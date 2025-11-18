Ποδόσφαιρο: Ο Νεϊμάρ αγοράζει το brand Πελέ

Για τους απανταχού λάτρεις της στρογγυλής θεάς δεν ήταν μυστικό ότι ο Νεϊμάρ μεγαλώνοντας είχε ως είδωλο τον Πελέ, δεν ήταν εξάλλου ο μόνος.

Τώρα, ο Νεϊμάρ φαίνεται να έχει προσθέσει ένα ακόμη πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μέσω της εταιρείας NR Sports, η οποία ανήκει και λειτουργεί υπό τον πατέρα του.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης UOL, ο πατέρας του Νεϊμάρ κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά της προσωπικής επωνυμίας του Πελέ.

Η εταιρεία του Νεϊμάρ έχει καταβάλει το τεράστιο ποσό των 18 εκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση του brand Πελέ.

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη Σάντος στις αρχές Ιανουαρίου, έχοντας αφήσει τη βραζιλιάνικη ομάδα για τη γίγαντα της La Liga, Μπαρτσελόνα, το 2013, όπου κατέκτησε τη La Liga και το Champions League. Τώρα ο Βραζιλιάνος σταρ είναι έτοιμος να συνεχίσει την κληρονομιά του Πελέ, καθώς ο παίκτης και ο πατέρας του αποκτούν τα δικαιώματα της μάρκας.

Ο Πελέ διέπρεψε στη Σάντος μεταξύ 1956 και 1974, όπου σκόραρε 643 γκολ σε 659 εμφανίσεις για τη Σάντος, πριν περάσει τρεις σεζόν με τη New York Cosmos και τελικά αποσυρθεί το 1977.

Ο θρύλος του Πέλε και η λάθος εκμετάλλευση

Η επωνυμία του Βραζιλιάνου θρύλου ήταν ιδιοκτησία της αμερικανικής εταιρείας Sport 10, η οποία αποφάσισε να την πουλήσει αφού δεν την αξιοποίησε σωστά μετά τον θάνατο του Πελέ τον Δεκέμβριο του 2022. Η στρατηγική του Sport 10 βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εκδηλώσεις που περιελάμβαναν τη φυσική παρουσία του Πελέ, περιορίζοντας τις εμπορικές δυνατότητες του brand μετά τον θάνατό του.

Η επίσημη ανακοίνωση για την αγορά της μάρκας του Πελέ από την NR Sports είναι πιθανό να γίνει στις 19 Νοεμβρίου (2025), επέτειο του 1000ού γκολ του Πελέ.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο investing.com, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οικογενειακή εταιρεία του Νεϊμάρ θα ελέγχει όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με την επωνυμία Πελέ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της εικόνας, του ονόματός του, της αδειοδότησης προϊόντων και των ιστορικών αρχείων του.

Η NR Sports είχε ήδη δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ του Νεϊμάρ και του Πελέ από την επιστροφή του παίκτη στη Santos. Σε διαφημιστικό υλικό, ο Νεϊμάρ άρχισε να αποκαλείται «Πρίγκιπας», αναφερόμενος στον τίτλο «Βασιλιάς» που αποδίδεται στον Πελέ.

Η εταιρεία ανακαίνισε επίσης το VIP box που ανήκε στον Πελέ στη Vila Belmiro, το οποίο τώρα χρησιμοποιείται από την οικογένεια του παίκτη. Οι εργασίες περιελάμβαναν νέους πάγκους, μπάνιο, γυάλινη επένδυση και κλιματισμό, με όλα τα έξοδα να καλύπτονται από την NR Sports.

Ο Νεϊμάρ Τζούνιορ κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 17 ετών. Παρά τις εναλλασσόμενες προσφορές από τους γίγαντες της Ευρώπης, αγωνίζεται πέντε σεζόν για τη Σάντος, οδηγώντας την ομάδα στη νίκη στο Καμπεονάτο Παουλίστα και στον πρώτο τίτλο του Κόπα Λιμπερταδόρες μετά από 48 χρόνια, προσθέτοντας και το βραβείο Πούσκας στο προσωπικό του ρόστερ. Επέστρεψε το 2025, 12 χρόνια αφότου έφυγε για την Ευρώπη.