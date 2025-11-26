Βρετανία: Μείωση των λογαριασμών ενέργειας φέρνει η κυβέρνηση Στάρμερ

Μέτρα ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, παρουσίασε η υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Στάρμερ κατα την παρουσίαση του προυπολογισμού της κυβέρνησης στη Βρετανία.

Τα μέτρα εντασσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών όπως η επαναφορά της ενίσχυσης των οικογενειών με περισσότερα απο δύο παιδιά, που είχε καταργήσει η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση.

Έπίσης, η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Σταρμερ δεσμεύτηκε ότι η Βρετανία θα διατηρήσει το πάγωμα των συντελεστών φόρου καυσίμων. Σημειώνεται ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διατηρήσει τον φόρο καυσίμων παγωμένο από το 2011, φοβούμενες τις διαμαρτυρίες των οδηγών.

Μείωση των λογαριασμών

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους, όπως είπε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ρίβς, θα αφαιρεθούν κατά μέσο όρο περίπου 150 λίρες (198,23 δολάρια) ετησίως από τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών, μεταφέροντας ορισμένα έξοδα στη γενική φορολογία και καταργώντας ένα πρόγραμμα που βοηθά στην πληρωμή των δαπανών για την ανακαίνιση των κατοικιών.

Το πρόγραμμα Energy Company Obligation (ECO), το οποίο υποχρεώνει τις εταιρείες ενέργειας να πληρώνουν για μέτρα όπως η μόνωση και τα νέα συστήματα θέρμανσης για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, θα καταργηθεί τον Απρίλιο του 2026, δήλωσε η Ριβς.

Απένταξη προγράμματος

Το πρόγραμμα τέθηκε υπό εξέταση τον περασμένο μήνα, μετά την προειδοποίηση του Εθνικού Ελεγκτικού Γραφείου για πιθανή απάτη και κακή ποιότητα των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επέκριναν την απόφαση να καταργηθεί εντελώς το πρόγραμμα, αντί να αναμορφωθεί.

«Η κατάργηση του προγράμματος μόνωσης και της χρηματοδότησης κινδυνεύει να αφήσει εκατομμύρια νοικοκυριά σε ενεργειακή ένδεια, παγιδευμένα σε κρύα και υγρά σπίτια», δήλωσε η Ειμι ΜάκΚάρθι , επικεφαλής πολιτικής της Greenpeace UK.

Για την περαιτέρω μείωση των λογαριασμών ενέργειας, το 75% του κόστους της Υποχρέωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας — η οποία συμβάλλει στην κάλυψη του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές — θα μεταφερθεί επίσης στη γενική φορολογία, σύμφωνα με τα έγγραφα του προϋπολογισμού.