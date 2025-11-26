Βρετανία: Η Ρίβς καταθέτει τον προϋπολογισμό και ανακοινώνει φόρους

Το νέο προϋπολογισμό που θα επιβαρύνει με περισσότερους φόρους τους εργαζόμενους, τους αποταμιευτές για σύνταξη και τους επενδυτές, παρουσίασε η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ρίβς.

Η αύξηση των φόρων συναρτάται -όπως λέγεται – με την επιδίωξη της κυβερνησης Στάρμερ προκειμένου να έχει περισσότερο περιθώριο για την επίτευξη των στόχων δανεισμού της ενώ το Γραφείο Προυπολογισμού (Office for Budget Responsibility -OBR μείωσε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Οι στόχοι για τη Βρετανία

Ωστόσο, σε ένα στοιχείο που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές που αξιολογούν τους κινδύνους δανεισμού της Βρετανίας, το OBR δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα έχει πλέον περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου αποθέματος ασφαλείας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της, ακόμη και αν αυξήσει τις δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια.

Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις νέες αυξήσεις φόρων ύψους άνω των 26 δισεκατομμυρίων λιρών (34,4 δισεκατομμύρια δολάρια), οι οποίες έρχονται λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την εντολή της Ρίβς για αυξήσεις φόρων ύψους 40 δισεκατομμυρίων λιρών – τις μεγαλύτερες από τη δεκαετία του 1990.

Είχε υποσχεθεί ότι οι αυξήσεις του περασμένου έτους θα ήταν εφάπαξ, σημειώνει το Reuters. «Χωρίς αμφιβολία, θα αντιμετωπίσουμε και πάλι αντίσταση. Ωστόσο, δεν έχω δει ακόμα ένα αξιόπιστο ή πιο δίκαιο εναλλακτικό σχέδιο για τους εργαζόμενους», δήλωσε η Ριβς, υπό τις επευφημίες των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος στο κοινοβούλιο.

«Ζητώ από όλους να συνεισφέρουν, αλλά μπορώ να διατηρήσω αυτή τη συνεισφορά όσο το δυνατόν χαμηλότερη, διότι σήμερα θα προχωρήσω σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να γίνει πιο δίκαιο και να διασφαλιστεί ότι οι πλουσιότεροι θα συνεισφέρουν περισσότερο».

Η Ρέιτσελ Ρίβς έκανε , επισης, ειδική αναφορά σε επενδύσεις στο NHS , το Εθνικό Σύστημα Υγείας , λέγοντας πως η κυβέρνηση προστατεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) με επενδύσεις-ρεκόρ για να μειωθούν περαιτέρω οι λίστες αναμονής αλλά και με την έναρξη λειτουργίας 250 κέντρων υγείας γειτονιάς σε όλη τη χώρα.

We are protecting our NHS with record investment to bring down waiting lists further. And by launching 250 neighbourhood health centres across the country, we’re bringing healthcare services to your doorstep. pic.twitter.com/YtbmIGeu3T — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) November 26, 2025

Αγορά κρατικών ομολόγων

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων – οι οποίες είναι ευαίσθητες στις ανησυχίες για υψηλότερο δανεισμό – ήταν χαμηλότερες το μεσημέρι (στις 13:40 GMT, αναφερει το Reuters) από ό,τι πριν από την εσφαλμένη δημοσίευση της έκθεσης του OBR πριν από την ετήσια ομιλία της Ριβς στο κοινοβούλιο για τους φόρους και τις δαπάνες.

Η πτώση του κόστους δανεισμού υποδηλώνει ότι οι επενδυτές ήταν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι με το σχέδιο προϋπολογισμού.

Η άνευ προηγουμένου πρόωρη δημοσίευση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters, αποκάλυψε τις βασικές ανακοινώσεις του προϋπολογισμού σχετικά με τους φόρους, την οικονομική ανάπτυξη και τις αλλαγές στις επιμέρους πολιτικές.

Η Ριβς είχε υποσχεθεί να λάβει «δίκαιες και απαραίτητες αποφάσεις» για τη βελτίωση της χώρας και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά αναγνώρισε τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων.

Αν και οι επόμενες εθνικές εκλογές στη Βρετανία δεν είναι προγραμματισμένες πριν από το 2029, η εξουσία της Ριβς και του Στάρμερ έχει αμφισβητηθεί στο εσωτερικό του κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματος.

Το OBR ανέφερε ότι το περιθώριο – το ποσό των επιπλέον δαπανών ή των φορολογικών περικοπών που μπορεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση, παραμένοντας εντός των δημοσιονομικών κανόνων – ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 22 δισεκατομμύρια λίρες (28,9 δισεκατομμύρια δολάρια) σε διάστημα πέντε ετών.