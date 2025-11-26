ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με τραυματίες κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Reuters.

Τα θύματα είναι μέλη της Εθνοφρουράς, όπως διευκρίνισε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. «Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν πριν από λίγο στην Ουάσινγκτον», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορες του FBI απέκλεισαν την περιοχή και συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι, με βάση πληροφορίες που είχε από διασώστες, τρεις τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν μεταξύ αυτών είναι ο ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών» – έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς βρίσκεται στο Κεντάκι.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ αποκάλεσε τον ύποπτο για την επίθεση «ζώο» που ήταν επίσης «σοβαρά τραυματισμένος». Δεν ήταν σαφές πώς τραυματίστηκε ο ύποπτος, αλλά το CNN ανέφερε ότι τα δύο μέλη της Φρουράς ανταλλάξαν πυρά με τον δράστη πριν πυροβοληθούν.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι γύρω στις 2:15 μ.μ. τοπική ώρα (19:15 ώρα Ελλάδος) άκουσε δύο δυνατούς βόμβους και είδε μικρά παιδιά και άλλους πεζούς να τρέχουν μακριά από το σημείο.

Είπε ότι άκουσε κάποιον να φωνάζει «Βοήθεια! Βοήθεια!» και είδε άντρες που φαίνονταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ να τρέχουν πίσω από κάποιον που φορούσε μπλούζα με κουκούλα.

Αρχικά ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια δήλωσε ότι οι στρατιώτες είχαν πεθάνει, αλλά αργότερα ανακάλεσε, λέγοντας ότι το γραφείο του «λαμβάνει αντικρουόμενες αναφορές» σχετικά με την κατάστασή τους. Το γραφείο του κυβερνήτη δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με την επίθεση και την κατάσταση των στρατιωτών.

Οι πυροβολισμοί εκτυλίχθηκαν κοντά στην πλατεία Farragut, ένα δημοφιλές σημείο για μεσημεριανό γεύμα για τους υπαλλήλους γραφείου, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Το πάρκο, του οποίου οι φωτεινές κολόνες είναι τυλιγμένες με στεφάνια και φιόγκους για την εορταστική περίοδο, πλαισιώνεται από εστιατόρια γρήγορης εστίασης και μια καφετέρια, καθώς και δύο στάσεις του μετρό.