Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο

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Τα νέα μέλη της κυβέρνησης ορκίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Προηγήθηκε ο μίνι ανασχηματισμός της Δευτέρας. Αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ορκίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη.

Παρούσα στην ορκωμοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού.