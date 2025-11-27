Ελληνικός τουρισμός: Μπαίνει τάξη μέσα από την «Λευκή Βίβλο» 

Το στρατηγικό σχέδιο για τον τουριστικό μετασχηματισμό — η «Λευκή Βίβλος» — θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα αποτελέσει οδηγό για την πενταετία 2030–2035, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί» στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Μαζί του παρευρέθηκαν και μίλησαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ Απόστολος Τζιτζικώστας, σηματοδοτώντας την ευρωπαϊκή διάσταση που αποκτά πλέον η τουριστική πολιτική της χώρας, η οποία βρίσκεται στην πρωτη δεκάδα παγκοσμίως, των χωρών με τις περισσότερες τουριστικές αφίξεις.

Η εκδήλωση ήταν εν είδη απολογισμού της τρέχουσας σεζόν και όπως είπε ο Πρωθυπουργός τα παλαιότερα χρόνια αυτή η εκδήλωση θα γίνονταν δυο μήνες νωρίτερα τώρα όμως λόγω της επέκτασης της σεζόν γίνεται μέσα στο χειμώνα.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι στην έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου πολλοί αμφέβαλαν για το κατά πόσο η Ελλάδα θα κατάφερνε να ξεπεράσει το υψηλό επίπεδο απόδοσης του 2024. Τα στοιχεία, ωστόσο, διέψευσαν τις προβλέψεις: οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 4% και οι εισπράξεις κατά 9% στο εννεάμηνο, ενώ καταγράφηκε και υψηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη.

«Η Ελλάδα εδραιώνεται πλέον όχι μόνο ως σταθερός προορισμός των Ευρωπαίων, αλλά ενισχύει σημαντικά την παρουσία της και σε τρίτες αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ασία και η Ινδία», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Το αποτύπωμα στην οικονομία και το στοίχημα της συνέχειας

Εκτενής ήταν η αναφορά στο συνολικό οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι σχεδόν το 10% των εργαζομένων δραστηριοποιείται στον κλάδο, ενώ η τουριστική δραστηριότητα τροφοδοτεί άμεσα την αγροδιατροφή, την αλιεία, το εμπόριο, τη μεταποίηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Ωστόσο, προειδοποίησε ενάντια στον εφησυχασμό: «Η παγίδα είναι να πιστέψουμε ότι η πρόοδος έρχεται μόνη της. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται και οι προσδοκίες των ταξιδιωτών μεγαλώνουν». Παράλληλα, προσδιόρισε τους τέσσερις βασικούς άξονες της συνέχειας: διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ανάδειξη νέων προορισμών, προώθηση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δράσεις με πυρήνα τη βιωσιμότητα και τον πολιτισμό.

Λευκή Βίβλος 2030–2035 και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι το στρατηγικό σχέδιο για τον τουριστικό μετασχηματισμό — η «Λευκή Βίβλος» — θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα αποτελέσει οδηγό για την πενταετία 2030–2035. Η ολοκλήρωσή της θα συμπέσει με την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «εξαιρετικά κρίσιμο» το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο βρίσκεται στην τελική φάση διαβούλευσης. Όπως είπε, «θα προσφέρει ορατότητα σε επιχειρηματίες, επενδυτές και κατοίκους, αλλά και καθοδήγηση στο κράτος για τις κατάλληλες παρεμβάσεις στις υποδομές».

Απάντηση στις συζητήσεις περί «υπερτουρισμού»

Ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και στο θέμα του λεγόμενου «υπερτουρισμού». Τόνισε ότι η Ελλάδα απέχει πολύ από τους αριθμούς άλλων κορεσμένων ευρωπαϊκών προορισμών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισορροπίας: προστασία των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος, χωρίς υπερβολές που θα έπλητταν έναν κρίσιμο για τη χώρα οικονομικό πυλώνα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία καλύτερης διαχείρισης των ροών μέσω της επιμήκυνσης της περιόδου και της διάχυσης των επισκεπτών σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΕΟΤ και του υπουργείου Τουρισμού για την ανάδειξη του ορεινού τουρισμού ως ξεχωριστού άξονα ανάπτυξης.

Αύξηση μισθών και ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων

Στα εργασιακά, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι απολαβές στον τουρισμό αυξάνονται ταχύτερα από άλλους κλάδους. Η τελευταία συλλογική σύμβαση προβλέπει αυξήσεις 5% φέτος και 3% το 2026, ενώ στη Ρόδο συμφωνήθηκαν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις.

«Ο τουρισμός αλλάζει. Η Ελλάδα αλλάζει, πρωταγωνιστεί παγκοσμίως και στηρίζεται στους ανθρώπους της», υπογράμμισε από την πλευρά της η υπουργός τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη. Τόνισε τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός, παρουσιάζοντας πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Για το πρώτο εννεάμηνο του 2025 τα έσοδα έφτασαν τα 20 δισ. ευρώ—αύξηση 9% στις εισπράξεις και 4% στις αφίξεις σε σχέση με το 2024.

Το 2024, η χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν στα 21,6 δισ. ευρώ. «Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στους 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως», σημείωσε η υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία αυτή δεν ήταν τυχαία αλλά αποτέλεσμα σχεδιασμού και αποφασιστικότητας, ιδιαίτερα στα χρόνια της πανδημίας.

Μεταρρυθμίσεις για σύγχρονο και βιώσιμο τουρισμό

Κεντρικός στόχος της εθνικής στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός ποιοτικού, βιώσιμου και δωδεκάμηνου τουρισμού σε όλη την Ελλάδα. Το υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί σειρά πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν:

• εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών,

• ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού,

• αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης,

• ψηφιακά εργαλεία προβολής και διαχείρισης της ταξιδιωτικής εμπειρίας,

• νομοθετικές παρεμβάσεις για απλούστευση διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, θεσμοθετήθηκαν νέα τουριστικά προϊόντα όπως το glamping, ενώ εφαρμόζεται υποχρεωτικό σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων με βάση την περιβαλλοντική απόδοσή τους. Παράλληλα, από τον Οκτώβριο έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης με νέο πλαίσιο λειτουργικών προδιαγραφών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την υπογραφή του.

«Η επόμενη μέρα δεν θα κερδηθεί από όσους έχουν περισσότερους επισκέπτες, αλλά από όσους έχουν πιο ανθεκτικούς προορισμούς», τόνισε η υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επενδύει σε δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, σε σύγχρονα δίκτυα μεταφορών, σε κρίσιμες υποδομές και –πάνω από όλα– στον άνθρωπο.

Η Ελλάδα στους πέντε πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας επισήμανε ότι ο ελληνικός τουρισμός πέτυχε υπέρβαση τα τελευταία χρόνια, με έσοδα άνω των 20 δισ. ευρώ, 400.000 θέσεις εργασίας και σημαντική συμβολή άνω του 20% στο ΑΕΠ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2024 καταγράφηκαν 3 δισ. διανυκτερεύσεις και 780 εκατ. επισκέπτες, με την Ελλάδα να βρίσκεται μέσα στους πέντε κορυφαίους προορισμούς της ΕΕ και στους δέκα δημοφιλέστερους παγκοσμίως.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέδειξε επίσης τον ρόλο των μεταφορών στην τουριστική ανάπτυξη, ανακοινώνοντας ότι στις αρχές του 2026 θα παρουσιαστεί νέο ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για πολλαπλά μέσα μεταφοράς, καθώς και πρωτοβουλίες για απλούστευση των ενοικιάσεων αυτοκινήτων και νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών.

Τέλος, αναφέρθηκε στη διαμόρφωση της πρώτης κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό, που θα καθορίσει το μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας.