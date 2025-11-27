Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο (ΞΕΕ): Πρόγραμμα Boutique Hotel στη Xenia 2025

«Τα Boutique Hotels προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική φιλοξενία και συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη»

27.11.2025
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο (ΞΕΕ): Πρόγραμμα Boutique Hotel στη Xenia 2025
Newsroom

Τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρηματίες να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο ποιοτικό προϊόν φιλοξενίας  και το ρόλο της boutique φιλοξενίας στη σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη, ανέδειξε το Πρόγραμμα Boutique Hotel του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος στη διεθνή έκθεση Xenia 2025, στην οποία συμμετείχε με κύριο μήνυμα “Be Boutique”.

Μέσα από το εθνικό σήμα πιστοποίησης και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων, το Πρόγραμμα ενισχύει το κύρος και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ξενοδοχείων, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία του επισκέπτη.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το stand του Προγράμματος Boutique Hotel αποτέλεσε σημείο αναφοράς και συνάντησης για επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου, εκπροσώπους της Πολιτείας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. και Πρόεδρος της HOTREC, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο στηρίζει ενεργά και συστηματικά την κοινότητα αναφέροντας ότι: «τα Boutique Hotels προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική φιλοξενία και συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Το Πρόγραμμα δεν είναι απλώς μια πιστοποίηση, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που ενώνει τη δημιουργικότητα, την ποιότητα και τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα στον χώρο της φιλοξενίας».

Η επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος, κα Αιμιλία Βλάμη, παρουσίασε στη 13η Γενική Συνέλευση του Ξ.Ε.Ε. την εξέλιξη και την αναπτυξιακή πορεία της κοινότητας των πιστοποιημένων boutique ξενοδοχείων, η οποία αριθμεί πλέον πάνω από 280 μέλη. Όπως τόνισε, «η έννοια του boutique δεν ταυτίζεται πλέον μόνο με το design, αλλά αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη φιλοσοφία φιλοξενίας. Το Πρόγραμμα δεν είναι απλώς μια πιστοποίηση, αλλά ένα δίκτυο συνεργασίας και έμπνευσης, με ετήσιες δράσεις εξωστρέφειας, εκπαίδευσης και δικτύωσης, που δείχνουν πώς ένα μικρό ελληνικό ξενοδοχείο με μοναδικό concept μπορεί να «μιλήσει» σε ένα παγκόσμιο κοινό».

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το Πρόγραμμα υλοποίησε την ειδική θεματική εκδήλωση “Be Boutique: The Story Behind the Stay”. Μέσα από τις παρουσιάσεις τους, οι διακεκριμένοι επαγγελματίες του κλάδου, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης, Γενικός Διευθυντής της MINDHAUS, Νίκος Καραφλός, ιδιοκτήτης του Dexamenes Seaside Hotel, Νανά Καντσά, Design Consultancy Architect, και Ανδρέας Σφυρίδης, Visual Storyteller – Hotel Photographer, ανέδειξαν τη σημασία του concept, του design και του storytelling στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της βιωματικής ποιότητας ενός Boutique Hotel.

Μέσα από όλες τις δράσεις της στη Xenia 2025, η κοινότητα του Προγράμματος Boutique Hotel αναδείχθηκε ως ενιαίο όραμα και ζωντανό δίκτυο συνεργασίας, που προάγει την αυθεντικότητα, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, θέτοντας νέα πρότυπα για τη boutique φιλοξενία στην Ελλάδα και ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη μέρα του ελληνικού ξενοδοχείου.

