ΞΕΕ: Συνάντηση Βασιλικού με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Roberta Metsola, είχε στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της HOTREC και του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός.

Η συζήτηση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, »επικεντρώθηκε στις προτεραιότητες για ένα ανταγωνιστικό και δίκαιο οικοσύστημα φιλοξενίας στην Ευρώπη.

»Τονίστηκε ότι οι μικρομεσαίες -οικογενειακές κατά κύριο λόγο- επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής φιλοξενίας, έχουν ανάγκη από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που να ενισχύει την επιχειρηματικότητα, να μειώνει τα διοικητικά βάρη και να αντιμετωπίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

»Ειδική έμφαση δόθηκε σε τρία σημεία:

· Τη συμμόρφωση των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών ( Google, Boooking, κλπ) με το νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA), ώστε να μην εκμεταλλεύoνται τη δεσπόζουσα θέση τους, αναπτύσσοντας αθέμιτες πρακτικές με αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων φιλοξενίας.

· Την περαιτέρω ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και

· Την προώθηση πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στη συνάντηση που είχα με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Roberta Metsola, την οποία και ευχαριστώ για τη συνεργασία, είχα την ευκαιρία να τονίσω πως οι επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής φιλοξενίας είναι θεματοφύλακες του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, ενισχύουν την απασχόληση και δημιουργούν αξία για όλους. Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα πιο ισχυρό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό κλάδο της Φιλοξενίας στην Ευρώπη.».