Αλιεία: Ενίσχυση ήσσονος σημασίας σε πλοιοκτήτες αλιείς της Μαγνησίας – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Σε 1,077 εκατ. ευρώ ανέρχεται η χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) που προορίζεται για την αλιεία και ειδικότερα για τους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω των επιπτώσεων από τα νεκρά ψάρια που κατέληξαν στον Παγασητικό Κόλπο, από τη λίμνη Κάρλα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους για χορήγηση de minimis προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥπΑΑΤ, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους.

Η αίτηση/δήλωση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στη διαύγεια, ήτοι από την 12η Δεκεμβρίου 2025 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλούνται να υποβάλουν αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας, προκειμένου να επιλεγούν οι δικαιούχοι.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

Αλιείς πλοιοκτήτες/συμπλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που έχουν την φορολογική έδρα ή την έδρα της επιχείρησής τους, κατά περίπτωση, στους Δήμους: Αλμυρού, Βόλου, ΖαγοράςΜουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Ρήγα Φεραίου, περιλαμβανομένων των Δημοτικών και Τοπικών Ενοτήτων τους, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κάτοχοι επαγγελματικών παράκτιων αλιευτικών σκαφών και σκαφών μέσης αλιείας, εφοδιασμένων με το αλιευτικό εργαλείο γριγρί (PS) ή γριγρί και μηχανότρατας (PS και ΟΤΒ), με αλιευτική άδεια σε ισχύ για το έτος 2024.

Επιπρόσθετα οι αλιείς, πλοιοκτήτες/συμπλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών άνω των 12 μέτρων ολικού μήκους και σκαφών με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS) ή γριγρί και μηχανότρατας (PS και ΟΤΒ), που είναι υπόχρεα να έχουν εγκατεστημένη λειτουργική συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης, εφόσον πιστοποιείται ότι αυτά ασκούσαν δραστηριότητα στην περιοχή (αλίευαν είτε ήταν ελλιμενισμένα) εντός του Παγασητικού Κόλπου και εντός του διαστήματος από την 21η Αυγούστου 2024 έως και την 20η Σεπτεμβρίου, μέσω διασταύρωσης των στιγμάτων τους από το Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών (VMS) και για όσους δεν είχαν ενεργό το VMS με βεβαίωση της Λιμενικής Αρχής, η οποία στηρίζεται στο ημερολόγιο του σκάφους.

Το ύψος ενίσχυσης

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη, επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που αυτός κατέχει, όπως περιγράφεται ακολούθως, για τα σκάφη, παράκτιας αλιείας ή με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS) ή γριγρί και μηχανότρατα (PS και OTB), ως εξής:

α) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων, σε 2.000 ευρώ ανά σκάφος.

β) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων, σε 3.000 ευρώ ανά σκάφος.

γ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων, σε 4.000 ευρώ ανά σκάφος.

δ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων, σε 5.000 ευρώ ανά σκάφος.

ε) Αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS) ή γρι γρι και μηχανότρατα (PS και OTB), σε 8.000 ευρώ ανά σκάφος.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ

Χρήστος Κέλλας: Με πράξεις η κυβέρνηση στηρίζει τους αλιείς

Με αφορμή όσα λέγονται και γράφονται για έλλειψη στήριξης στους αλιείς της Μαγνησίας, ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, δήλωσε τα εξής:

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πράξεις έχει αποδείξει ότι βρίσκεται στο πλευρό των αλιέων, τόσο στις καταστροφές που προκάλεσε ο Daniel, όσο και διαχρονικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Υπενθυμίζω:

Τον Δεκέμβριο του 2023, αμέσως μετά τον Daniel, δόθηκαν 1.662.000 ευρώ για 522 σκάφη, για απώλεια εισοδήματος, στους αλιείς της περιοχής.

Στο πρόγραμμα My Business Support Ι της Κρατικής Αρωγής, 150 αλιείς της Μαγνησίας έλαβαν 600.000 ευρώ, ενώ σύντομα ανοίγει το πρόγραμμα My Business Support ΙΙ με αρκετές αλλαγές για να μπορέσουν να μπουν και οι αλιείς που βρίσκονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς

Τον Μάιο του 2025, δόθηκαν 40 εκατ. ευρώ στην παράκτια αλιεία όλης της χώρας για ζημιές που προκλήθηκαν από θηλαστικά στα αλιευτικά τους εργαλεία.

Χθες, Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, πήρε ΦΕΚ το de minimis για αλιεία 1.077.000 ευρώ σε 501 σκάφη, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα νεκρά ψάρια της Κάρλας στους αλιείς του Παγασητικού.

Κάθε καλόπιστος παρατηρητής, μπορεί να κατανοήσει ότι η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ, όχι μόνο δεν έχουν εγκαταλείψει τους αλιείς της Μαγνησίας, αλλά βρίσκεται στο πλευρό τους και τους στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο. Άλλωστε η αλιεία μας, αποτελεί όχι μόνο έναν σημαντικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα, αλλά και του ελληνικού πολιτισμού, γεγονός που αποτελεί πρόσθετο λόγο για να στηριχθεί».