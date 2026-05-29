ΕΕ: Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου

Νέα στρατηγική της ΕΕ με τίτλο «Right to Stay» για την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών

AGRO 29.05.2026, 12:52
Την στρατηγική «Right to Stay» με αντικείμενο τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε Ευρωπαίου πολίτη να διαβιοί και να ευημερεί στον τόπο της καταγωγής ή της επιλογής του έχει θέσει υπό διαμόρφωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική αποσκοπεί στην άμβλυνση των περιφερειακών οικονομικών ανισοτήτων και ιδιαίτερα την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών της ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι, οι θεσμικοί φορείς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καλούνται να συνεισφέρουν καθοριστικά στη διαδικασία αυτή, συμμετέχοντας στην επίσημη Διαβούλευση/Πρόσκληση Υποβολής Στοιχείων (Call for Evidence). Η υποβολή των συνεισφορών πραγματοποιείται μέσω της σχετικής ψηφιακής πύλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/18032-Right-to-Stay-Strategy-Your-Region-Your-Future_en , αφού προηγουμένως εγγραφούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU login).

Η υποβολή προτάσεων και στοιχείων έχει ως καταληκτική προθεσμία την 5η Ιουνίου 2026 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών).

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις θέσεις τους (έως 4.000 χαρακτήρες) σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ, με δικαίωμα επισύναψη συμπληρωματικού εγγράφου τεκμηρίωσης (pdf).

Η υποβολή συστάσεων

Ως προς το περιεχόμενο των συνεισφορών,  οι συμμετέχοντες προτρέπονται όχι μόνο να καταγράψουν προβλήματα και ποσοτικά ή ποιοτικά δεδομένα της περιοχής τους, αλλά να παρουσιάσουν απτές, εφαρμόσιμες και έξυπνες προτάσεις – λύσεις, συμπεριλαμβανομένων καλών πρακτικών, που θα μπορεί να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσωμελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ειδικότερα, ενθαρρύνεται η υποβολή συστάσεων που μπορεί να αφορούν:

  • Τη ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε βασικές υπηρεσίες (υγεία, παιδεία, μεταφορές).
  • Την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας (χωρίς να επικεντρώνεται αποκλειστικά στον γεωργικό τομέα).
  • Την ανάσχεση της αποπληθυσμιοποίησης και την προσέλκυση/συγκράτηση των νέων και των ταλέντων.
  • Το μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και συμμετοχής νέων και γυναικών.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων που θέλουν να υποβάλλουν προτάσεις, υπάρχει  σχετικό ενημερωτικό υλικό του EU Rural Pact στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.youtube.com/watch?v=FYd4053CnbU.

