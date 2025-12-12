ΕΘΕΑΣ: Μηδενική ανοχή σε παράνομες πρακτικές και εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη διαγραφή από μέλος της, του μέχρι πρότινος επικεφαλής της ομάδας των Μικρών Συνεταιρισμών, ο οποίος ελέγχεται από τις αρχές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνελήφθη σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, προχώρησε η ΕΘΕΑΣ.

«Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα και εν μέσω των πανελλαδικών κινητοποιήσεων των αγροτών στα μπλόκα, όπου προβάλλονται τα δίκαια αιτήματα τους, η ΕΘΕΑΣ επαναβεβαιώνει τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή της στις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της θεσμικής ευθύνης», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η απόφαση της ΕΘΕΑΣ

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις της Οργάνωσης, όπως αναφέρεται, ισχύει η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ, υπ’ αριθμ. 29 (31 Ιουλίου 2025), βάσει της οποίας οποιοδήποτε όργανο του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και οποιοδήποτε μέλος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, για το οποίο υφίσταται ένδειξη, υπόνοια ή εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες και δη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή το οποίο ενεργεί εκ προθέσεως κατά τρόπο που βλάπτει τα συμφέροντα της ΕΘΕΑΣ, διαγράφεται αυτομάτως από την Οργάνωση.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά ιδίως περιπτώσεις άσκησης δραστηριοτήτων που στρέφονται κατά των ηθικών, θεσμικών και συλλογικών συμφερόντων της ΕΘΕΑΣ ή των μελών της.

Η ΕΘΕΑΣ υπενθυμίζει ότι από την ίδρυσή της, με σειρά επιστολών, εγγράφων και δημόσιων παρεμβάσεων, έχει επισημάνει και καταγγείλει τις σοβαρές δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά από μέλος ή όργανό της.

Καταδικάζει, δε, απερίφραστα κάθε αξιόποινη πράξη και δηλώνει ότι θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Δικαιοσύνης, συνεργαζόμενη με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο τη συνολική αντιμετώπιση και την οριστική επίλυση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων και τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας προς όφελος των αγροτών και του συνεταιριστικού κινήματος.