Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται

Αυξάνεται η πίεση για το Netflix και την Paramount καθώς η μάχη θα μπορούσε να ωθήσει την τιμή της συμφωνίας υψηλότερα από το αναμενόμενο

Financial Times 12.12.2025, 18:15
© The Financial Times Limited 2024. All rights reserved. FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd. Not to be redistributed, copied or modified in any way. ot.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation
Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται
James Fontanella-Khan and Oliver Barnes

Ο Ντέβιντ Ζάσλαβ άφησε άναυδo το Χόλιγουντ και τη Wall Street όταν ο επικεφαλής της Warner Bros Discovery άφησε να εννοηθεί ότι η πώληση της εταιρείας του θα κόστιζε 30 δολάρια ανά μετοχή – περισσότερο από το τριπλάσιο της τιμής της μετοχής για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους.

Τώρα, οι προβλέψεις του επιδέξιου διαπραγματευτή φαίνονται προφητικές. Η WBD έχει γίνει το έπαθλο σε έναν από τους πιο άγριους πολέμους προσφορών του Χόλιγουντ, με την Paramount να υπερσκελίζει μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Netflix πριν από μια εβδομάδα και ενδεχομένως να ωθεί την τελική τιμή πολύ πέρα ​​από τον στόχο του Ζάσλαβ, που κάποτε χλευαζόταν.

Οι μέτοχοι της WBD αναμένουν από την Paramount να αυξήσει την υπάρχουσα προσφορά της των 30 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία αποτιμά ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, στα 108 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, ξεκαθάρισε ότι η προσφορά θα μπορούσε να αυξηθεί, αποκαλύπτοντας σε ένα έγγραφο που κατέθεσε στις ρυθμιστικές Αρχές τη Δευτέρα ότι η προσφορά του δεν ήταν η «βέλτιστη και καταληκτική».

«Νόμιζα ότι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς streaming ήταν την περασμένη εβδομάδα. Τώρα φαίνεται ότι μας έχουν επιλέξει για μια ακόμη σεζόν», δήλωσε ένα άτομο από το στρατόπεδο της Warner. «Το γεγονός ότι μιλάμε τώρα για μια συμφωνία στα πάνω από 20 ή ακόμα και στα κάτω από 30, είναι αρκετά εκπληκτικό σε σύγκριση με πριν από 18 μήνες».

Συμφωνία Netflix-Warner Bros

Το μπαλάκι στην Warner

Πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα ανακοινώσει η WBD έως τις 22 Δεκεμβρίου, την προθεσμία για την εξέταση της πρότασης της Paramount.

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD θα μπορούσε να επιλέξει να παραμείνει στην συμφωνημένη προσφορά του Netflix, η οποία καλύπτει μόνο τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming – με αποτίμηση 27,75 δολαρίων σε μετρητά και μετοχές. Η επιλογή του διοικητικού συμβουλίου θα μπορούσε να εξαρτηθεί από το πώς θα αποτιμήσει τα παραδοσιακά τηλεοπτικά περιουσιακά στοιχεία – το CNN και τα άλλα καλωδιακά δίκτυα – που θα παρέμεναν στους μετόχους εάν προχωρήσει η συμφωνία με το Netflix.

Μια αισιόδοξη ανάγνωση από έναν αναλυτή της Bank of America τον Σεπτέμβριο αποτίμησε αυτά τα κανάλια σε περίπου 5 δολάρια ανά μετοχή, γεγονός που θα έκανε την προσφορά της Netflix να φαίνεται ισχυρότερη σε σχέση με την προσφορά της Paramount. Αλλά η Paramount υποστηρίζει ότι η πραγματική αξία των πολύπαθων τηλεοπτικών δικτύων είναι πιο κοντά στο 1 δολάριο ανά μετοχή, αλλάζοντας τα νούμερα.

Εάν η Paramount συνεχίσει με τη στρατηγική προσφορών της και ένας σημαντικός αριθμός μετόχων της WBD υποστηρίξει την προσφορά του Έλισον, θα ενταθεί η πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της WBD να εμπλακεί άμεσα. Οι αναλυτές της CreditSights αναμένουν ότι εάν οι συνομιλίες συνεχιστούν, η Paramount θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά της σε περίπου 32 δολάρια ανά μετοχή, ένα επίπεδο που μπορεί να δοκιμάσει την προθυμία της Netflix να αντιδράσει.

Η αύξηση της προσφοράς της στα 32 δολάρια ανά μετοχή θα μπορούσε να απαιτήσει από την Paramount να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια και ενδεχομένως να χρειαστεί να ζητήσει από τους υποστηρικτές των κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων της Μέσης Ανατολής να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στο μετοχικό κεφάλαιο από τα υπάρχοντα 24 δισεκατομμύρια δολάρια.

Warner

Μια μάχη που κανείς δεν μπορεί να χάσει

Εναλλακτικά, ο Λάρι Έλισον, ο δισεκατομμυριούχος πατέρας του Ντέιβιντ και ιδρυτής της Oracle, θα μπορούσε να βάλει περισσότερα μετρητά στο τραπέζι, δεδομένου ότι το οικογενειακό trust υποστηρίζει ολόκληρο το πακέτο μετοχών των 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμα και μετά την πτώση της μετοχής της Oracle κατά περίπου 10,8% την Πέμπτη, το trust εξακολουθεί να κατέχει περίπου 225 δισεκατομμύρια δολάρια, αφήνοντας άφθονο περιθώριο για να προσθέσει ισχύ.

Δεν είναι σαφές εάν το Netflix – του οποίου η αγοραία αξία έχει μειωθεί κατά περίπου 20% ή περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, από τότε που διέρρευσε το ενδιαφέρον του για την WBD τον Σεπτέμβριο – έχει κάποια όρεξη να κλιμακώσει την αγορά.

Οι σύμβουλοι του WBD έχουν δηλώσει ότι «τα μετρητά είναι βασιλιάς», που σημαίνει ότι οι επενδυτές θα περίμεναν από το Netflix να μετατρέψει την προσφορά της μερικής συμμετοχής σε μια προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Κάτι τέτοιο θα διακινδύνευε να χάσει το Netflix την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, καθώς θα αναγκαστεί να συγκεντρώσει το χρέος των 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει αναλάβει.

Το Netflix βρίσκεται τώρα σε στρατηγικό αδιέξοδο. Επιδιώκοντας εξαρχής την WBD, έστειλε ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι χρειάζεται τη συμφωνία για να διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη δυναμική ανάπτυξης, ασκώντας πίεση στον διευθύνοντα σύμβουλο Τεντ Σαράντος να συνεχίσει να υποβάλλει προσφορές και να αποφύγει να φαίνεται ότι το Netflix δίστασε.

Ωστόσο, μια πιο δελεαστική προσφορά της Paramount θα παρείχε επίσης στο Netflix μια εύσχημη έξοδο: η εταιρεία θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ήθελε τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά αρνήθηκε να ξοδέψει υπερβολικά. Μια τέτοια κίνηση θα την γλίτωνε από μια μακρά και δυνητικά επικίνδυνη διαδικασία αναθεώρησης κανονιστικών ρυθμίσεων, ενώ παράλληλα θα εισπράττεται τέλος τερματισμού 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ένας τραπεζίτης που έχει εργαστεί σε πολλαπλές εχθρικές συναλλαγές εξαγοράς είπε ότι υπήρχε ένα σενάριο στο οποίο όλα τα μέρη αποχωρούν με κάτι: Η Paramount αυξάνει μέτρια την προσφορά της, το Netflix υποχωρεί και η συνδυασμένη Paramount-WBD συμφωνεί να παρέχει στο Netflix αποκλειστικό περιεχόμενο για μια προκαθορισμένη περίοδο — επιτρέποντας και στις δύο πλευρές να ισχυρίζονται ότι νίκησαν σε μια μάχη που καμία από τις δύο δεν μπορεί να χάσει.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Financial Times
Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται
Financial Times

Οι αντίπαλοι ζυγίζουν επιλογές καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος για την Warner

Αυξάνεται η πίεση για το Netflix και την Paramount καθώς η μάχη θα μπορούσε να ωθήσει την τιμή της συμφωνίας υψηλότερα από το αναμενόμενο

James Fontanella-Khan and Oliver Barnes
Η ραγδαία αύξηση στην τιμή μιας μπριζόλας
Financial Times

Η ραγδαία αύξηση στην τιμή μιας μπριζόλας

Το κόστος του βοείου κρέατος έχει αυξηθεί απότομα σε πολλές χώρες φέρνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ σε σύγκρουση με τους κτηνοτρόφους

Susannah Savage
Ένα νέο φάντασμα πλανάται πάνω από τη δημοκρατία: οι αγορές προβλέψεων
Financial Times

Το νέο φάντασμα πάνω από τη δημοκρατία: οι προβλέψεις...

Προσφέρουν μια ανησυχητική ευκαιρία για χειραγώγηση των αντιλήψεων του κοινού σχετικά με την έκβαση των πολιτικών γεγονότων.

Jemima Kelly
Μπορεί μια κατακερματισμένη Ευρώπη να συνεχίσει να ευημερεί;
Financial Times

Οι «σκορπιοί στο μπουκάλι» και οι μνήμες της Αρχαίας Ρώμης

Αυτό που κάποτε έκανε τα κυρίαρχα κράτη της ισχυρά και πλούσια θα μπορούσε τώρα να αποτελέσει εμπόδιο

Martin Wolf
Η τραγωδία της εξειδίκευσης
Financial Times

Η τραγωδία της εξειδίκευσης

Η έλλειψη ατρόμητων ερασιτεχνών θα μπορούσε να εξηγήσει τις στάσιμες κοινωνίες

Janan Ganesh
Το παράδοξο της crypto-πολιτικής
Financial Times

Το παράδοξο της crypto-πολιτικής

Είναι αδύνατο να διοικείται από το κέντρο, αλλά οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην αγορά χρειάζονται ισχυρή ρύθμιση

Barnabas Reynolds
Η χρυσοθηρία των επενδυτών είναι ένα ξέσπασμα τεράστιας υπερανάλυσης
Financial Times

Τι μας λέει ο «χρυσός» θησαυρός των... προγόνων μας

Η χρησιμότητα του κίτρινου μετάλλου ως αντιστάθμιση κατά του πληθωρισμού είναι αμφίβολη

Katie Martin
Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο