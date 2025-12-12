Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται

Ο Ντέβιντ Ζάσλαβ άφησε άναυδo το Χόλιγουντ και τη Wall Street όταν ο επικεφαλής της Warner Bros Discovery άφησε να εννοηθεί ότι η πώληση της εταιρείας του θα κόστιζε 30 δολάρια ανά μετοχή – περισσότερο από το τριπλάσιο της τιμής της μετοχής για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους.

Τώρα, οι προβλέψεις του επιδέξιου διαπραγματευτή φαίνονται προφητικές. Η WBD έχει γίνει το έπαθλο σε έναν από τους πιο άγριους πολέμους προσφορών του Χόλιγουντ, με την Paramount να υπερσκελίζει μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Netflix πριν από μια εβδομάδα και ενδεχομένως να ωθεί την τελική τιμή πολύ πέρα ​​από τον στόχο του Ζάσλαβ, που κάποτε χλευαζόταν.

Οι μέτοχοι της WBD αναμένουν από την Paramount να αυξήσει την υπάρχουσα προσφορά της των 30 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία αποτιμά ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, στα 108 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, ξεκαθάρισε ότι η προσφορά θα μπορούσε να αυξηθεί, αποκαλύπτοντας σε ένα έγγραφο που κατέθεσε στις ρυθμιστικές Αρχές τη Δευτέρα ότι η προσφορά του δεν ήταν η «βέλτιστη και καταληκτική».

«Νόμιζα ότι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς streaming ήταν την περασμένη εβδομάδα. Τώρα φαίνεται ότι μας έχουν επιλέξει για μια ακόμη σεζόν», δήλωσε ένα άτομο από το στρατόπεδο της Warner. «Το γεγονός ότι μιλάμε τώρα για μια συμφωνία στα πάνω από 20 ή ακόμα και στα κάτω από 30, είναι αρκετά εκπληκτικό σε σύγκριση με πριν από 18 μήνες».

Το μπαλάκι στην Warner

Πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα ανακοινώσει η WBD έως τις 22 Δεκεμβρίου, την προθεσμία για την εξέταση της πρότασης της Paramount.

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD θα μπορούσε να επιλέξει να παραμείνει στην συμφωνημένη προσφορά του Netflix, η οποία καλύπτει μόνο τα στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming – με αποτίμηση 27,75 δολαρίων σε μετρητά και μετοχές. Η επιλογή του διοικητικού συμβουλίου θα μπορούσε να εξαρτηθεί από το πώς θα αποτιμήσει τα παραδοσιακά τηλεοπτικά περιουσιακά στοιχεία – το CNN και τα άλλα καλωδιακά δίκτυα – που θα παρέμεναν στους μετόχους εάν προχωρήσει η συμφωνία με το Netflix.

Μια αισιόδοξη ανάγνωση από έναν αναλυτή της Bank of America τον Σεπτέμβριο αποτίμησε αυτά τα κανάλια σε περίπου 5 δολάρια ανά μετοχή, γεγονός που θα έκανε την προσφορά της Netflix να φαίνεται ισχυρότερη σε σχέση με την προσφορά της Paramount. Αλλά η Paramount υποστηρίζει ότι η πραγματική αξία των πολύπαθων τηλεοπτικών δικτύων είναι πιο κοντά στο 1 δολάριο ανά μετοχή, αλλάζοντας τα νούμερα.

Εάν η Paramount συνεχίσει με τη στρατηγική προσφορών της και ένας σημαντικός αριθμός μετόχων της WBD υποστηρίξει την προσφορά του Έλισον, θα ενταθεί η πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της WBD να εμπλακεί άμεσα. Οι αναλυτές της CreditSights αναμένουν ότι εάν οι συνομιλίες συνεχιστούν, η Paramount θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά της σε περίπου 32 δολάρια ανά μετοχή, ένα επίπεδο που μπορεί να δοκιμάσει την προθυμία της Netflix να αντιδράσει.

Η αύξηση της προσφοράς της στα 32 δολάρια ανά μετοχή θα μπορούσε να απαιτήσει από την Paramount να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια και ενδεχομένως να χρειαστεί να ζητήσει από τους υποστηρικτές των κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων της Μέσης Ανατολής να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στο μετοχικό κεφάλαιο από τα υπάρχοντα 24 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μια μάχη που κανείς δεν μπορεί να χάσει

Εναλλακτικά, ο Λάρι Έλισον, ο δισεκατομμυριούχος πατέρας του Ντέιβιντ και ιδρυτής της Oracle, θα μπορούσε να βάλει περισσότερα μετρητά στο τραπέζι, δεδομένου ότι το οικογενειακό trust υποστηρίζει ολόκληρο το πακέτο μετοχών των 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμα και μετά την πτώση της μετοχής της Oracle κατά περίπου 10,8% την Πέμπτη, το trust εξακολουθεί να κατέχει περίπου 225 δισεκατομμύρια δολάρια, αφήνοντας άφθονο περιθώριο για να προσθέσει ισχύ.

Δεν είναι σαφές εάν το Netflix – του οποίου η αγοραία αξία έχει μειωθεί κατά περίπου 20% ή περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, από τότε που διέρρευσε το ενδιαφέρον του για την WBD τον Σεπτέμβριο – έχει κάποια όρεξη να κλιμακώσει την αγορά.

Οι σύμβουλοι του WBD έχουν δηλώσει ότι «τα μετρητά είναι βασιλιάς», που σημαίνει ότι οι επενδυτές θα περίμεναν από το Netflix να μετατρέψει την προσφορά της μερικής συμμετοχής σε μια προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Κάτι τέτοιο θα διακινδύνευε να χάσει το Netflix την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, καθώς θα αναγκαστεί να συγκεντρώσει το χρέος των 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει αναλάβει.

Το Netflix βρίσκεται τώρα σε στρατηγικό αδιέξοδο. Επιδιώκοντας εξαρχής την WBD, έστειλε ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι χρειάζεται τη συμφωνία για να διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη δυναμική ανάπτυξης, ασκώντας πίεση στον διευθύνοντα σύμβουλο Τεντ Σαράντος να συνεχίσει να υποβάλλει προσφορές και να αποφύγει να φαίνεται ότι το Netflix δίστασε.

Ωστόσο, μια πιο δελεαστική προσφορά της Paramount θα παρείχε επίσης στο Netflix μια εύσχημη έξοδο: η εταιρεία θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ήθελε τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά αρνήθηκε να ξοδέψει υπερβολικά. Μια τέτοια κίνηση θα την γλίτωνε από μια μακρά και δυνητικά επικίνδυνη διαδικασία αναθεώρησης κανονιστικών ρυθμίσεων, ενώ παράλληλα θα εισπράττεται τέλος τερματισμού 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ένας τραπεζίτης που έχει εργαστεί σε πολλαπλές εχθρικές συναλλαγές εξαγοράς είπε ότι υπήρχε ένα σενάριο στο οποίο όλα τα μέρη αποχωρούν με κάτι: Η Paramount αυξάνει μέτρια την προσφορά της, το Netflix υποχωρεί και η συνδυασμένη Paramount-WBD συμφωνεί να παρέχει στο Netflix αποκλειστικό περιεχόμενο για μια προκαθορισμένη περίοδο — επιτρέποντας και στις δύο πλευρές να ισχυρίζονται ότι νίκησαν σε μια μάχη που καμία από τις δύο δεν μπορεί να χάσει.