Τελικά τι είναι εθνική επιτυχία;

Κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει εθνική επιτυχία

Opinion 13.12.2025, 10:35
Τελικά τι είναι εθνική επιτυχία;
Άποψη Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Παρατηρώ τις αντιδράσεις σε σχέση με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Ιδιαίτερα, μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που αυτό παρουσιάζεται ως μια «εθνική επιτυχία» ή ακόμη, σε ορισμένες αποστροφές κυβερνητικών χειλιών, ως κάτι για το οποίο αγωνιστήκαμε ως έθνος.

Δεν είναι σκοπός μου να υποτιμήσω την αξία του συμβολισμού ότι ένας Έλληνας υπουργός εξελέγη επικεφαλής ενός ευρωπαϊκού θεσμού.

Ούτε αμφισβητώ ότι το μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης.

Αν και βέβαια η Ελλάδα έπαψε και τυπικά να είναι το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης και βγήκε από τα μνημόνια το 2018 και τότε όλοι θυμόμαστε ότι δεν είχαμε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η χώρα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά κινείται στη σφαίρα της μυθολογίας να λέμε ότι αυτό ξεκίνησε το 2020.

Και βέβαια καλό είναι να μην ξεχνάμε και το πώς κατάφερε να εκλεγεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης αλλά και ποια είναι η δουλειά που κάνει το Eurogroup.

Γιατί είναι γνωστό ότι ο βασικός λόγος που διαμόρφωσε έναν σχηματισμό υπέρ του είναι ότι ο Βέλγος ομόλογος (και διεκδικητής της θέσης), που ήταν το αρχικό φαβορί, «χρεώθηκε» το γεγονός ότι η κυβέρνησή του αρνήθηκε να συναινέσει στο σχέδιο για την «αξιοποίηση» των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, φοβούμενη ότι αυτό  θα καθιστούσε τη χώρα υπόλογη σε μελλοντικές νομικές διεκδικήσεις. Δηλαδή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προκρίθηκε, εκτός των άλλων, και γιατί θα διευκολύνει αυτή την επιλογή, παρότι αρκετοί υποστηρίζουν ότι ενέχει πραγματικούς κινδύνους. Και ευρύτερα θα μπορούσε κανείς να πει ότι προκρίθηκε ο Πιερρακάκης ακριβώς γιατί φαινόταν να δεσμεύεται για μεγαλύτερη συμμόρφωση με το κυρίαρχο κλίμα, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ηγεμονικές δυνάμεις. Και δεδομένων των συσχετισμών και των επιλογών της σημερινής Ευρώπης είναι υπό κρίση εάν αυτό συνιστά όντως «αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης της χώρας».

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η επιλογή του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξει ανοιχτά, αξιοποιώντας τις επαφές που έχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την υποψηφιότητα Πιερρακάκη, δεν αφορούσε μόνο το μέλλον της Ευρώπης ή την εικόνα της χώρας, αλλά και τον εσωτερικό συσχετισμό στη Νέα Δημοκρατία. Εμμέσως πλην σαφώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης έλαβε το χρίσμα του «επίσημου» διαδόχου, πράγμα λογικό αφού μοιράζεται όχι μόνο ίδιες ιδεολογικές τοποθετήσεις με τον πρωθυπουργό, αλλά είναι και σε μεγάλο βαθμό συνυπεύθυνος ως προς κρίσιμες επιλογές και χειρισμούς. Άρα εγγυάται την αναγκαία «συνέχεια» ενός ορισμένου περιεχομένου, ύφους αλλά ήθους κυβερνητικής εξουσίας, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Και βέβαια σε πείσμα μιας ορισμένης ρητορικής, την οποία βλέπω να αναπτύσσεται, το Eurogroup δεν είναι το πιο σημαντικό όργανο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είναι ένα όργανο επί της ουσίας άτυπο, στο οποίο δεν συμμετέχουν οι χώρες που διατηρούν εθνικά νομίσματα και το οποίο έχει σαφώς μικρότερες δυνατότητες λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής σε σχέση με άλλα όργανα. Για την Ελλάδα μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη φόρτιση, γιατί όταν είχαμε μνημόνια (και όλοι θυμόμαστε τι σήμαιναν αυτά..) θεωρήθηκε ότι ήταν το βολικότερο όργανο για τη διαχείριση και διαπραγμάτευσή τους και για την άσκηση πίεσης και εκβιασμών, παρότι ακόμη και τότε οι πιο σημαντικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν εκεί, αλλά τελικά σε επίπεδο συνόδων κορυφής και με συζητήσεις αρχηγών κρατών.

Όμως, το πιο σημαντικό με το οποίο πρέπει να αναμετρηθούμε με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, είναι τελικά το πώς ορίζουμε ότι κάτι όντως αποτελεί μια εθνική επιτυχία.

Γιατί δεν πιστεύω ότι εθνική επιτυχία μπορεί να είναι απλώς η ανάληψη της ευθύνης ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Για να το πω πιο σωστά: θα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία και μια άλλη συνθήκη στη χώρα, μια άλλη κατάσταση για όσους ζουν σε αυτή.

Και αναρωτιέμαι έτσι ποια «εθνική επιτυχία» εκπροσωπεί το γεγονός ότι η χώρα μας είναι στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη ως προς την αγοραστική δύναμη των μισθών;

Πόσο «εθνικά υπερήφανοι» πρέπει να είμαστε που η χώρα μας είναι, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη τη δυσωδία των «Φραπέδων», των «Χασάπηδων» και των υπουργών που συνομιλούσαν μαζί τους, αντικειμενικά ένα «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης ως προς τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων;

Σε ποια κατηγορία «εθνικού επιτεύγματος» εντάσσεται το σκάνδαλο των υποκλοπών, δηλαδή η πρωτοφανής στα ευρωπαϊκά χρονικά υπόθεση όπου με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου, είχε στηθεί μηχανισμός παρακολούθησης δημοσιογράφων, πολιτικών, επιχειρηματιών, δικαστών, υπουργών και ανώτερων αξιωματικών, ένα σκάνδαλο που – ας μην το ξεχνάμε «αγγίζει» και τον ίδιο τον Κυριάκο Πιερρακάκη;

Είναι «εθνική επιτυχία» το γεγονός ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε – δια στόματος μάλιστα Κυριάκου Πιερρακάκη – ιδιωτικά πανεπιστήμια «επιπέδου Harvard» και αντί για αυτό μας ήρθαν ιδιωτικά σουπερμάρκετ πτυχίων που μάλιστα όσο χαμηλά και εάν βάζει η κυβέρνηση τον πήχη των προδιαγραφών, αυτά κατορθώνουν να περνούν από κάτω;

Και σε ποια έννοια «εθνικού επιτεύγματος» αναλογεί το γεγονός ότι η χώρα μας ζει ακόμη το τραύμα ενός τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στον πυρήνα του έχει το γεγονός ότι εξαιτίας καθυστερήσεων στην υλοποίηση αναγκαίων έργων, με σαφή κυβερνητική ευθύνη, δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή σε αντίθετες κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να συγκρουστούν, με την κυβέρνηση στη συνέχεια να υπονομεύει την έρευνα για το δυστύχημα μόνο και μόνο για να περάσει τη «γραμμή» ότι «επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος και μόνο»;

Θα μπορούσα να συνεχίσω και με άλλα παραδείγματα που απλώς υπογραμμίζουν ότι ανάμεσα στον κόσμο της πολιτικής σκηνής, με τους συμβολισμούς και τις συναλλαγές του, τη δημοσιότητα και τους διαδρόμους του, και τον κόσμο της πραγματικής ζωής υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Και αυτό που φαίνεται «επίτευγμα» στον πρώτον κόσμο, στον δεύτερο κόσμο έρχεται και προσκρούει σε μια πραγματικότητα που βγάζει τους αγρότες στον δρόμο, κάνει τους νέους να μεταναστεύουν, βυθίζει τα νοικοκυριά στην ανασφάλεια και οδηγεί σε εντυπωσιακούς δείκτες δυσαρέσκειας σε βάρος της κυβέρνησης.

Πράγμα που σημαίνει ότι όσο και εάν προβληθεί η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, όσα non paper και υπαγορευμένα δημοσιεύματα και εάν γραφτούν, όσες αναλύσεις και εάν κάνουμε για το «χρηματιστήριο της επόμενης μέρας» στη ΝΔ, στο τέλος της ημέρας η κοινωνία θα ασχολείται με το εάν έχει να πληρώσει το ενοίκιο ή το δάνειο, το λογαριασμό στο σουπερμάρκετ, τους σοβάδες που πέφτουν στα σχολεία όπου πάνε τα παιδιά, το χωράφι που «παράγει» περισσότερα έξοδα παρά έσοδα, την αγωνία για ένα αύριο που φαντάζει όλο και πιο δύσκολο…

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Opinion
Με ψίχουλα δεν πρόκειται να κατευναστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια
Opinion

Με ψίχουλα δεν πρόκειται να κατευναστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια

Ο πρωθυπουργός κάνει το λάθος να πιστεύει ότι η συναίνεση των πολιτών μπορεί να εξαγοραστεί με παροχές και μάλιστα μικρές και ξαναζεσταμένες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πώς «σκίζονται» τα μνημόνια
Opinion

Πώς «σκίζονται» τα μνημόνια

Τα μνημόνια δεν σκίζονται με χειρονομίες. Σκίζονται αργά, σχεδόν αθόρυβα

Αθανασία Ακρίβου
Οι αγρότες θέλουν λύση στα προβλήματά τους, όχι σέλφι με τον πρωθυπουργό
Opinion

Οι αγρότες θέλουν λύση στα προβλήματά τους, όχι σέλφι με τον πρωθυπουργό

Οι αγρότες απαιτούν να υπάρξουν άμεσα λύσεις στα προβλήματά τους και όχι μια επίφαση διαλόγου με την κυβέρνηση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Περί «Κενού ΦΠΑ» και … μερικών άλλων!
Opinion

Περί «Κενού ΦΠΑ» και … μερικών άλλων!

Για σύγκριση της «προόδου» επιλέγεται το 2017, που έχει το υψηλότερο κενό (29%)  κι όχι  το  … 2000 (25%) ή το … 2016 (24,9), ενώ στην ίδια έκθεση επισημαίνεται η κυριαρχία κι άλλων «κενών» στο κοινωνικά και εισοδηματικά αναποτελεσματικό ελληνικό φορολογικό σύστημα

Δημήτρης Στεργίου
Σαράντα ημέρες
Opinion

Σαράντα ημέρες

Ερώτημα αποτελεί τι θα πράξει η πολιτεία με τις συντάξεις Φεβρουαρίου και τον χρόνο καταβολής

Ντίνος Σιωμόπουλος
Είναι η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης δομικά βιώσιμη;
Opinion

Είναι η άνοδος της ΑΙ βιώσιμη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τον ισχυρότερο επενδυτικό καταλύτη της περιόδου, οδηγώντας σε έντονη ανατιμολόγηση πολλών μετοχών. Τα πράγματα, όμως, δεν θυμίζουν "φούσκα".

Συμεών Μαυρουδής
Τα χρυσά ενοίκια και οι άσφαιρες λύσεις
Opinion

Τα χρυσά ενοίκια και οι άσφαιρες λύσεις

Άσφαιρα αποδεικνύονται μέχρι στιγμής τα μέτρα που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Γιώργος Μανέττας
Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο