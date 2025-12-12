Κυριάκος Πιερρακάκης: Το Εurogroup και η Ελλάδα

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup δεν σημαίνει αυτόματα και ότι η Ελλάδα έχει λευκή επιταγή

Opinion 12.12.2025, 07:00
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το Εurogroup και η Ελλάδα
Άποψη Γιώργος Μανέττας

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup δεν είναι απλώς μια προσωπική διάκριση. Είναι μια αναγνώριση που αγγίζει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει τα ηνία ενός τόσο κρίσιμού οργάνου της Ευρωζώνης.

Εκεί όπου λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό, από μόνο του, λέει πολλά.

Η χώρα που κάποτε… στοχοποιούνταν ως απείθαρχη και σπάταλη, αναλαμβάνει σήμερα να προεδρεύσει του Eurogroup.

Πόσο μάλλον όταν η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τους ομολόγους του Έλληνα υπουργού Οικονομικών. Αναγκάζοντας μάλιστα τον Βέλγο αντίπαλό του, να αποσύρει την υποψηφιότητά του μετά την πρώτη ενδεικτική ψηφοφορία στο σώμα των 20 υπουργών.

Από μαύρο πρόβατο… παράδειγμα προς μίμηση

Το γεγονός ότι η Ελλάδα, από «μαύρο πρόβατο» της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, έγινε παράδειγμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, μεταρρυθμίσεων και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης –σημαντικά υψηλότερων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο– αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της εξίσωσης.

Η χώρα που κάποτε… στοχοποιούνταν ως απείθαρχη και σπάταλη, αναλαμβάνει σήμερα να προεδρεύσει του Eurogroup.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη συνεργασία και μετά μεγάλη εστίαση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλυτικά λειτούργησε και το προφίλ που έχει καλλιεργήσει ο Πιερρακάκης. Ενός μεταρρυθμιστή πολιτικού, υπέρμαχου της ψηφιακής μετάβασης και θιασώτη της λογικής Ντράγκι –με μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και πιο αποφασισμένη να τρέξει γρήγορα…

Φρόντισε μάλιστα στην πρώτη του δήλωση να στείλει μήνυμα ενότητας και… αποτελεσματικότητας. «Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη συνεργασία και μετά μεγάλη εστίαση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η προεδρία δεν λύνει ως δια μαγείας τα προβλήματα

Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να πιστέψει ότι η προεδρία του Eurogroup θα λύσει ως δια μαγείας τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν αποτελεί ασπίδα προστασίας, ούτε εξασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση σε δημοσιονομικά ή μεταρρυθμιστικά ζητήματα. Πλανώνονται ωστόσο πλάνη οικτρά όσοι πιστεύουν ότι θα έχουμε… ασυλία. Αντίθετα, η παρουσία ενός Έλληνα στην κορυφή αυξάνει τις ευθύνες της χώρας.

Σίγουρα ο νέος πρόεδρος θα επιδιώξει και ίσως καταφέρει να βάλει πιο ψηλά στην ατζέντα ζητήματα που απασχολούν άμεσα την χώρα μας όπως η νησιωτικότητα της ΕΕ, η λαθρομετανάστευση, οι κίνδυνοι για τα ευρωπαϊκά σύνορα, και οι σχέσεις με την Τουρκία.

Οι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να συνεχισθούν

Η Αθήνα ωστόσο θα βρεθεί ακόμη περισσότερο στο μικροσκόπιο, και θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για μια σύγχρονη, φιλική προς την επιχειρηματικότητα και θεσμικά αξιόπιστη οικονομία.

Από την παραγωγικότητα και την αγορά εργασίας μέχρι την απονομή δικαιοσύνης και την πράσινη μετάβαση, η χώρα χρειάζεται να κάνει αγώνα ταχύτητας.

Για αυτό, και οι μεταρρυθμίσεις όχι απλά δεν πρέπει να συνεχιστούν, πρέπει να επιταχυνθούν. Από την παραγωγικότητα και την αγορά εργασίας μέχρι την απονομή δικαιοσύνης και την πράσινη μετάβαση, η χώρα χρειάζεται να κάνει αγώνα ταχύτητας.

Και να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να βαδίζει στον ενάρετο δρόμο. Πρέπει με άλλα λόγια να δει την προεδρία του Eurogroup, όχι ως το τέλος αλλά ως μια νέα αρχή…

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Opinion
Με ψίχουλα δεν πρόκειται να κατευναστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια
Opinion

Με ψίχουλα δεν πρόκειται να κατευναστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια

Ο πρωθυπουργός κάνει το λάθος να πιστεύει ότι η συναίνεση των πολιτών μπορεί να εξαγοραστεί με παροχές και μάλιστα μικρές και ξαναζεσταμένες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πώς «σκίζονται» τα μνημόνια
Opinion

Πώς «σκίζονται» τα μνημόνια

Τα μνημόνια δεν σκίζονται με χειρονομίες. Σκίζονται αργά, σχεδόν αθόρυβα

Αθανασία Ακρίβου
Οι αγρότες θέλουν λύση στα προβλήματά τους, όχι σέλφι με τον πρωθυπουργό
Opinion

Οι αγρότες θέλουν λύση στα προβλήματά τους, όχι σέλφι με τον πρωθυπουργό

Οι αγρότες απαιτούν να υπάρξουν άμεσα λύσεις στα προβλήματά τους και όχι μια επίφαση διαλόγου με την κυβέρνηση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Περί «Κενού ΦΠΑ» και … μερικών άλλων!
Opinion

Περί «Κενού ΦΠΑ» και … μερικών άλλων!

Για σύγκριση της «προόδου» επιλέγεται το 2017, που έχει το υψηλότερο κενό (29%)  κι όχι  το  … 2000 (25%) ή το … 2016 (24,9), ενώ στην ίδια έκθεση επισημαίνεται η κυριαρχία κι άλλων «κενών» στο κοινωνικά και εισοδηματικά αναποτελεσματικό ελληνικό φορολογικό σύστημα

Δημήτρης Στεργίου
Σαράντα ημέρες
Opinion

Σαράντα ημέρες

Ερώτημα αποτελεί τι θα πράξει η πολιτεία με τις συντάξεις Φεβρουαρίου και τον χρόνο καταβολής

Ντίνος Σιωμόπουλος
Είναι η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης δομικά βιώσιμη;
Opinion

Είναι η άνοδος της ΑΙ βιώσιμη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τον ισχυρότερο επενδυτικό καταλύτη της περιόδου, οδηγώντας σε έντονη ανατιμολόγηση πολλών μετοχών. Τα πράγματα, όμως, δεν θυμίζουν "φούσκα".

Συμεών Μαυρουδής
Τα χρυσά ενοίκια και οι άσφαιρες λύσεις
Opinion

Τα χρυσά ενοίκια και οι άσφαιρες λύσεις

Άσφαιρα αποδεικνύονται μέχρι στιγμής τα μέτρα που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Γιώργος Μανέττας
Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο