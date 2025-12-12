Κυριάκος Πιερρακάκης: Το Εurogroup και η Ελλάδα

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup δεν είναι απλώς μια προσωπική διάκριση. Είναι μια αναγνώριση που αγγίζει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει τα ηνία ενός τόσο κρίσιμού οργάνου της Ευρωζώνης.

Εκεί όπου λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό, από μόνο του, λέει πολλά.

Η χώρα που κάποτε… στοχοποιούνταν ως απείθαρχη και σπάταλη, αναλαμβάνει σήμερα να προεδρεύσει του Eurogroup.

Πόσο μάλλον όταν η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τους ομολόγους του Έλληνα υπουργού Οικονομικών. Αναγκάζοντας μάλιστα τον Βέλγο αντίπαλό του, να αποσύρει την υποψηφιότητά του μετά την πρώτη ενδεικτική ψηφοφορία στο σώμα των 20 υπουργών.

Από μαύρο πρόβατο… παράδειγμα προς μίμηση

Το γεγονός ότι η Ελλάδα, από «μαύρο πρόβατο» της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, έγινε παράδειγμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, μεταρρυθμίσεων και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης –σημαντικά υψηλότερων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο– αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της εξίσωσης.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη συνεργασία και μετά μεγάλη εστίαση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλυτικά λειτούργησε και το προφίλ που έχει καλλιεργήσει ο Πιερρακάκης. Ενός μεταρρυθμιστή πολιτικού, υπέρμαχου της ψηφιακής μετάβασης και θιασώτη της λογικής Ντράγκι –με μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και πιο αποφασισμένη να τρέξει γρήγορα…

Φρόντισε μάλιστα στην πρώτη του δήλωση να στείλει μήνυμα ενότητας και… αποτελεσματικότητας.

Η προεδρία δεν λύνει ως δια μαγείας τα προβλήματα

Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να πιστέψει ότι η προεδρία του Eurogroup θα λύσει ως δια μαγείας τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν αποτελεί ασπίδα προστασίας, ούτε εξασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση σε δημοσιονομικά ή μεταρρυθμιστικά ζητήματα. Πλανώνονται ωστόσο πλάνη οικτρά όσοι πιστεύουν ότι θα έχουμε… ασυλία. Αντίθετα, η παρουσία ενός Έλληνα στην κορυφή αυξάνει τις ευθύνες της χώρας.

Σίγουρα ο νέος πρόεδρος θα επιδιώξει και ίσως καταφέρει να βάλει πιο ψηλά στην ατζέντα ζητήματα που απασχολούν άμεσα την χώρα μας όπως η νησιωτικότητα της ΕΕ, η λαθρομετανάστευση, οι κίνδυνοι για τα ευρωπαϊκά σύνορα, και οι σχέσεις με την Τουρκία.

Οι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να συνεχισθούν

Η Αθήνα ωστόσο θα βρεθεί ακόμη περισσότερο στο μικροσκόπιο, και θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για μια σύγχρονη, φιλική προς την επιχειρηματικότητα και θεσμικά αξιόπιστη οικονομία.

Από την παραγωγικότητα και την αγορά εργασίας μέχρι την απονομή δικαιοσύνης και την πράσινη μετάβαση, η χώρα χρειάζεται να κάνει αγώνα ταχύτητας.

Για αυτό, και οι μεταρρυθμίσεις όχι απλά δεν πρέπει να συνεχιστούν, πρέπει να επιταχυνθούν. Από την παραγωγικότητα και την αγορά εργασίας μέχρι την απονομή δικαιοσύνης και την πράσινη μετάβαση, η χώρα χρειάζεται να κάνει αγώνα ταχύτητας.

Και να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να βαδίζει στον ενάρετο δρόμο. Πρέπει με άλλα λόγια να δει την προεδρία του Eurogroup, όχι ως το τέλος αλλά ως μια νέα αρχή…