Πιερρακάκης: Η εκλογή μου είναι νίκη της πατρίδας

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogoropu

Economy 12.12.2025, 20:04
Πιερρακάκης: Η εκλογή μου είναι νίκη της πατρίδας
Newsroom

Αναφορά στην εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την πρώτη του ομιλία στη Βουλή με τη νέα του θέση, αναφερόμενο στον προϋπολογισμό του 2026.

«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο αλλά σε όλη την χώρα, στην Ελλάδα, στους πολίτες που πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά ακόμα και όταν οι προβλέψεις ήταν δυσμενείς. Η εκλογή μου είναι πρωτίστως νίκη της Πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και προκλήσεις. Αντιμετώπισε την απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη.  Η Ελλάδα δεν λύγισε προχώρησε μπροστά με μια κοινωνία που έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή. Σήμερα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη» ξεκίνησε την ομιλία του ο υπουργός.

Τα συγχαρητήρια και από άλλα κόμματα

Σε άλλο σημείο, ο ίδιος είπε: «Επιτρέψτε μου μόνο μια προσωπική αναφορά:  Της τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων Ελλήνων που γονάτισαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την χώρα. Εικόνα ενός πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε την διαφορά για την Ελλάδα. Εικόνες των προκατόχων μου του κ. Σταϊκούρα και των συνεργατών μου του Θάνου Πετραλια του Γιώργου Κώτσηρα. Και ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και να κρατήσουν την χώρα όρθια και οφείλω να αναγνωρίσω από αυτό εδώ το βήμα ότι δεν είναι από μια παράταξη. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που άκουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει».

Ακόμη, ο ίδιος πρόσθεσε:: «Στις συναντήσεις και συνομιλίες που είχα με υπουργούς ευρωζώνης κατάλαβα ότι η αξιοπιστία δεν ήταν ζητούμενο αλλά βεβαιότητα που κατακτήθηκε με σχέδιο και κόπο. Η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από την μια στιγμή στην άλλη. Την χτίσαμε όλοι μαζί».

Ακολούθως, ο κ.Πιερρακάκης είπε ότι «το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε συνοχή και Ευρώπη χρειάζεται πυξίδα. Να διαμορφώσουμε Ευρώπη που προστατεύει πολίτες της. Μια κοινότητα αξιών. Έχουμε την φωνή ενός κράτους μέλους που γνωρίζει από πρώτο χέρι την σημασία της αξιοπιστίας και του να χτίζεις».

