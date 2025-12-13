Αργεντινή: Η Cofco International μεταφέρει το πρώτο φορτίο σιταριού στην Κίνα

Την πρώτη εμπορική αποστολή χύδην σιταριού ετοιμάζει η Cofco International από την Αργεντινή προς την Κίνα, ξεκινώντας μια νέα εμπορική ροή μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο η εμπορική μονάδα του κινεζικού κρατικού αγροτικού κολοσσού.

Η φόρτωση βρίσκεται σε εξέλιξη στον τερματικό σταθμό Timbúes του κινεζικού εμπορικού ομίλου τροφίμων στην Αργεντινή, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η αποστολή περίπου 65.000 τόνων σιταριού για τη βιομηχανία άλεσης θα αναχωρήσει μέσω του ποταμού Paraná, θα συμπληρωθεί στο λιμάνι Quequén στην επαρχία του Μπουένος Άιρες και στη συνέχεια θα σαλπάρει για την Κίνα, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Κίνα και η Αργεντινή έχουν καθιερώσει μια νέα, σημαντική εμπορική σχέση για το σιτάρι, που είναι αποτέλεσμα διαφόρων ενεργειών την τελευταία διετία.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2023, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε ένα φυτοϋγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για τις εξαγωγές αργεντίνικου σιταριού προς την Κίνα μετά από δεκαετίες.

Στα τέλη Ιανουαρίου του 2024, η Κίνα πρόσθεσε αρκετές εταιρείες της Αργεντινής (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής Cofco) στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων αγροτικών εξαγωγέων.

Στρατηγικής σημασίας συνεργασία

Η κίνηση αυτή είναι στρατηγικής σημασίας και για τις δύο χώρες. Για την Κίνα, προσφέρει μια νέα, αξιόπιστη πηγή εισαγωγών τροφίμων, μειώνοντας την εξάρτησή της από μεμονωμένους προμηθευτές (όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία). Για την Αργεντινή, η οποία αναμένει μια πλούσια σοδειά, είναι μια ευκαιρία να διαφοροποιήσει τους εξαγωγικούς της προορισμούς και να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.