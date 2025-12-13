Coca-Cola: Σε διαπραγματεύσεις με TDR για τη διάσωση της Costa Coffee

Σε τελικές διαπραγματεύσεις βρίσκεται η Coca-Cola με την TDR Capital αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η προτεινόμενη πώληση της Costa Coffee κινδυνεύει να ματαιωθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Ο γίγαντας των αναψυκτικών, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επέλεξε την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων ως τον προτιμώμενο υποψήφιο αγοραστή της Costa Coffee

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι διαπραγματεύσεις με την Coca-Cola και τον σύμβουλό της Lazard έχουν προσκρούσει στο θέμα της τιμής. Ο γίγαντας των αναψυκτικών, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επέλεξε την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων ως τον προτιμώμενο υποψήφιο αγοραστή, θα αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα αν θα αναστείλει εντελώς τη διαδικασία πώλησης, πρόσθεσε η FT.

Η Coca-Cola δεν απάντησε στο αίτημα των FT για σχόλιο, ενώ η TDR και η Lazard αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα στην εφημερίδα.

Το Bloomberg είχε αναφέρει τον Νοέμβριο ότι η TDR ήταν μεταξύ των υποψηφίων για την εξαγορά της Costa Coffee. Ορισμένοι επενδυτές είχαν συζητήσει προσφορές που αποτιμούσαν την αλυσίδα σε 1 δισεκατομμύριο λίρες ή περισσότερο, ανέφεραν τότε άτομα που είχαν γνώση του θέματος.

Το deal Coca-Cola – Costa Coffee

Υπενθυμίζεται ότι η Coca-Cola απέκτησε την Costa Coffee το 2019 έναντι περίπου 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να επεκταθεί στην κατηγορία του καφέ και των ζεστών ροφημάτων.

Ωστόσο σήμερα η Coca-Cola εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της Costa Coffee, καθώς η απόδοση της αλυσίδας δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες.

Η TDR Capital είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία ιδιωτικών μετοχών που είναι επίσης ιδιοκτήτρια της Asda (αλυσίδα σουπερμάρκετ στη Βρετανία), είναι ένας από τους κύριους ενδιαφερόμενους μνηστήρες για την εξαγορά της Costa Coffee.