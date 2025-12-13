Ακίνητα: Οι αγγελίες «φούσκα» και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια

Σε δύο παράλληλους… κόσμους κινούνται οι τιμές στα ακίνητα καθώς έχει διπλασιαστεί η απόσταση των τιμών ανάμεσα σε αγγελίες και πωλήσεις ακινήτων.

Αποκαλυπτικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία της ReDataset, συγκρίνοντας αγγελίες και πραγματικές συναλλαγές σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025, αποτυπώνεται μια αγορά δύο ταχυτήτων.

Το 2022 η απόκλιση ανερχόταν στο 19,9%, ενώ το 2025 έφτασε στο 34,4% με 2.325 ευρώ το τετραγωνικό να είναι οι τιμές σε αγγελίες και 1.730 οι τιμές συναλλαγών, δηλαδή αυξήθηκε κατά 1,7 φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή δεν έχει μόνο αντίκτυπο σε επίπεδο αγοραπωλησιών, αλλά και στα φορολογικά έσοδα κυρίως από τον φόρο μεταβίβασης καθώς υπολογίζεται σε 18,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα ακίνητα σε Αθήνα και…

Στην Αθήνα, σε ζώνη αντικειμενικής αξίας 1.650 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το χάσμα μεταξύ τιμών σε αγγελίες και πραγματικών τιμών διευρύνθηκε.

Η Νίκαια-Άγιος Ιωάννης Ρέντης, σε ζώνη αντικειμενικής αξίας των 1.350 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφει τη μεγαλύτερη βελτίωση. Το χάσμα μεταξύ τιμών αγγελιών και πραγματικών τιμών πώλησης μειώθηκε από 43,8% το 2022 σε 29,1% το 2025, μια συρρίκνωση κατά 14,7 ποσοστιαίες μονάδες και ζητούμενη τιμή 1.811, έναντι 1.403 μέση τιμή συναλλαγών.

Ανάλογη εικόνα εμφανίζει το Γαλάτσι (ζώνη με αντικειμενική αξία 1.600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο), όπου η απόκλιση είναι στα 593 ευρώ μεταξύ μέσης τιμής αγγελίας 2.247 ευρώ και μέσης τιμής πώλησης 1.654 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στο Περιστέρι με αντικειμενική 1.400 ευρώ, η απόκλιση ζητούμενης και τιμής πώλησης είναι 25,7% με τιμές 1.960 και 1.559 αντίστοιχα.

Στη Νέα Σμύρνη, περιοχή με αντικειμενική 2.150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η ποσοστιαία διαφορά με την πραγματική είναι 24,5%, η οποία μοιάζει σχετικά περιορισμένη σε σχέση με τα προαναφερόμενα παραδείγματα καθώς η μέση ζητούμενη τιμή είναι 2.690 ευρώ και η μέση τιμή πώλησης 2.161. Σε απόλυτους όρους μεταφράζεται σε χάσμα 529 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σταθερή είναι η εικόνα στη Νέα Ιωνία (ζώνη με αντικειμενική 1.400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο), όπου το χάσμα διατηρείται γύρω στο 30% σε όλη την περίοδο 2022–2025 με μέση ζητούμενη τιμή 2.153 και τιμή πώλησης στα 1.662 ευρώ.

… Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη σε ζώνη αντικειμενικής αξίας 1.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφεται το μεγαλύτερο χάσμα από όλες τις περιοχές που αναλύθηκαν. Το 2025 οι τιμές αγγελιών των ακινήτων ξεπερνούσαν τις αντικειμενικές κατά 75,4% με ποσά 4.263 και 2.430 ευρώ ανά τετραγωνικό αντίστοιχα, δημιουργώντας διαφορά 1.833 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Η απώλεια φορολογικών εσόδων φτάνει τα 60,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης-σε χαμηλή ζώνη των 950 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο-καταγράφεται η εντονότερη ευθυγράμμιση της αγοράς. Το χάσμα μεταξύ τιμών αγγελιών και τιμών πώλησης περιορίζεται μόλις στο 9,8% με 1.310 και 1.193 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα.

Η συνολική εικόνα είναι μια αγορά όπου η «ψαλίδα» μεταξύ της θεωρητικής αξίας που ζητούν οι πωλητές και της πραγματικής δυνατότητας των αγοραστών ανοίγει σταθερά.

Το φαινόμενο δυσκολεύει την αποτίμηση της πραγματικής αξίας των ακινήτων, δημιουργεί στρεβλώσεις στην τιμολόγηση και επαναφέρει επιτακτικά τη συζήτηση για την ανάγκη επικαιροποίησης των αντικειμενικών αξιών.