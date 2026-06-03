Δανία: Η νέα κυβέρνηση θα μειώσει τον εταιρικό φόρο

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Τους εταιρικούς φόρους και τους φόρους εισοδήματος θα μειώσει ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός στην Δανία ενώ θα διατηρήσει τον πρώην πρωθυπουργό Λαρς Λέκε Ράσμουσεν για να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Η Μέτε Φρέντερικσεν εξασφάλισε μια τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός της Δανίας αυτή την εβδομάδα, συγκεντρώνοντας έναν τετρακομματικό συνασπισμό αριστερών κομμάτων και της κεντρώας ομάδας του Ράσμουσεν.

Η νέα κυβέρνηση θα μειώσει τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή της Δανίας από 22% – τον υψηλότερο στις σκανδιναβικές χώρες – κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τα επόμενα τρία χρόνια και θα καταργήσει τις φορολογικές ζώνες για τους υψηλόμισθους.

Σχεδιάζει επίσης να μειώσει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και να τον καταργήσει για τα φρούτα και τα λαχανικά, και να κάνει τις επισκέψεις στον οδοντίατρο δωρεάν για πολλούς. Θα επαναφέρει μια αργία που η προηγούμενη κυβέρνηση της Φρέντερικσεν είχε αμφιλεγόμενα μειώσει, υποτίθεται για να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες.

Ο Ράσμουσεν, προκάτοχος της Φρέντερικσεν στην πρωθυπουργία, θα συνεχίσει ως υπουργός Εξωτερικών, ένας ρόλος για τον οποίο κέρδισε επαίνους τον Ιανουάριο, όταν βιντεοσκοπήθηκε να καπνίζει τσιγάρο με τον Γροιλανδό ομόλογό του μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Η Δανία στο στόχαστρο Τραμπ

Η Δανία και η ημιαυτόνομη περιοχή της, η Γροιλανδία, βρίσκονται στο γεωπολιτικό προσκήνιο από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως ένα από τα επίκεντρα της δεύτερης θητείας του την ανάληψη του ελέγχου του αρκτικού νησιού, ενδεχομένως με τη βία.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας βρίσκονται επί του παρόντος σε συζητήσεις σχετικά με το εάν μπορεί να βρεθεί συμβιβασμός. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει το άνοιγμα περαιτέρω αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, εκτός από την τρέχουσα στο βορρά.

Κάποιοι είχαν εικάσει ότι ο Ράσμουσεν θα μπορούσε να γίνει υπουργός Οικονομικών, για να εδραιώσει τον ρόλο του Μετριοπαθούς κόμματός του ως παράγοντα που θα κρίνει τη δανική πολιτική.

Τα άλλα κόμματα στην κυβέρνηση περιλαμβάνουν τους Σοσιαλδημοκράτες της Φρέντερικσεν – οι οποίοι «παρέχουν» στην κυβέρνηση συνασμπισμού τον υπουργό Οικονομικών Πέτερ Χούμελγκααρντ – την Πράσινη Αριστερά και τους Σοσιαλδημοκράτες Φιλελεύθερους.

«Είναι ζωτικής σημασίας η Δανία να παραμείνει ανταγωνιστική», δήλωσε η Φρέντερικσεν την Τρίτη, ανακοινώνοντας τις πολιτικές της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών περικοπών. «Σε μια εποχή που άλλες χώρες θέτουν εμπορικά εμπόδια, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται και οι τιμές της ενέργειας είναι υψηλές, υπάρχει ανάγκη να γίνουν περισσότερα για να υποστηριχθούν οι δανικές επιχειρήσεις».

Η Φρέντερικσεν είναι μια σπάνια Ευρωπαία ηγέτιδα που κερδίζει μια τρίτη θητεία, αλλά πολλοί στην Κοπεγχάγη πιστεύουν ότι θα μπορούσε να φύγει για να αναλάβει μια διεθνή θέση. Το όνομά της συνδέθηκε αρχικά με τη θέση της γενικής γραμματέα του ΝΑΤΟ υπό τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αλλά ο ρόλος πήγε στον Μαρκ Ρούτε, τον τότε πρωθυπουργό της Ολλανδίας.

«Μόνο δύο άλλοι Δανοί πρωθυπουργοί έχουν κερδίσει τρεις συνεχόμενες εκλογές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πλέον μια ισχυρή ηγέτιδα. Μόνο ο [Πέδρο] Σάντσεθ, ο [Εμμάνουελ] Μακρόν και ο [Αντρέι] Πλένκοβιτς έχουν υπηρετήσει περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε στους FT η Λύκε Φρις, διευθύντρια του Think Tank Europa, αναφερόμενη στους ηγέτες της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Κροατίας.