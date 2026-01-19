Oxfam: Σε επίπεδα-ρεκόρ η περιουσία των δισεκατομμυριούχων

Η Oxfam καταγγέλλει ότι το 2025 οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων φτάνουν σε ιστορικό υψηλό, εντείνοντας τις ανισότητες

World 19.01.2026, 07:25
Oxfam: Σε επίπεδα-ρεκόρ η περιουσία των δισεκατομμυριούχων
Newsroom

Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων επίπεδο άνευ προηγουμένου το 2025, «υπονομεύοντας την πολιτική ελευθερία» και τροφοδοτώντας τις ανισότητες, καταγγέλλει η ΜΚΟ Oxfam, επισημαίνοντας ειδικά την πολιτική που ασκεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο φόρουμ των πλουσίων και των ισχυρών που ξεκινά εντός της ημέρας στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται την Τετάρτη στο ετήσιο ραντεβού που οργανώνεται αυτή την εβδομάδα στον χιονοδρομικό σταθμό των ελβετικών Άλπεων από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF).

Οι 12 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι «κατέχουν περισσότερα πλούτη από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας» μαζί, ή αλλιώς τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους, τονίζει η Oxfam στην έκθεσή της για τις ανισότητες, που κάθε χρόνο καταγράφει άνοδο των περιουσιών των υπερπλουσίων.

Την περασμένη χρονιά, οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 3.000 και αθροιστικά η περιουσία που έχουν συσσωρεύσει ξεπέρασε τα 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, υπολογίζει η ΜΚΟ. Η αξία των περιουσιών τους κατέγραψε αύξηση 16,2%, τρεις φορές ταχύτερη από ό,τι τα πέντε προηγούμενα χρόνια, ενώ η μείωση της φτώχειας επιβραδύνεται αφότου ξέσπασε η πανδημία, το 2020.

Ευνοϊκή φορολογική πολιτική, κατάπνιξη των φωνών που διαφωνούν: Η συσσώρευση πλούτου επιτρέπει στους υπερπλούσιους πρόσβαση στους θεσμούς κι εξαγορά μέσων ενημέρωσης, «υπονομεύοντας την πολιτική ελευθερία και διαβρώνοντας τα δικαιώματα ολοένα περισσότερων» ανθρώπων, επισημαίνει η Όξφαμ.

Η οργάνωση λογαριάζει πως οι δισεκατομμυριούχοι έχουν «4.000 φορές περισσότερες πιθανότητες να καταλάβουν πολιτικό αξίωμα» από τους απλούς πολίτες. Αναφέρεται ιδίως στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συμπεριλαμβάνει όχι ακριβώς λίγους δισεκατομμυριούχους.

«Καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση»

Στο Νταβός χθες, ο αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν σε πολλά πλακάτ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργάνωσε η ελβετική σοσιαλιστική νεολαία, σε συνθήματα «Όχι στο WEF–Σταματήστε τον Τραμπ», αλλά και σε πανό που κρεμάστηκε στο μπαλκόνι σπιτιού: «Τραμπ, ναζιστή, άντε πηδήξου».

Κάπου 300 διαδηλωτές φόραγαν μάσκες, όπως για παράδειγμα κάποιες που αναπαριστούσαν τον Ίλον Μασκ, τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία στην κορυφή της κατάταξης των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ενώ κράταγαν στα χέρια απομιμήσεις χαρτονομισμάτων.

Στο WEF «συναντώνται οι πιο ισχυροί και πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου για να συζητήσουν για το μέλλον μας, να πάρουν αποφάσεις, για παράδειγμα για την οικονομία ή για το κλίμα, που πλήττουν όλο τον κόσμο, και το κάνουν χωρίς καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση», τόνισε η Ναταλί Ριός, αντιπρόεδρος της ελβετικής σοσιαλιστικής νεολαίας, παρούσα στη συγκέντρωση.

Έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι «απαράδεκτο» το Νταβός να «υποδέχεται φασίστες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτό συμβάλλει στο να νομιμοποιούνται οι ενέργειές τους».

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν βγει στον δρόμο από το Σάββατο για να πάνε στο Νταβός με τα πόδια από άλλη κοινότητα στην περιοχή. Μόνο ένα μέρος των διαδηλωτών επιτράπηκε από τις αρχές να πάρει μέρος στη χθεσινή συγκέντρωση. Προηγουμένως, απέκλεισαν την κίνηση προς τον χιονοδρομικό σταθμό για περίπου μιάμιση ώρα, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του AFP.

Φαύλος κύκλος

Οι οικονομικές και πολιτικές ανισότητες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, μπορεί να επιταχύνουν τη διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ανθρώπων με τρομακτική ταχύτητα», τόνισε ο γενικός διευθυντής της Oxfam International, ο Αμίταμπ Μπεχάρ, αναφερόμενος σε φαύλο κύκλο.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προβλέπονται μαζικές μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες εξασφάλισαν την εξαίρεσή τους από τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% που προβλέπει διεθνής συμφωνία.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν επί προεδρίας Τραμπ (…) ωφέλησαν τους πλουσιότερους σε όλο τον κόσμο», υπογραμμίζει η έκθεση της Όξφαμ, η οποία καλεί να περιοριστεί η εξουσία των υπερπλουσίων και να φορολογηθούν «αληθινά», καθώς και να τους απαγορευτεί να χρηματοδοτούν προεκλογικές εκστρατείες.

Καταγγέλλοντας την «πίεση» για τεχνολογική απορρύθμιση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ και την «παράλογη» πολιτική της ως προς τους τελωνειακούς δασμούς, η Κρίστι Χόφμαν, γενική γραμματέας της διεθνούς συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας UNI Global Union, συνηγόρησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο υπέρ πιο αναδιανεμητικής φορολογικής πολιτικής, καλύτερων κοινωνικών προγραμμάτων και δημοσίων υπηρεσιών.

Κάλεσε επίσης «να ενισχυθεί η δομή της αγοράς εργασίας» και να επιτραπεί «στους εργαζόμενους να έχουν φωνή».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext
Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα
Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια
Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξέφρενο ράλι για το ασήμι και τοv χρυσό

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από World
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα

Πώς προέκυψε η τελευταία εξέλιξη στην περίπλοκη και μερικές φορές συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με τον Ντίμον

Latest News
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξέφρενο ράλι για το ασήμι και τοv χρυσό

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο