Θεοδωρικάκος: Στα όρια των περσινών αυξήσεων τα φετινά ασφάλιστρα υγείας

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναμένει θετική ανταπόκριση ώστε οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα να είναι όσο και πέρυσι που κινήθηκαν στο 7%

Ασφαλιστικές 19.01.2026, 12:18
Θεοδωρικάκος: Στα όρια των περσινών αυξήσεων τα φετινά ασφάλιστρα υγείας
Newsroom

«Ζητήσαμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν στη λογική και να κινηθούν και φέτος στα όρια του πληθωρισμού υγείας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφορικά με τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας.

«Πιστεύω ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση και οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα θα είναι όσο και πέρυσι που κινήθηκαν στο 7%. Κάνουμε αυτό που μπορούμε, παρεμβαίνουμε, πιστεύω ότι η ασφαλιστική αγορά έχει πάρει το μήνυμα και προσαρμόζεται», πρόσθεσε.

Ο Θεοδωρικάκος για τους μισθούς

Αναφερόμενος στο ζήτημα του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η πιο κρίσιμη παράμετρος είναι το εισόδημα και οι μισθοί των πολιτών. Υπογράμμισε ότι τα τελευταία επτά χρόνια δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%, επισημαίνοντας ότι αυτό πρακτικά σημαίνει «500.000 επιπλέον μισθοί που μπαίνουν στα ελληνικά νοικοκυριά» και αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική πολιτική.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου ενισχύθηκαν όλοι οι μισθοί μέσω της μείωσης της φορολογίας κατά δύο μονάδες, με μεγαλύτερο όφελος για τις οικογένειες με παιδιά, αναφέροντας ότι «είναι σωστό και δίκαιο να στηρίζουμε τον θεσμό της οικογένειας».

Η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Ο υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξή του στο Action24, έκανε ειδική αναφορά στην νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, στην οποία ήδη έχει οριστεί διοικήτρια η κα Δέσποινα Τσαγγάρη. «Αύριο θα οριστούν και οι τρεις υποδιοικητές. Η Αρχή Θα βοηθήσει στους ελέγχους και στη σωστή λειτουργία της αγοράς, ώστε να ρυθμιστεί καλύτερα και να λειτουργεί με κανόνες» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι είναι κεντρική πολιτική θέση της κυβέρνησης η στήριξη των νοικοκυριών, δηλώνοντας ότι «η καλύτερη πολιτική για να στηρίξεις πραγματικά το ελληνικό νοικοκυριό είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση των μισθών».

Σχετικά άρθρα:
