Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Τι λέει στον ΟΤ ο COO της Masdar Abdulaziz Alobaidli για το ρόλο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στον στόχο των 100 GW σε ΑΠΕ του πράσινου κολοσσού των ΗΑΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 20.01.2026, 07:00
Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη
Ο Abdulaziz Alobaidli, Chief Operating Officer της Masdar
Αποστολή Χρήστος Κολώνας

Από τις 11 έως τις 15 Ιανουαρίου η καρδιά του κλάδου της ενέργειας, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας χτυπούσε στο Αμπού Ντάμπι.

Στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων πραγματοποιήθηκε το Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) με τη Masdar τον κολοσσό στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ να είναι ο οικοδεσπότης της διοργάνωσης, φιλοξενώντας σχεδόν την αφρόκρεμα διεθνών επιχειρήσεων αλλά και ηγετών.

Η Masdar έγινε ευρέως γνωστή και στην Ελλάδα πριν από ενάμιση χρόνο όταν έκανε το μεγαλύτερο deal στην ελληνική αγορά με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξαγοράζοντας την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έναντι 3,2 δισ. ευρώ. Τα σχέδια του ηγέτη των ΑΠΕ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν ξεκάθαρα: Η ανάπτυξη τους μέσα από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο ΟΤ βρέθηκε στο Αμπού Ντάμπι παρακολουθώντας τα γεγονότα στην Εβδομάδα Βιωσιμότητας. Την τελετή έναρξης στο εκθεσιακό κέντρο τίμησε ο Πρόεδρος, η Αυτού Εξοχότητα Σεϊχης Μοχάμεντ μπιν Ζαϊντ Αλ Ναχάν.

Όταν εξαγοράσαμε την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είχαμε ως στόχο η εταιρεία να ακολουθήσει ανοδική πορεία και να αναπτυχθούμε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία, τόνισε στον ΟΤ ο COO της Masdar Abdulaziz Alobaidli

Η Masdar και τα σχέδια για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η Masdar στο πλαίσιο της ADSW διοργάνωσε για τους δημοσιογράφους περιήγηση στο μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο. Το «Al Dhafra» εγκατεστημένης ισχύος 2,1 GW χτίστηκε σε μόλις τρία χρόνια σε μία έκταση 21,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε απόσταση 35 χλμ. από την πρωτεύουσα των ΗΑΕ, με την εθνική εταιρεία ενέργειας του Αμπου Ντάμπι TAQA και τη Masdar να κατέχουν το 60% και το 40% από την κοινοπραξία των EDF Renewables και Jinko Solar.

Masdar

Το φωτοβολταϊκό 2,1 GW Al Dhafra στο Αμπού Ντάμπι

Τα 4 εκατομμύρια bifacial panels του φωτοβολταϊκού πάρκου λειτουργούν με υψηλή τεχνολογία, η οποία τους επιτρέπει να ακολουθούν την ηλιακή ακτινοβολία και επιπλέον έχουν εγκατεστημένα πάνω από 2.000 ρομπότ τα οποία καθαρίζουν τις όψεις των πάνελς διανύοντας καθημερινά 4,5 εκατομμύρια μέτρα. Το μοναδικό στον κόσμο ενιαίο φωτοβολταϊκό ηλεκτροδοτεί 200.000 κατοικίες και εξοικονομεί 2,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO2 ετησίως.

Masdar

Τα εγκατεστημένα ρομπότ που καθαρίζουν τα πανελ στο φωτοβολταϊκό Al Dhafra

Στη διάρκεια της παρουσίασης του «Al Dhafra» ο Chief Operating Officer της Masdar Abdulaziz Alobaidli μίλησε στους δημοσιογράφους για το μεγάλο στόχο των 100 GW σε ΑΠΕ. Η Masdar κλείνοντας τα 20 χρόνια ζωής της πέτυχε να λειτουργεί και να έχει ώριμα έργα ισχύος 65 GW. Ορόσημο το οποίο έπιασε στη διάρκεια της ADSW. Ο πράσινος ενεργειακός κολοσσός των ΗΑΕ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες σε έξι ηπείρους και από τα 65 GW τα 45 GW είναι σε λειτουργία.

Η ανακοίνωση από τη Masdar της επίτευξης του στόχου των 65 GW σε ΑΠΕ στη διάρκεια της ADSW

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Ελλάδα και η Endesa στην Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή του χαρτοφυλακίου της Masdar με τα στελέχη τους να επισημαίνουν πάντα τη στρατηγική σημασία των δύο εξαγορών: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πετύχουμε τον στόχο των 100 GW», τόνισε ο COO της Masdar αναφερόμενος στη δυναμική των δύο ευρωπαϊκών εταιρειών στο δρόμο για την επόμενη ημέρα της αραβικής εταιρείας.

Ο Abdulaziz Alobaidli ρωτήθηκε από τον ΟΤ για τα σχέδια της Masdar σε ό,τι αφορά την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: «Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι μία πολύ επιτυχημένη εταιρεία έχοντας δύο δεκαετίες εμπειρία στις ΑΠΕ και ιδίως στα αιολικά και τα αντλησιοταμιευτικά έργα», υπογράμμισε και συνέχισε: «Όταν εξαγοράσαμε την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είχαμε ως στόχο η εταιρεία να ακολουθήσει ανοδική πορεία και να αναπτυχθούμε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία», σημείωσε δείχνοντας ουσιαστικά το ρόλο της ελληνικής εταιρείας ως όχημα για τη Masdar αλλά και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για εξαγορές και επέκταση της Masdar στην ευρύτερη περιοχή.

Η θέση της Masdar απέναντι στον ενεργειακό ρεαλισμό

Ο COO της Masdar κλήθηκε επίσης να σχολιάσει και τις στρατηγικές επιλογές των ΗΠΑ για τη στροφή προς τα ορυκτά καύσιμα όπως επίσης και τη συνολικότερη τάση που διαμορφώνεται διεθνώς για τη μεγαλύτερη έμφαση στις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου: «Δεν είμαστε πολιτικό λόμπι», δήλωσε με έμφαση και υπογράμμισε: «Είμαστε δραστήριοι στην αγορά και έχουμε γεωγραφική διασπορά των έργων μας. Πιστεύουμε ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια θα αυξάνεται. Και δεν βλέπουμε μείωση της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η ζήτηση θα αυξάνεται λόγω του εξηλεκτρισμού αλλά και της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει ανάγκη τα data centers», τόνισε με βεβαιότητα το υψηλόβαθμο στέλεχος της Masdar.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη δραστηριότητα της Masdar στο πράσινο υδρογόνο: «Στην Ευρώπη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ΑΠΕ και έχουμε σχέδια για το πράσινο υδρογόνο. Ενδιαφερόμαστε για τη συγκεκριμένη τεχνολογία και βλέπουμε προβάδισμα της Ισπανίας».

Επενδύσεις 30 – 35 δισ. δολαρίων

Το επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης της Masdar διεθνώς αλλά και σε Ευρώπη προβλέπει έως το 2030 τη διάθεση κεφαλαίων ύψους 30 με 35 δισ. δολαρίων. Προέρχονται από ίδια κεφάλαια, πράσινα ομόλογα αλλά και μακροχρόνιες συμβάσεις χρηματοδότησης έργων. Η Masdar επεκτείνεται δυναμικά στις ΗΠΑ, την Αφρική, την Κεντρική Ασία και την περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού.

