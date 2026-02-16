Τεχνητή Νοημοσύνη: Η αυξανόμενη ζήτηση για μνήμη τροφοδοτεί αυξανόμενη κρίση τσιπ

Ο βασικός λόγος για την πίεση είναι η κατασκευή κέντρων δεδομένων για χρήση από τεχνητή νοημοσύνη

16.02.2026
Τα κέρδη πλήττονται, εταιρικά σχέδια εκτροχιάζονται και οι τιμές σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν τσιπ εκτοξεύονται, καθώς η έλλειψη τσιπ μνήμης αρχίζει να οξύνεται, προειδοποιεί ένας αυξανόμενος αριθμός ηγετών της τεχνολογικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Ίλον Μασκ και Τιμ Κουκ, κρούοντας τον κώδωνα κινδύνου για μια εν εξελίξει παγκόσμια κρίση που θα επιδεινωθεί.

Από τις αρχές του 2026, η Tesla, η Apple και δώδεκα άλλες μεγάλες εταιρείες έχουν κρούσει τοπν κώδωνα του κινδύνου ότι η έλλειψη Dram, ή δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης, του θεμελιώδους δομικού στοιχείου σχεδόν κάθε τεχνολογίας, θα περιορίσει την παραγωγή, αναφέρει το Bloomberg.

Ο Κουκ προειδοποίησε ότι θα συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους των iPhone. Η Micron Technology χαρακτήρισε το σημείο συμφόρησης «άνευ προηγουμένου». Ο Μασκ έφτασε σε αδιέξοδο με τη φύση του προβλήματος όταν δήλωσε ότι η Tesla θα πρέπει να κατασκευάσει το δικό της εργοστάσιο κατασκευής τσιπ μνήμης.

«Έχουμε δύο επιλογές: να χτυπήσουμε τον τοίχο των τσιπ ή να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο», είπε στα τέλη Ιανουαρίου.

Τα κέντρα δεδομένων για τεχνητή νοημοσύνη στραγγίζουν την προσφορά τσιπ

Εταιρείες όπως η Alphabet και η OpenAI απορροφούν ένα αυξανόμενο μερίδιο της παραγωγής τσιπ μνήμης – αγοράζοντας εκατομμύρια επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia που συνοδεύονται από τεράστιες ποσότητες μνήμης – για να εκτελούν τα chatbots και άλλες εφαρμογές τους.

Αυτό έχει οδηγήσει τους παραγωγούς ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης να μάχονται για μια μειωμένη προσφορά τσιπ από εταιρείες όπως η Samsung Electronics και η Micron.

Οι προκύπτουσες αυξήσεις τιμών αρχίζουν να μοιάζουν λίγο με τον υπερπληθωρισμό της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.

Το κόστος ενός τύπου Dram αυξήθηκε κατά 75% από τον Δεκέμβριο έως τον Ιανουάριο, επιταχύνοντας τις αυξήσεις τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου των διακοπών. Ένας αυξανόμενος αριθμός λιανοπωλητών και μεσαζόντων αλλάζει τις τιμές του κάθε μέρα. «RAMmageddon» είναι ο όρος που χρησιμοποιούν ορισμένοι για να περιγράψουν τι έρχεται.

