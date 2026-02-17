ΕΘΕΑΣ: Ανάγκη οριστικής επίλυσης της ευθύνης των διοικήσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών

Επίλυση με μόνιμη νομοθετική ρύθμιση ζητά από την κυβέρνηση η ΕΘΕΑΣ - Τι αναφέρει σε επιστολή

AGRO 17.02.2026, 09:56
Newsroom

Την ανάγκη για οριστική και μόνιμη νομοθετική ρύθμιση για την ευθύνη των διοικήσεων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων επαναφέρει ως εξαιρετικά επείγον η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) με επιστολή της προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Με την παρέμβασή της, η ΕΘΕΑΣ επισημαίνει ότι η συνέχιση των προσωρινών ρυθμίσεων διατηρεί σοβαρή θεσμική εκκρεμότητα, δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στον συνεταιριστικό χώρο και υπονομεύει την προσπάθεια ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα.

Η διατήρηση της εκκρεμότητας αυτής κρατά σε καθεστώς ανασφάλειας χιλιάδες μέλη διοικήσεων συνεταιρισμών και τις οικογένειές τους

«Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του ζητήματος στηρίχθηκε σε προσωρινές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιλύουν οριστικά το πρόβλημα. Αναφερόμαστε στην ανάγκη οριστικής επίλυσης του θέματος της αστικής και ποινικής ευθύνης των διοικήσεων, η οποία είχε ρυθμιστεί προσωρινά με το άρθρο 41 του ν. 4673/2020 και η ισχύς της παρατάθηκε με την ΚΥΑ της 6ης Μαΐου 2025 έως τον Μάρτιο του 2026. Καθώς η καταληκτική ημερομηνία πλησιάζει και περιθώρια για περαιτέρω προσωρινές παρατάσεις μέσω υπουργικών αποφάσεων δεν υφίστανται, η ανάγκη για μια μόνιμη νομοθετική παρέμβαση καθίσταται πλέον επείγουσα πέραν από επιτακτική», επισημαίνεται στην επιστολή.

Η διατήρηση της εκκρεμότητας αυτής, όπως αναφέρεται, κρατά σε καθεστώς ανασφάλειας χιλιάδες μέλη διοικήσεων συνεταιρισμών και τις οικογένειές τους, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτρεπτικά για τη συμμετοχή νέων και ικανών στελεχών στη διοίκηση των συλλογικών οργανώσεων. «Αναφερόμαστε πάντα σε διοικήσεις που λόγω της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας και του κλεισίματος της ΑΤΕ, εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδα που ούτε οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει και ούτε υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν θέματα παρατυπιών κ.α».

Τι ζητά η ΕΘΕΑΣ

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΘΕΑΣ, η νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αγροτών και συνεταιρισμών αποτελεί σημαντικό βήμα εξυγίανσης του τομέα. Ωστόσο, «για να επιτευχθεί ουσιαστικό και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να συνοδευτεί από σαφή και μόνιμη ρύθμιση για την απαλλαγή ευθυνών των παλαιών διοικήσεων που ενήργησαν χωρίς δόλο και δεν εμπλέκονται σε παράτυπες ενέργειες», τονίζεται.

«Χωρίς τη συμπληρωματική αυτή πρόβλεψη, η εξυγίανση παραμένει ελλιπής, δημιουργείται αβεβαιότητα ως προς τη βιωσιμότητα των συνεταιριστικών σχημάτων και υπονομεύεται η συνολική προσπάθεια ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα», σημειώνεται.

Το ζήτημα αυτό, υπογραμμίζεται στην επιστολή «έχει συζητηθεί επανειλημμένα και έχει ωριμάσει θεσμικά και νομοτεχνικά και απαιτεί πλέον πολιτική πρωτοβουλία για την οριστική του διευθέτηση. Η θέσπιση μόνιμης και ξεκάθαρης ρύθμισης, η οποία θα αφορά αποκλειστικά διοικήσεις που δεν εμπλέκονται σε παράτυπες ή δόλιες πράξεις, θα αποκαταστήσει το αίσθημα δικαίου, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στον συνεταιριστικό θεσμό και θα διασφαλίσει τη σταθερότητα στη λειτουργία του».

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΘΕΑΣ ζητά «την άμεση προώθηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να δοθεί οριστική και δίκαιη λύση στο θέμα πριν οι ζημιές για τις διοικήσεις και τους Συνεταιρισμούς είναι μη αναστρέψιμες».

Απόρρητο