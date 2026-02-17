Bayer: Με 10,5 δισ. δολάρια θα διευθετήσει αγωγές για το ζιζανιοκτόνο Roundup

Mε το αστρονομικό ποσό των 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετοιμάζεται η Bayer να διευθετήσει τρέχουσες και μελλοντικές αγωγές για άτομα που νόσησαν από καρκίνο κάνοντας χρήση του κορυφαίου σε πωλήσεις ζιζανιοκτόνου Roundup, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg.

Η κάλυψη της Bayer αφορά αξιώσεις που θα μπορούσαν να κατατεθούν σε διάστημα 20 ετών

Ο γερμανικός όμιλος εταιρειών πρόκειται να προτείνει διακανονισμό ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω αγωγών που έχουν κατατεθεί στο κρατικό δικαστήριο του Μισούρι, με σκοπό την επίλυση των αγωγών που έχουν ήδη κατατεθεί και των πιθανών αξιώσεων που θα μπορούσαν να κατατεθούν σε διάστημα 20 ετών, σύμφωνα με τα άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημοσίως για τη συμφωνία.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Bayer είναι επίσης έτοιμη να ανακοινώσει διακανονισμούς ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υφιστάμενες υποθέσεις στις ΗΠΑ, στις οποίες πρώην χρήστες του Roundup κατηγορούν το ζιζανιοκτόνο για την πρόκληση του μη Hodgkin λεμφώματος, ανέφεραν οι πηγές.

Η κληρονομιά της Bayer

Οι δικαστικές διαμάχες σχετικά με το Roundup έχουν ταλαιπωρήσει τον γερμανικό όμιλο από τότε που αγόρασε τη Monsanto για 66 δισεκατομμύρια δολάρια και κληρονόμησε μια σειρά αγωγών που έχουν ρίξει μια μακροχρόνια σκιά στις μετοχές του. Η εταιρεία έχει ήδη πληρώσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποφάσεις και διακανονισμούς σχετικά με το ζιζανιοκτόνο και το δραστικό του συστατικό, το γλυφοσάτη.

Μετά από χρόνια μάχης για τις υποθέσεις Roundup στις ΗΠΑ, η Bayer εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περίπου 67.000 αγωγές από ενάγοντες που ισχυρίζονται ότι η μακροχρόνια έκθεση στο γλυφοσάτη, το δραστικό συστατικό του Roundup, προκάλεσε τον καρκίνο τους. Οι υπεύθυνοι της Bayer επιμένουν ότι το ζιζανιοκτόνο είναι ασφαλές και επισημαίνουν το πόρισμα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ότι το ζιζανιοκτόνο δεν είναι καρκινογόνο.

Η Bayer προχωρά σε αυτή την κίνηση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα να εκδικάσει την έφεση της εταιρείας κατά της απόφασης της επιτροπής ενόρκων του Μιζούρι, η οποία επέβαλε πρόστιμο 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων στην Monsanto, θυγατρική της Bayer, για το Roundup, με το σκεπτικό ότι ορισμένες από τις αξιώσεις στην υπόθεση του 2023 υπερισχύουν του ομοσπονδιακού νόμου.