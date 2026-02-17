Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: Πόσα βάζουν στην τσέπη οι αθλητές που κατακτούν μετάλλια

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί μπορεί να είναι η ευκαιρία για αθλητές που κατακτούν το βάθρο για περαιτέρω χρηματικά κέρδη

Business of Sport 17.02.2026, 06:15
Newsroom

Μια θέση στο βάθρο μπορεί να σημαίνει περισσότερα από δόξα και ένα μετάλλιο για τους αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα του 2026. Σε ορισμένες χώρες, συνοδεύεται επίσης από ρολόγια και εξαψήφιες πληρωμές.

Σχεδόν 2.900 αθλητές από περισσότερες από 90 εθνικές Ολυμπιακές επιτροπές αγωνίζονται στους Χειμερινούς Αγώνες σε 116 διοργανώσεις μεταλλίων σε οκτώ αθλήματα.

Ενώ η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δεν απονέμει χρηματικά έπαθλα, πολλές κυβερνήσεις και εθνικοί Ολυμπιακοί φορείς προσφέρουν χρηματικά μπόνους, αναφέρει το CNBC.

Το CNBC συγκέντρωσε πληροφορίες που από εθνικές Ολυμπιακές επιτροπές, αθλητικές ενώσεις και τοπικές αναφορές για να διαπιστώσει πώς κατατάσσονται ορισμένες χώρες, με βάση τι επιπλέον δίνουν στους ολυμπιονίκες.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί

Η Σιγκαπούρη βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης πληρωμών για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2026.

Η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας προσφέρει περίπου 792.000 δολάρια για ένα ατομικό χρυσό μετάλλιο, 395.000 δολάρια για το ασημένιο και 197.000 δολάρια για το χάλκινο, καθιστώντας το την πιο γενναιόδωρη πληρωμή χρυσού μεταλλίου μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν.

Η Σιγκαπούρη έχει αγωνιστεί μόνο σε έναν προηγούμενο Χειμερινό Αγώνα, τον 2018, όπου η αθλήτρια του πατινάζ μικρής πίστας Σαγιάν Γκο τερμάτισε 28η στα 1.500 μέτρα γυναικών.

Η χώρα εκπροσωπείται και πάλι από έναν μόνο αθλητή στην Ιταλία: τον αλπικό σκιέρ Φαΐζ Μπάσα, ο οποίος δεν κατάφερε να τερματίσει την πρώτη διαδρομή του γιγαντιαίου σλάλομ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Stelvio στο Μπόρμιο, τερματίζοντας την διαδρομή του σε ένα σύνολο 81 αθλητών.

Το Χονγκ Κονγκ, το οποίο έχει στείλει αλπικούς σκιέρ και αθλήτριες του πατινάζ μικρής πίστας για να αγωνιστούν στην Ιταλία, προσφέρει περίπου 768.000 δολάρια για το χρυσό, 384.000 δολάρια για το ασημένιο και 192.000 δολάρια για το χάλκινο. Η πόλη δεν έχει ακόμη κερδίσει μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στην Ευρώπη, η Πολωνία ξεχωρίζει όχι μόνο για την κλίμακα αλλά και για την ποικιλία των ανταμοιβών της. Οι μεμονωμένοι χρυσοί Ολυμπιονίκες μπορούν να λάβουν περίπου 211.000 δολάρια. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ένα επιβατικό αυτοκίνητο Toyota Corolla, ένα πλήρως εξοπλισμένο διαμέρισμα δύο δωματίων, έναν πίνακα, ένα κουπόνι διακοπών και κοσμήματα.

Οι πίνακες και τα κοσμήματα αποτελούν επίσης μέρος των δικαιωμάτων που προσφέρονται στους νικητές αργυρών και χάλκινων μεταλλίων, μαζί με χρηματικές ανταμοιβές περίπου 169.000 δολαρίων και 124.000 δολαρίων, αντίστοιχα.

Η Ιταλία, η χώρα υποδοχής, προσφέρει περίπου 214.000 δολάρια για το χρυσό, 107.000 δολάρια για το ασημένιο και 71.000 δολάρια για το χάλκινο.

Η Νότια Κορέα απονέμει περίπου 208.000 δολάρια για το χρυσό, περίπου 139.000 δολάρια για το ασημένιο και 70.000 δολάρια για το χάλκινο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανταμοιβές εκτείνονται πέρα ​​από τα τυπικά μπόνους μεταλλίων. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι η snowboarder Τσόι Γκα-ον έλαβε 300 εκατομμύρια γουόν από τον αθλητικό της σύνδεσμο μετά την κατάκτηση του χρυσού, ενώ ιδιωτικές εταιρείες προσέφεραν επίσης πρόσθετα δώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυτελούς ρολογιού από την ελβετική μάρκα Omega.

Η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών απονέμει 37.500 δολάρια για το χρυσό, 22.500 δολάρια για το ασημένιο και 15.000 δολάρια για το χάλκινο.

Μόνο δόξα, για μερικούς

Ωστόσο, δεν καταβάλλει κάθε δύναμη στα χειμερινά σπορ άμεσα χρηματικά έπαθλα.

Η Νορβηγία, η οποία καυχιέται για τα περισσότερα μετάλλια στην ιστορία των Χειμερινών Αγώνων, δεν απονέμει χρηματικά μπόνους για τις θέσεις στο βάθρο. Αντ’ αυτού, οι αθλητές που συνεχίζουν να αγωνίζονται μπορούν να λάβουν οικονομική υποστήριξη από τη Νορβηγική Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή. Το επίδομα ανέρχεται σε περίπου 160.000 νορβηγικές κορώνες ετησίως (16.831 δολάρια) και περιλαμβάνει πρόσβαση σε επαγγελματική εκπαίδευση και ιατρικές υπηρεσίες.

Σε ορισμένες χώρες, δεν υπάρχει δημόσια δημοσιοποιημένο πρόγραμμα μπόνους μεταλλίων. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν απονέμει χρηματικά μπόνους για Ολυμπιακά μετάλλια, πράγμα που σημαίνει ότι οι αθλητές της Ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας δεν θα λάβουν πρόσθετες πληρωμές για θέσεις στο βάθρο το 2026. Αντ’ αυτού, παρέχεται οικονομική υποστήριξη μέσω του UK Sport, το οποίο χρησιμοποιεί χρηματοδότηση από την Εθνική Λοταρία για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της προπονητικής και της ανάπτυξης των αθλητών.

Η Κίνα επίσης δεν δημοσιεύει μια τυποποιημένη εθνική δομή πληρωμών για τα μετάλλια των Χειμερινών Αγώνων, με τις ανταμοιβές να καθορίζονται συχνά σε επίπεδο επαρχίας ή χορηγού.

Ένα Ολυμπιακό μετάλλιο αντιπροσωπεύει χρόνια θυσίας και προπόνησης. Σε έναν αγώνα υψηλών διακυβευμάτων που κρίνεται σε δευτερόλεπτα, ένας τερματισμός στο βάθρο μπορεί επίσης να φέρει χρήματα που μπορούν να αλλάξουν την ζωή των αθλητών.

