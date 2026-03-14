Τραμπ: Αγόρασε ομόλογα Netflix και Warner Bros κατά την διάρκεια του διαγωνισμού εξαγοράς της Paramount

Ο Αμερικανός πρόεδρος επένδυσε πάνω από 1,1 εκατ. δολάρια σε ομόλογα εταιρειών ψυχαγωγίας

World 14.03.2026, 20:10
Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα της Netflix κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ η εταιρεία προσπαθούσε ανεπιτυχώς να εξαγοράσει τη Warner Bros μέσω της Paramount Skydance.

Οι αγορές περιλάμβαναν δύο συναλλαγές για ομόλογα Netflix στις 12 και 16 Δεκεμβρίου ύψους άνω των 500.000 δολαρίων και δύο ακόμη στις 2 και 20 Ιανουαρίου, συνολικής αξίας πάνω από 600.000 δολάρια. Η Ουάσινγκτον γνωστοποίησε ένα εύρος συναλλαγών μεταξύ 1,1 και 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να ανακοινώσει ακριβή ποσά, εξηγεί το Reuters.

Η θέση της κυβέρνησης για το θέμα Τραμπ και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Ο Τραμπ, όπως και οι άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ, εξαιρείται από τους νόμους περί συγκρούσεων συμφερόντων, οι οποίοι απαγορεύουν σε άλλα στελέχη της εκτελεστικής εξουσίας να επενδύουν σε εταιρείες που έχουν υποθέσεις με την κυβέρνηση. Τα περιουσιακά του στοιχεία διαχειρίζονται μέσω ενός trust που ελέγχεται από τα παιδιά του.

«Τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου Τραμπ βρίσκονται σε ένα trust που διαχειρίζονται τα παιδιά του», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι. «Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων».

Αντιδράσεις για τη συγχώνευση και την πίεση στη Netflix

Οι αγορές των ομολόγων πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο που ο Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έκαναν δηλώσεις στα ΜΜΕ υπονομεύοντας τη συμφωνία της Netflix με τη Warner Bros, αμφισβητώντας την αντοχή της σε έλεγχο αντιμονοπωλιακής πολιτικής και ζητώντας την αποπομπή της Susan Rice από το διοικητικό συμβούλιο.

Η συμφωνία θα είχε αφήσει τη συγχωνευμένη εταιρεία με περίπου 85 δισεκατομμύρια δολάρια χρέος, δημιουργώντας πίεση στις τιμές των ομολόγων της Netflix, που διαπραγματεύονταν μεταξύ 1,03 και 1,04 δολαρίων ανά δολάριο κατά την αγορά τους από τον Τραμπ τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Οι επενδύσεις στη Warner Bros

Παράλληλα, ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα Warner Bros αξίας μεταξύ 500.002 και 1 εκατ. δολαρίων στις 12 και 16 Δεκεμβρίου, τα οποία διαπραγματεύονταν τότε στα 91,75 και 92 σεντ ανά δολάριο και πλέον αποτιμώνται στα 95 σεντ ανά δολάριο, εάν τα κράτησε θα ήταν κερδοφόρα.

Ο ανταγωνισμός Paramount και η τελική αποχώρηση της Netflix

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης στις 5 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ άρχισε να αμφισβητεί τη βιωσιμότητα της συμφωνίας, λέγοντας ότι η συγκέντρωση ισχύος στην αγορά «μπορεί να αποτελεί πρόβλημα».

Η Paramount, που ελέγχεται από τον γιο του Λάρι Έλισον, συμμάχου του Τραμπ και μεγάλου χορηγού των Ρεπουμπλικάνων, παρουσίασε δημόσια την πρότασή της για εξαγορά στις 8 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας έναν αγώνα προσφορών. Τελικά, η Netflix αποσύρθηκε όταν η Paramount κατέθεσε πρόταση 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηριζόμενη από νέο χρέος 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τράπεζες όπως η Bank of America και η Citigroup.

Ο Τραμπ και οι επενδυτικές του δραστηριότητες

Ο Τραμπ, επενδυτής ακινήτων με καταγεγραμμένα περιουσιακά στοιχεία πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε προηγούμενες δηλώσεις, διατηρεί επιχειρηματικά συμφέροντα σε κρυπτονομίσματα, γκολφ και άλλες άδειες.

Οι επενδύσεις του σε εταιρείες που εποπτεύει η κυβέρνησή του εγείρουν ερωτήματα ηθικής, αν και η διαχείριση μέσω των παιδιών του θεωρείται νομικά ασφαλής.

