Τραμπ: Επενδύσεις 100 εκατ. δολ. σε ομόλογα – Netflix και Warner Bros στο επίκεντρο

Σε μια περίοδο όπου οι αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας επηρεάζουν άμεσα την οικονομία, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Πρόσφατες αποκαλύψεις δείχνουν αγορές ομολόγων εκατοντάδων εκατομμυρίων, με επίκεντρο εταιρείες που βρίσκονται στο «ραντάρ» της ομοσπονδιακής ρυθμιστικής πολιτικής.

Αγορές $100 εκατ. σε λίγες εβδομάδες από τον Τραμπ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε αγορές ομολόγων συνολικής αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων.

Η πλειονότητα αυτών αφορά δημοτικά ομόλογα – τίτλους που εκδίδουν πόλεις, σχολικές περιφέρειες, οργανισμοί κοινής ωφέλειας και νοσοκομεία – επενδύσεις που παραδοσιακά θεωρούνται χαμηλού ρίσκου, αναφέρει το Reuters.

Netflix και Warner Bros στο χαρτοφυλάκιο

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκαλεί, ωστόσο, η παρουσία εταιρικών ομολόγων μεγάλων ομίλων ψυχαγωγίας. Ο Τραμπ φέρεται να αγόρασε έως και 2 εκατ. δολάρια σε ομόλογα της Netflix και της Warner Bros Discovery, σε μια χρονική συγκυρία όπου ο κλάδος των media βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Βιομηχανικοί κολοσσοί και ενέργεια

Πέρα από το Χόλιγουντ, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τίτλους εταιρειών-βαρόμετρων της αμερικανικής οικονομίας. Ομόλογα της Boeing, της General Motors και της Occidental Petroleum συγκαταλέγονται στις επιλογές, υπογραμμίζοντας μια στρατηγική διασποράς σε βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία και ενέργεια.

Πολιτική ισχύς και επενδυτικά ερωτήματα

Οι αποκαλύψεις αυτές επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση περί σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς ορισμένοι από τους κλάδους στους οποίους επενδύει ο Τραμπ επηρεάζονται άμεσα από κυβερνητικές αποφάσεις.

Ενδεικτικό είναι ότι ο ίδιος έχει δηλώσει πως θα έχει λόγο στη ρυθμιστική έγκριση μεγάλων συμφωνιών στον χώρο των media, στις περιτπωσεις που οι εξαγορές απαιτούν «πράσινο φως» από τις αρχές.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας ανώνυμα, υποστήριξε ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του προέδρου διαχειρίζoνται πλήρως τρίτοι και ότι ούτε ο ίδιος ούτε μέλη της οικογένειάς του παρεμβαίνουν στις επενδυτικές αποφάσεις.

Μια γνώριμη πρακτική για μεγάλες περιουσίες

Όπως πολλοί εύποροι επενδυτές, ο Τραμπ έχει μακρά ιστορία τοποθετήσεων σε ομόλογα. Μάλιστα, είχε ήδη γνωστοποιήσει προηγούμενες αγορές άνω των 80 εκατ. δολαρίων το φθινόπωρο, επιβεβαιώνοντας ότι τα σταθερού εισοδήματος προϊόντα αποτελούν βασικό πυλώνα της επενδυτικής του στρατηγικής.