Ράιτ (ΗΠΑ): Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες

Ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να καταστρέψουν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις την Κυριακή, ο Ράιτ υποστήριξε τη γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμες δυσκολίες στην βενζίνη σε μια χρονιά μεσοπρόθεσμων εκλογών για τον ευρύτερο στόχο της εξάλειψης του Ιράν ως απειλής για τη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση σίγουρα θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες – θα μπορούσε να είναι νωρίτερα από αυτό – και θα δούμε μια ανάκαμψη των προμηθειών και μια μείωση των τιμών μετά από αυτό» είπε στην εκπομπή This Week του ABC.

Εκκλήσεις σε χώρες για τα Στενά του Ορμούζ

Το πετρέλαιο έκλεισε σε πάνω από 103 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, καθώς το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, που κανονικά αποτελεί αγωγό για το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και ένα παρόμοιο μέρος του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Σάββατο άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν τα Στενά ανοιχτά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα συμμετάσχουν η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο ανώτερος αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος της Ιαπωνίας εκτιμά ότι η αποστολή πλοίων του ιαπωνικού ναυτικού στη Μέση Ανατολή για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων θα αντιμετωπίσει «μεγάλα εμπόδια».

Ο Ράιτ είπε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις χώρες που ανέφερε ο Τραμπ, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. «Προφανώς θα έχουμε την υποστήριξη άλλων χωρών για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο» είπε στην εκπομπή Meet the Press του NBC.

Ο Ράιτ ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ γνώριζε ότι η έναρξη πολέμου κατά του Ιράν θα προκαλούσε «βραχυπρόθεσμη αναστάτωση» και «μικρή αύξηση των τιμών για τους Αμερικανούς».

«Επομένως, αυτός είναι βραχυπρόθεσμος πόνος για να φτάσουμε σε ένα πολύ καλύτερο μέρος» είπε στο ABC. «Αλλά πρώτα και κύρια τώρα είναι να τελειώσουμε με την καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να προβάλλει στρατιωτική δύναμη στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο».