Ιαπωνία: Γιατί εξαφανίζονται τα αυτόματα μηχανήματα ποτών

Για δεκαετίες, τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στην Ιαπωνία. Από πολυσύχναστους σταθμούς μέχρι ήσυχους επαρχιακούς δρόμους, οι πολίτες μπορούσαν να αγοράσουν ένα κρύο αναψυκτικό, καφέ ή τσάι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σήμερα, όμως, δεκάδες χιλιάδες από αυτά τα μηχανήματα εξαφανίζονται σταδιακά από το αστικό και αγροτικό τοπίο της χώρας.

Οι συσκευές που κάποτε συμβόλιζαν την τεχνολογική καινοτομία και την άνεση της καθημερινότητας αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Η αύξηση του κόστους λειτουργίας, η άνοδος του πληθωρισμού και η σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού έχουν αρχίσει να υπονομεύουν το επιχειρηματικό μοντέλο που για χρόνια θεωρούνταν ιδιαίτερα αποδοτικό, αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Η αγορά των αυτόματων μηχανημάτων στην Ιαπωνία συρρικνώνεται μετά από δεκαετίες ανάπτυξης

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Συστημάτων Αυτόματης Πώλησης της Ιαπωνίας, σήμερα υπάρχουν περίπου 2,2 εκατομμύρια αυτόματα μηχανήματα πώλησης ποτών στη χώρα.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά περίπου 23% σε σχέση με την κορύφωση της αγοράς το 1985, όταν η ιαπωνική οικονομία βρισκόταν στην περίοδο της «φούσκας».

Η υποχώρηση αυτή δεν αποτελεί απλώς στατιστικό στοιχείο. Αντανακλά μια βαθύτερη αλλαγή στο πώς καταναλώνουν οι Ιάπωνες και στο πόσο βιώσιμο παραμένει το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι εταιρείες αναγκάζονται να περιορίσουν τα δίκτυά τους

Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα εμφανές όταν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ανακοίνωσε σημαντική συρρίκνωση του δικτύου της. Η DyDo, ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής αυτόματων μηχανημάτων ποτών στην Ιαπωνία, δήλωσε ότι θα αποσύρει περίπου το 7,5% των συσκευών της – δηλαδή σχεδόν 20.000 μηχανήματα από ένα δίκτυο 270.000 μονάδων.

Η απόφαση ήρθε μετά τη δημοσίευση της μεγαλύτερης ετήσιας ζημίας στην ιστορία της εταιρείας. Όπως δήλωσε η διοίκηση, βασικός στόχος είναι να περιοριστούν οι απώλειες και να αναδιοργανωθεί η δραστηριότητα γύρω από πιο αποδοτικά σημεία πώλησης.

Παράλληλα, και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί ποτών προχωρούν σε παρόμοιες κινήσεις. Μεγάλη εταιρεία τσαγιού της χώρας ανακοίνωσε αναδιάρθρωση του δικτύου των αυτόματων μηχανημάτων της, καταγράφοντας σημαντική απομείωση αξίας λόγω της επιδείνωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι καταναλωτές στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές

Ένας από τους βασικούς λόγους για τη μείωση των πωλήσεων είναι η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες. Για χρόνια, οι Ιάπωνες πλήρωναν πρόθυμα λίγο περισσότερο για την ευκολία που προσέφεραν τα μηχανήματα. Ωστόσο, τρία συνεχόμενα χρόνια αυξανόμενου πληθωρισμού έχουν οδηγήσει πολλούς καταναλωτές σε πιο προσεκτική διαχείριση των χρημάτων τους.

Τα ίδια προϊόντα –όπως δημοφιλείς μάρκες καφέ ή τσαγιού– μπορούν να αγοραστούν έως και 20% φθηνότερα σε κοντινά καταστήματα convenience stores. Επιπλέον, πολλά από αυτά τα καταστήματα έχουν επεκτείνει την προσφορά τους σε φρέσκο καφέ ή ιδιωτικές ετικέτες χαμηλότερου κόστους, κάτι που αυξάνει τον ανταγωνισμό.

Τα στοιχεία δείχνουν τη μεταβολή αυτή ξεκάθαρα: το 2024 πουλήθηκαν περίπου 42 εκατομμύρια κιβώτια ποτών μέσω αυτόματων μηχανημάτων, όταν το 1997 οι πωλήσεις είχαν φτάσει τα 72 εκατομμύρια.

Το 2024 πουλήθηκαν περίπου 42 εκατομμύρια κιβώτια ποτών μέσω αυτόματων μηχανημάτων, όταν το 1997 οι πωλήσεις είχαν φτάσει τα 72 εκατομμύρια

Η έλλειψη οδηγών και το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος

Πέρα από τη ζήτηση, σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και η λειτουργία του δικτύου. Παρότι τα μηχανήματα φαίνονται πλήρως αυτοματοποιημένα, στην πραγματικότητα απαιτούν συνεχή ανθρώπινη εργασία για την αναπλήρωση προϊόντων και τη συντήρησή τους.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη οδηγών φορτηγών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη μεταφορά και τον ανεφοδιασμό των μηχανημάτων. Οι μισθοί στον κλάδο αυξήθηκαν πάνω από 7% μέσα στο 2024, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το κόστος λειτουργίας για τις εταιρείες ποτών.

Το τεχνολογικό κενό που δυσκολεύει τον κλάδο

Παρά τη φήμη της χώρας ως πρωτοπόρου στην τεχνολογία, πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κλάδος των αυτόματων πωλήσεων δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τις ψηφιακές δυνατότητες.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα μηχανήματα δεν διαθέτουν σύγχρονα συστήματα τηλεμετρίας που να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τα αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος πρέπει να επισκεφθεί το σημείο για να διαπιστώσει ποια προϊόντα έχουν εξαντληθεί.

Η έλλειψη δεδομένων και ψηφιακής διαχείρισης αποθεμάτων δυσκολεύει τη βελτιστοποίηση των διαδρομών ανεφοδιασμού και αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα.

Για να αντιμετωπίσουν την πτωτική πορεία της αγοράς, αρκετές εταιρείες προσπαθούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα των μηχανημάτων που παραμένουν σε λειτουργία. Η στρατηγική περιλαμβάνει την τοποθέτηση μεγαλύτερων μονάδων σε σημεία με υψηλή ζήτηση και τη συγκέντρωση των πωλήσεων σε λιγότερες αλλά πιο αποδοτικές τοποθεσίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης αποθεμάτων έχουν αποδειχθεί κερδοφόρες, ιδιαίτερα σε μηχανήματα που βρίσκονται σε γραφεία ή μεγάλα κτίρια όπου πωλούνται προϊόντα υψηλότερης αξίας.

Ωστόσο, για πολλές εταιρείες το ερώτημα παραμένει δύσκολο: αξίζει να επενδύσουν σε νέα τεχνολογία όταν οι πωλήσεις συνεχίζουν να μειώνονται; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει το μέλλον ενός από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ιαπωνικής αστικής κουλτούρας.