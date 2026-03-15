Τσαγγάρη: Η προστασία του καταναλωτή ξεκινά από τη διαφάνεια και την ενημέρωση

«Η προστασία του καταναλωτή ξεκινά από τη διαφάνεια και την ενημέρωση. Ένας ενημερωμένος καταναλωτής είναι ένας καταναλωτής με αυτοπεποίθηση. Μαζί, πολιτεία, επιχειρήσεις και καταναλωτές μπορούμε να οικοδομήσουμε μια αγορά πιο δίκαιη και πιο αξιόπιστη για όλους», αναφέρει σε δήλωσή της η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ) κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή.

Η Δέσποινα Τσαγγάρη για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

«Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), με αφορμή την ημέρα αυτή, υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της σωστής πληροφόρησης των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα υπερασπιστούν», σημειώνει η κυρία Τσαγγάρη.

«Η ενημέρωση των πολιτών συμβάλλει ουσιαστικά και στην ανάπτυξη μιας υγιούς καταναλωτικής κουλτούρας, που βασίζεται στη γνώση, την υπευθυνότητα και τις συνειδητές επιλογές. Η σαφής επισήμανση των προϊόντων και υπηρεσιών, οι κατανοητές οδηγίες χρήσης και οι κατάλληλες προειδοποιήσεις αποτελούν βασικά στοιχεία για την προστασία των καταναλωτών από πιθανούς κινδύνους», προσθέτει.

Παράλληλα, όπως σημειώνει, η διαφάνεια στους γενικούς όρους συναλλαγών που οφείλουν να παρέχουν οι επιχειρήσεις συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά, στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και την καλλιέργεια υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, η Αρχή καλεί τους ‘Ελληνες πολίτες να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, να δίνουν προσοχή στις πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και να συμβάλλουν ενεργά, μέσω της υποβολής καταγγελιών όπου

απαιτείται, στην ενίσχυση της νομιμότητας και διαφάνειας στην αγορά καθώς και στην ενίσχυση της καταναλωτικής κουλτούρας.

«Η ΑΑΕΑ&ΠΚ παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της για τη διαμόρφωση μιας αγοράς που λειτουργεί με κανόνες, αξιοπιστία και σεβασμό προς τον καταναλωτή, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης και υπεύθυνης καταναλωτικής κουλτούρας», σημειώνει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής.