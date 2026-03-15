Τουρισμός: Ποιες είναι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026

Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να επισκεφτεί κανείς αυτή τη στιγμή; Μια νέα παγκόσμια έκθεση από το Time Out έχει τις απαντήσεις.

Το περιοδικό μόλις δημοσίευσε την 10η ετήσια κατάταξη των 50 κορυφαίων πόλεων στον κόσμο, βασισμένη σε πληροφορίες από τους ανθρώπους που τις γνωρίζουν καλύτερα: τους ντόπιους.

Για να εντοπίσει τα μέρη που οι κάτοικοι λένε ότι είναι τα πιο συναρπαστικά για να επισκεφτεί κανείς αυτή τη στιγμή, το Time Out διεξήγαγε έρευνα σε κατοίκους πόλεων σε όλο τον κόσμο, μαζί με τους συντάκτες του περιοδικού και τους ειδικούς της πόλης.

Πώς το Time Out καθόρισε τις καλύτερες πόλεις;

Διανύοντας τώρα τον 10ο χρόνο της, η κατάταξη έχει επεκτείνει την εμβέλειά της και τη μεθοδολογία της. Για να προσδιορίσει τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο, η Time Out διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 24.000 κατοίκους σε 150 πόλεις, θέτοντας ερωτήσεις στους κατοίκους σε 42 γλώσσες.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για δεκάδες παράγοντες που διαμορφώνουν την αστική ζωή, όπως το φαγητό, η νυχτερινή ζωή, ο πολιτισμός, η προσιτή τιμή, η ευτυχία, η κοινότητα και η συνολική ατμόσφαιρα της πόλης.

Η μοναδική πόλη της Ελλάδας στην 40η θέση

Μία πόλη της Ελλάδας εμφανίζεται στη φετινή λίστα του Time Out. Η Αθήνα, που βρίσκεται στην 40η θέση της λίστας.

Τι μας κάνει σπουδαίους; Όπως γράφει το Time Out, φανταστείτε μια πόλη όπου μπορείτε να σταθείτε στη σκιά της Ακρόπολης, να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά μιας παραλίας με Γαλάζια Σημαία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, να περπατήσετε σε λόφους με άρωμα πεύκου όπως ο Λυκαβηττός, και να χορέψετε μέχρι το πρωί σε ένα techno πάρτι… όλα σε μια μέρα. «Αυτή είναι η Αθήνα»!

Πρώτη στη λίστα

Ο βρετανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης Time Out ονόμασε τις «καλύτερες πόλεις για το 2026» και οι μισές από τις 10 κορυφαίες βρίσκονται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η Μελβούρνη αναδείχθηκε πρώτη, η Σανγκάη δεύτερη και το Εδιμβούργο ήρθε τρίτο, ακολουθούμενο από το Λονδίνο στην τέταρτη θέση.

Οι υπόλοιπες πόλεις της πρώτης δεκάδας συμπληρώνονται από: το Λονδίνο στο Νο. 4, τη Νέα Υόρκη στο Νο. 5, το Κέιπ Τάουν στο Νο. 6, την Πόλη του Μεξικού στο Νο. 7, την Μπανγκόκ στο Νο. 8, τη Σεούλ στο Νο. 9 και το Τόκιο στο Νο. 10.

Κατάταξη: Οι 50 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για το 2026

Μελβούρνη, Αυστραλία Σαγκάη, Κίνα Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Νέα Υόρκη Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Σεούλ, Νότια Κορέα Τόκιο, Ιαπωνία Ζυρίχη, Ελβετία Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Κοπεγχάγη, Δανία Σάο Πάολο, Βραζιλία Χονγκ Κονγκ, Χονγκ Κονγκ Κρακοβία, Πολωνία Πόρτο, Πορτογαλία Γκουανταλαχάρα, Μεξικό Μαδρίτη, Ισπανία Βαλένθια, Ισπανία Σίδνεϊ, Αυστραλία Παρίσι, Γαλλία Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη Μαρακές, Μαρόκο Ανόι, Βιετνάμ Μπαθ, Ηνωμένο Βασίλειο Μπιλμπάο, Ισπανία Βερολίνο, Γερμανία Αδελαΐδα, Αυστραλία Πεκίνο, Κίνα Αμβέρσα, Βέλγιο Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη Νάπολη, Ιταλία Άμστερνταμ, Ολλανδία Μεδεγίν, Κολομβία Λίμα, Περού Βανκούβερ, Καναδάς Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ Οσάκα, Ιαπωνία Αθήνα, Ελλάδα Σικάγο, ΗΠΑ Κάιρο, Αίγυπτος Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Βιέννη, Αυστρία Δουβλίνο, Ιρλανδία Σαν Φρανσίσκο Λάγος, Νιγηρία Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία Λισαβόνα, Πορτογαλία Μπογκοτά, Κολομβία

