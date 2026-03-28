Ανδριανός: Κρίσιμη η συνεργασία πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγών για ένα βιώσιμο αγροτικό τομέα

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων και τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για την κτηνοτροφία, είπε ο Γιάννης Ανδριανός

AGRO 28.03.2026, 22:35
Σχολιάστε
Newsroom

Στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγών, ως βασικού άξονα για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον αγροτικό τομέα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, κατά τη συμμετοχή του στο 2ο Συνέδριο Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης.

Μία απαραίτητη συμμαχία

«Τέτοιες δράσεις έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί φέρνουν στο ίδιο τραπέζι την πολιτεία, την επιστημονική κοινότητα και τους ανθρώπους της παραγωγής. Μια απαραίτητη συμμαχία για κάθε αισιόδοξη σκέψη για το μέλλον της πρωτογενούς μας παραγωγής», ανέφερε ο κ. Ανδριανός, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα το κόστος της ενέργειας, τις τιμές των λιπασμάτων, καθώς και τις εμπορικές και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Όπως ανέφερε από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δύο έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς: την επιχορήγηση του 15% της δαπάνης για τα λιπάσματα και την επιδότηση του αγροτικού diesel κατά 16 λεπτά ανά λίτρο, που μεταφράζεται σε όφελος περίπου 20 λεπτών στην τελική τιμή.

Ευλογιά και αφθώδης πυρετός

«Η σημαντική παράμετρος είναι προφανώς η διάρκεια που θα έχει τελικά αυτή η κρίση. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως έχει τη βούληση να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη στήριξη των παραγωγών, πάντα με σεβασμό στα δημοσιονομικά δεδομένα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι, όμως, η σύγκρουση στο Ιράν η μόνη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτό το διάστημα. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων και τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για την κτηνοτροφία μας. Σταθερός μας στόχος είναι, βάσει των επιστημονικών δεδομένων και πρακτικών, να προστατεύσουμε την παραγωγή, να στηρίξουμε αποτελεσματικά τους κτηνοτρόφους και να διασφαλίσουμε την προοπτική προϊόντων εθνικής σημασίας, όπως η φέτα».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο