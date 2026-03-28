Κοντογεώργης: Αν επιδεινωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα υπάρξει ευρωπαϊκή λύση

«Είναι μία κατάσταση δυναμική και απρόβλεπτη. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς εκτιμήσεις για το τέλος της κρίσης, αν και όλοι επιθυμούμε να τελειώσουν οι εχθροπραξίες σύντομα, με μία διπλωματική λύση. Για αυτό και η κυβέρνηση λειτουργεί αποφασιστικά αλλά και συνετά ως προς τις εκτιμήσεις, αλλά και ως προς τα μέτρα», υποστήριξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θ. Κοντογεώργης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤnews

«Η κυβέρνηση επιδιώκει να απομειώσει την επίδραση των οικονομικών επιπτώσεων μέσα από μία σταδιακή παρουσίαση και εφαρμογή μέτρων: αρχικά με μέτρα που αφορούσαν το πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα και από 1η Απριλίου με επιπλέον παρεμβάσεις στα καύσιμα και στο μεταφορικό κόστος», δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης.

Τι είπε ο Κοντογεώργης για ρήτρα διαφυγής

Ως προς το μέτρο πιθανής ενεργοποίησης ρήτρας διαφυγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε την έλλειψη ενιαίας θέσης ως προς το ζήτημα αυτό δεδομένου ότι οι μελλοντικές εξελίξεις δεν μπορούν ακόμη να προβλεφθούν με βεβαιότητα. «Όλες οι κυβερνήσεις κινούνται επιφυλακτικά και συντηρητικά με προσεκτικά βήματα, καθώς πολλές πολιτικές συνδέονται με πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε. Η Ελλάδα, όπως υποστήριξε, στο ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης θα επιδιώξει να υπάρξουν ισχυρές ευρωπαϊκές λύσεις. «Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί», δήλωσε.

«Σε έναν πόλεμο δεν μπορούν να υπάρξουν καλά σενάρια: υπάρχουν κακά και λιγότερα κακά», ανέφερε στη συνέχεια. Επομένως, μία υπεύθυνη κυβέρνηση, κατά τον κ. Κοντογεώργη, αντιμέτωπη με αυτήν τη συνθήκη ζυγίζει την υφιστάμενη κατάσταση, τις δημοσιονομικές της αντοχές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. «Η κυβέρνηση έδωσε βάρος στα μεταφορικά κόστη, για να αποτρέψει ένα δεύτερο κύμα πληθωρισμού και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν εύκολα. Ταυτόχρονα, κάνει τα «κουμάντα» της, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενισχύσεις, αν χρειαστεί».

Πληθωρισμός και ανάπτυξη

Τα θέματα που απασχολούν την κυβέρνηση, είναι ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη, δύο μεγέθη της οικονομίας που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, για τα οποία η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη ένα πλέγμα παρεμβάσεων. «Πέραν αυτών», συνεχίζει ο κ. Κοντογεώργης, «υπάρχουν τομείς της οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ των οποίων είναι οι επενδύσεις, ο τουρισμός, οι εξαγωγές οι οποίοι απασχολούν, αλλά δεν έχουν υποστεί αυτή τη στιγμή επιπτώσεις από την κρίση».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα λήψης «εκλογικών μέτρων», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αποσαφήνισε ότι δεν υφίσταται λόγος επίσπευσης εκλογών ενώ επίσης τόνισε ότι δε φαίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, να επηρεάζονται οι δημοσιονομικοί σχεδιασμοί για το 2027. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «μεσούσης μιας τέτοιας κρίσης, σκέφτεσαι πώς θα την αντιμετωπίσεις και όχι προσφυγή σε εκλογές», δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης.