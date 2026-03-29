Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

World 29.03.2026, 08:00
Ρεπορτάζ Νατάσα Σινιώρη

Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί είκοσι χρόνια πριν, ότι ένα λιτό μήνυμα 140 χαρακτήρων, το πρώτο «tweet», θα γινόταν η απαρχή μιας ψηφιακής «πλατείας» όπου θα ανακοινώνονταν ειδήσεις, θα γεννιόντουσαν κινήματα και θα συγκρούονταν ιδέες σε πραγματικό χρόνο.

Από ένα πείραμα λίγων προγραμματιστών, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής — και σήμερα, ως X, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης.

Twitter: Η γέννηση μιας ιδέας

Στις 21 Μαρτίου 2006 δημιουργήθηκε το πρωτότυπο του Twitter από τους Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone και Evan Williams, ενώ η πλήρης δημόσια έκδοση παρουσιάστηκε στις 15 Ιουλίου του ίδιου έτους.

Το πρώτο tweet του Dorsey εγκαινίασε μια νέα εποχή μικρο-μηνυμάτων που έμελλε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνoύσαν πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πολίτες.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί σε πλατφόρμες ανάλυσης όπως το Sprout Social και το Backlinko, η ανάπτυξη του Twitter υπήρξε εκρηκτική ήδη από τα πρώτα χρόνια.

Το «πουλί» που πέταξε στην παγκόσμια κοινότητα

Το 2010, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Biz Stone, το λογότυπο της πλατφόρμας βαφτίστηκε “Larry the Bird”, εμπνευσμένο από τον θρύλο του μπάσκετ Larry Bird. Εντυπωσιακό είναι ότι το αρχικό σχέδιο είχε αγοραστεί έναντι μόλις 15 δολαρίων από ιστοσελίδα clip art.

Μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2011, το Twitter είχε φτάσει τα 100 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, σύμφωνα με το Sprout Social, εδραιώνοντας τη θέση του ως βασικό εργαλείο της ενημέρωσης και της δημόσιας συζήτησης.

Η είσοδος στη Wall Street και η εκτόξευση

Στις 7 Νοεμβρίου 2013, η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τιμή 26 δολάρια ανά μετοχή.

Μέχρι το κλείσιμο της ίδιας ημέρας, η τιμή είχε εκτοξευθεί πάνω από 73%, φτάνοντας τα 44,90 δολάρια .

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες δημόσιες εγγραφές της δεκαετίας, μία δημόσια εγγραφή που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της Wall Street στις εταιρείες κοινωνικών δικτύων και άνοιξε τον δρόμο για νέες επενδύσεις στον κλάδο.

Η αποχώρηση Dorsey και το τέλος μιας εποχής

Στις 29 Νοεμβρίου 2021, ο Jack Dorsey παραιτήθηκε από τη θέση του CEO, δηλώνοντας ότι το Twitter είναι έτοιμο να προχωρήσει πέρα από τους ιδρυτές του.

Σύμφωνα με τους The New York Times, η δήλωση αυτή θεωρήθηκε προάγγελος των μεγάλων αλλαγών που θα ακολουθούσαν.

Η εξαγορά από τον Musk και οι ανατροπές

Η πιο δραματική καμπή ήρθε στις 27 Οκτωβρίου 2022, όταν ο Elon Musk εξαγόρασε την εταιρεία έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Όπως ανέφεραν οι Financial Times, ο Musk προχώρησε άμεσα σε ριζικές αλλαγές: απέλυσε τον CEO Parag Agrawal, μείωσε δραστικά το προσωπικό και χαλάρωσε τους κανόνες moderation. Οι κινήσεις αυτές οδήγησαν στην αποχώρηση περίπου του μισού κορυφαίου διαφημιστικού πελατολογίου της πλατφόρμας.

Από το Twitter στο X

Στις 23 Ιουλίου 2023, το Twitter μετονομάστηκε επίσημα σε X, με το domain να αλλάζει σε x.com.

Όπως σημειώνουν διεθνή μέσα όπως οι The New York Times, η αλλαγή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του Musk για μια «super app» που θα συνδυάζει επικοινωνία, πληρωμές και περιεχόμενο.

Οι χρήστες: μια παγκόσμια δύναμη

Η επιρροή της πλατφόρμας αποτυπώνεται και γεωγραφικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά, με δεκάδες εκατομμύρια χρήστες, ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ευρεία αυτή διάδοση καθιστά το Twitter/X βασικό εργαλείο δημόσιου λόγου, πολιτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κινήματα, πολιτική και δημοσιογραφία: η δύναμη της πλατφόρμας

Πέρα από αριθμούς και χρηματιστηριακές επιδόσεις, το Twitter εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικότερους χώρους διαμόρφωσης ιδεών και κοινωνικών κινημάτων.

Ήδη από την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης, η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο οργάνωσης και διάδοσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, με διαδηλωτές να παρακάμπτουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κίνημα Black Lives Matter, το οποίο βρήκε στην πλατφόρμα έναν καταλύτη για την παγκόσμια διάδοσή του, με hashtags να μετατρέπονται σε εργαλεία κινητοποίησης και πολιτικής πίεσης. Σύμφωνα με αναλύσεις που έχουν φιλοξενηθεί στους New York Times, το Twitter λειτούργησε ως «ψηφιακή πλατεία», όπου η κοινωνική οργή μπορούσε να μετατραπεί σε οργανωμένη δράση μέσα σε λίγες ώρες.

Την ίδια στιγμή, η πλατφόρμα έγινε βασικό εργαλείο για πολιτικούς ηγέτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το Twitter ως άμεσο κανάλι επικοινωνίας με εκατομμύρια πολίτες, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Όπως επισημαίνουν αναλύσεις και έρευνες που επικαλούνται τα διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων και οι Financial Times, η χρήση αυτή μετέφερε τη δύναμη διαμόρφωσης της πολιτικής ατζέντας από τα media στους ίδιους τους πολιτικούς.

Η επιρροή του Twitter επεκτάθηκε και στη δημοσιογραφία. Ακαδημαϊκές μελέτες από ιδρύματα όπως το Oxford Internet Institute έχουν δείξει ότι η πλατφόρμα επιτάχυνε τον κύκλο των ειδήσεων, καθιερώνοντας το μοντέλο της «ζωντανής ενημέρωσης».  Οι δημοσιογράφοι δεν μεταδίδουν πλέον απλώς γεγονότα, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της είδησης, συχνά σε διάλογο με το κοινό.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Twitter –και πλέον X– δεν είναι απλώς μια εταιρεία τεχνολογίας με αποτίμηση δισεκατομμυρίων, αλλά ένας μηχανισμός επιρροής που συνδέει τις αγορές, τις κοινωνίες και την πολιτική σε πραγματικό χρόνο.

Η τοξικότητα και ο διχασμός στο Twitter

Ένα αρνητικό χαρακτηριστικό του Twitter , που αναφέρεται συχνά είτε από την ακαδημαϊκή κοινότητα είτε από τους πολίτες, είναι η τάση του να ενισχύει την τοξική συμπεριφορά και τον διχασμό.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του The Atlantic, η δομή της πλατφόρμας έχει επιτρέψει τόσο την ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων φωνών όσο και την εξάπλωση της παρενόχλησης, της παραπληροφόρησης και των κοινωνικών συγκρούσεων.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ το Twitter μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία, ταυτόχρονα συχνά εντείνει την εχθρότητα και επιταχύνει τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου περισσότερο από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Οι πιο δημοφιλείς λογαριασμοί

Στην κορυφή της επιρροής βρίσκονται προσωπικότητες με εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους. Πρώτος εμφανίζεται ο Elon Musk, ενώ ακολουθούν ο Barack Obama, ο Cristiano Ronaldo και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ηγέτες όπως ο Narendra Modi και καλλιτέχνες όπως ο Justin Bieber, η Rihanna και η Taylor Swift, αποδεικνύοντας τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της πλατφόρμας.

Δύο δεκαετίες που άλλαξαν την επικοινωνία

Από ένα απλό εργαλείο ανταλλαγής σύντομων μηνυμάτων, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μηχανισμό επιρροής, σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, κοινωνικών κινημάτων και real-time ενημέρωσης.

Όπως επισημαίνουν αναλύσεις των Financial Times και The New York Times, η πλατφόρμα διαμόρφωσε τις πολιτικές εξελίξεις, τα κοινωνικά κινήματα αλλά και τη σύγχρονη δημοσιογραφία.

Σήμερα, ως X, συνεχίζει να μετασχηματίζεται – αποδεικνύοντας ότι το tweet του Dorsey πριν από 20 χρόνια δεν ήταν απλώς μια ανάρτηση, αλλά η αρχή μιας ψηφιακής επανάστασης.

Telecom Italia: Ακυρώνει το σχέδιο ανανέωσης της σύμβασης με την Inwit Tower το 2030
World

Όπισθεν Telecom Italia σε σύμβαση για πύργους κινητής τηλεφωνίας

Η Telecom Italia αποφάσισε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα σύμβαση μετά τη λήξη της τον Αύγουστο του 2030

Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού
World

Κόφτες» στις τιμές των κτηνιατρικών συνταγών

Η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία βάζει φρένο στις χρεώσεις συνταγογράφησης

Νατάσα Σινιώρη

