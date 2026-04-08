HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

Σε συμφωνία για κατάπαυση πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων κατέληξαν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις και θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν εκ νέου κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η HSBC, η μακροπρόθεσμη επίλυση της κρίσης παραμένει αβέβαιη και θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες.

Για να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα, απαιτείται η πλήρης αποκατάσταση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών, κάτι που προς το παρόν δεν θεωρείται δεδομένο.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται μόλις στην αρχή της προσαρμογής τους στις επιπτώσεις της επί έξι εβδομάδες σύγκρουσης. Η αύξηση που καταγράφηκε τον Μάρτιο στους δείκτες τιμών εισροών των PMI ήρθε να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις πριν από τον πόλεμο.

Μικτά τα οικονομικά στοιχεία πριν από τη σύγκρουση

Πριν από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τα οικονομικά στοιχεία της ευρωζώνης παρουσίαζαν μικτή εικόνα, με ορισμένες θετικές ενδείξεις. Στη Γερμανία, οι βιομηχανικές παραγγελίες (εξαιρουμένων των μεγάλων συμβολαίων) αυξήθηκαν κατά 3,5% σε μηνιαία βάση τον Φεβρουάριο, ενώ στη Γαλλία η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατέγραψε επίσης άνοδο, αν και η συνολική μεταποιητική παραγωγή παρέμεινε στάσιμη.

Εφόσον αποκατασταθεί η ροή προϊόντων ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, η πτώση που σημειώθηκε τον Μάρτιο στον δείκτη προσδοκιών παραγωγής του μεταποιητικού PMI, σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή. Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη υποχώρησαν τον Φεβρουάριο, ωστόσο οι πωλήσεις εκτός τροφίμων (και καυσίμων) εμφάνισαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Η κατανάλωση εξακολουθεί να στηρίζεται από την αγορά εργασίας, με τον αριθμό των ανέργων να παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα που αναμένονται για το τέλος του 2025, παρά την αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 6,2%.

Ορισμένα δημοσιονομικά μέτρα για την ενέργεια λειτουργούν επίσης υποστηρικτικά, ωστόσο τα περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων είναι περιορισμένα σε πολλές χώρες. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποίησε, μάλιστα, για τον κίνδυνο μέτρων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και να προκαλέσουν ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω υψηλότερων ελλειμμάτων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα από τα πρώτα στοιχεία μετά τη σύγκρουση δείχνει ότι η αγορά κατοικίας επηρεάζεται από τα υψηλά επιτόκια και την αβεβαιότητα, με τις τιμές κατοικιών να υποχωρούν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση.

Υποχώρηση των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων

Μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης πυρός, οι αγορές αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων. Στην ευρωζώνη, πλέον προεξοφλούνται δύο αυξήσεις επιτοκίων αντί για τρεις, ενώ η πιθανότητα αύξησης τον Απρίλιο έχει περιοριστεί στο 28%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχικές προσδοκίες για τέσσερις αυξήσεις μετά τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας τον Απρίλιο μετριάστηκαν, μετά τις δηλώσεις του διοικητή Άντριου Μπέιλι, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος δευτερογενών πληθωριστικών επιδράσεων είναι μικρότερος σε σχέση με το 2022. Πλέον, οι αγορές προεξοφλούν συνολικές αυξήσεις 34 μονάδων βάσης για το 2026.

Σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, η αποκλιμάκωση της έντασης σε συνδυασμό με απροσδόκητη μείωση του πληθωρισμού στη Σουηδία οδήγησε τις αγορές να αναθεωρήσουν την μία αναμενόμενη αύξηση επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα, με τις προσδοκίες να περιορίζονται πλέον σε +24 μονάδες βάσης έως τον Αύγουστο.

Στην Ελβετία, παρά την άνοδο του πληθωρισμού τον Μάρτιο λόγω ενέργειας, το ετήσιο ποσοστό 0,3% ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας, με τις αγορές να εξακολουθούν να προεξοφλούν λιγότερες από μία αύξηση επιτοκίων για το 2026.

Η HSBC εκτιμά ότι και οι δύο κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν στάση αναμονής το επόμενο διάστημα.