EE: Σκεπτικισμός για τα mega deals που επιθυμεί η πρόεδρος της Κομισιόν

Το σχέδιο της Προέδρου της Επιτροπής (ΕΕ) , Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη δημιουργία ευρωπαϊκών εταιρειών που θα μπορούν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμια κλίμακα τους ανταγωνιστές από τις ΗΠΑ και την Κίνα, προκαλεί φόβους ότι στελέχη ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν την πολιτική αυτή για να δικαιολογήσουν συγχωνεύσεις που κανονικά θα έπρεπε να μπλοκαριστούν. μπλοκαρίζονταν.

Ακολουθώντας τις συστάσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ευρωπαϊκών εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας, η φον ντερ Λάιεν πίεσε την επικεφαλής της υπηρεσίας ανταγωνισμού Τερέζα Ριμπέρα να καταρτίσει πρόταση αυτό το μήνα για την αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο οι αξιωματούχοι εξετάζουν τις προτάσεις εταιρειών για συγχώνευση με άλλες.

Η ΕΕ και τα λόμπυ των επιχειρήσεων

Η πρόεδρος της Επιτροπής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να δώσει ίση βαρύτητα στην ανθεκτικότητα — τη δυνατότητα αντοχής σε διαταραχές της προσφοράς — κατά την εξέταση των συμφωνιών συγχώνευσης, παράλληλα με τον αντίκτυπό τους στον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι με φιλοδοξίες συγχώνευσης έχουν ήδη αναθέσει σε υψηλά αμειβόμενους συμβούλους να διαμορφώσουν αφηγήσεις γύρω από την έννοια αυτή, η οποία εξυπηρετεί επίσης στρατηγικούς σκοπούς.

Ωστόσο, οι επικριτές — συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων της αντιμονοπωλιακής αρχής — είναι επιφυλακτικοί ως προς την υπερβολικά ευρεία εφαρμογή αυτού του κριτηρίου στις αποφάσεις συγχώνευσης.

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος «ξεπλύματος ανθεκτικότητας», δήλωσε στο Politico ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος ανταγωνισμού της ΕΕ, Τομάσο Βαλέτι. Πρόσθεσε ότι το σύνθημα χρησιμοποιείται για να «μεταμφιεστούν» συμφωνίες που είναι κακές για τον ανταγωνισμό.

«Η ανθεκτικότητα προέρχεται από τη διαφοροποίηση και τον πλεονασμό: Λιγότεροι παίκτες σημαίνουν μεγαλύτερη εξάρτηση, όχι λιγότερη», δήλωσε ο Βαλέτι, ο οποίος ηγήθηκε της οικονομικής ανάλυσης της Επιτροπής για τις συγχωνεύσεις μεταξύ 2016 και 2019.

«Εάν μια συγχώνευση σας αφήνει να βασίζεστε σε έναν μεγάλο προμηθευτή για κρίσιμες εισροές, αυτό είναι ευθραυστότητα, όχι ανθεκτικότητα», πρόσθεσε, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες συμφωνίες.

Επιβίωση

Οι κανόνες της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις αποσκοπούν στο να αποτρέψουν τους εταιρικούς γίγαντες από το να αποκτήσουν το είδος της ισχύος στην αγορά που θα τους επέτρεπε να εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές και να καταπνίγουν τους μικρότερους παίκτες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Στο παρελθόν, η υποστηριξη απο τις μεγαλύτερες χώρες ( Γαλλία και Γερμανία) δεν ήταν -τελικά- αρκετή για να αλλάξει γνώμη η Επιτροπή (η διεύθυνση Ανταγωνισμου) , όταν το 2019 μπλόκαρε μια συμφωνία μεταξύ των κατασκευαστών τρένων Siemens και Alstom, με το σκεπτικό ότι θα έβλαπτε τον ανταγωνισμό στις αγορές των συστημάτων σηματοδότησης σιδηροδρόμων και των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Από τότε η κατάσταση έχει αλλάξει, και η σημερινή Επιτροπή δηλώνει ότι είναι πιο ανοιχτή στο να εξετάζει προτάσεις για συμφωνίες που προωθούν την καινοτομία ή ενισχύουν την εφοδιαστική αλυσίδα της ΕΕ. Η νέα αυτή λογική θα κατοχυρωθεί σε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις συγχωνεύσεις — ένα μη δεσμευτικό εγχειρίδιο οδηγιών — σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης τέτοιων συμφωνιών.

Ο επικεφαλής της γαλλικής αρχής ανταγωνισμού, Benoît Cœuré, εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο εταιρείες να χρησιμοποιούν το πρόσχημα της ανθεκτικότητας για να προωθήσουν αιτήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την αξιολόγηση του ανταγωνισμού. «Η ανθεκτικότητα δεν είναι ανοιχτή πόρτα», δήλωσε.

Η υπηρεσία ανταγωνισμού της Επιτροπής δεν έχει ακόμη καθορίσει πώς θα σταθμίσει την ανθεκτικότητα σε μια αξιολόγηση συγχώνευσης και έχει ζητήσει συγκεκριμένα σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν μια προσεκτική προσέγγιση: «Υπάρχουν ακόμα περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του τμήματος για τις συγχωνεύσεις, Γκιγιόμ Λοριό , σε εκδήλωση του ΟΟΣΑ στο Παρίσι τον Φεβρουάριο.

Ζήτημα διαχείρισης

Η επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντιπροεδρος της ΕΕ Ριμπέρα έχει δηλώσει ότι δεν θα δώσει το πράσινο φως σε συμφωνίες που βλάπτουν τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές. Η Ισπανίδα σοσιαλίστρια και δεύτερη στην ιεραρχία της Επιτροπής μετά την φον ντερ Λάιεν έχει επίσης περιορίσει τα σενάρια στα οποία θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά επιχειρήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα.

Μια συγχώνευση που θα ήταν ευνοϊκή για την ανθεκτικότητα, για παράδειγμα, θα δημιουργούσε έναν ευρωπαϊκό ανταγωνιστή σε μια παγκόσμια αγορά που κυριαρχείται από ξένο παίκτη. Σε αυτό το σενάριο, «μια συγχώνευση μπορεί να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση ή να αυξήσει τη διαπραγματευτική δύναμη των ευρωπαϊκών εταιρειών έναντι προμηθευτών εκτός ΕΕ», δήλωσε σε πρόσφατη διάσκεψη στο Βερολίνο.

Μια προσπάθεια της Airbus και των ευρωπαϊκών ομολόγων της, Leonardo και Thales, να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο κατασκευαστή δορυφόρων αξίας 6 δισ. ευρώ θα μπορούσε να ταιριάζει σε αυτή την περιγραφή — καθώς η SpaceX του Ιλον Μάσκ διευρύνει το προβάδισμά της.