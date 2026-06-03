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Μασούτης: Γιόρτασε 50 χρόνια πρωτοπορίας, ανάπτυξης και εμπιστοσύνης

Η Διαμαντής Μασούτης περνά στη νέα εποχή με 1.400 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα

Business 03.06.2026, 20:08
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Μασούτης: Γιόρτασε 50 χρόνια πρωτοπορίας, ανάπτυξης και εμπιστοσύνης
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Τα πενήντα χρόνια δυναμικής παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης γιόρτασε η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης, σε μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση υψηλού συμβολισμού, αφιερωμένη στη διαδρομή μιας αμιγώς ελληνικής εταιρείας που εξελίχθηκε σε κορυφαία δύναμη του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα.

Από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Κ. Κρυστάλλη το 1976, έως σήμερα, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο και σύγχρονο πανελλαδικό δίκτυο του κλάδου, με περισσότερα από 1.400 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα, μετά και την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ενώ πλέον αναδεικνύεται και σε έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Ελλάδας με 16.000 εργαζομένους.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά, επενδύοντας διαχρονικά στην ποιότητα, την καινοτομία, τους ανθρώπους, τους συνεργάτες και την ελληνική οικονομία.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Conrad Athens – The Ilisian, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 400 εκλεκτούς προσκεκλημένους. Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος | Γιάννης Μασούτης, Πρόεδρος της «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.».

Παρόντες ήταν επίσης πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς και βουλευτές, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Θεοδώρα Τζάκρη και ο Λουκάς Αποστολίδης.

Την εκδήλωση τίμησαν ακόμη με την παρουσία τους ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, καθώς και κορυφαία στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων, τραπεζικών ιδρυμάτων και οργανισμών, συνεργάτες, προμηθευτές και οι άνθρωποι της εταιρείας Δ.Μασούτη που συμπορεύονται με την εταιρεία σε αυτή τη σπουδαία διαδρομή πέντε δεκαετιών.

Μέσα από ένα εντυπωσιακό ταξίδι αναδρομής στα σημαντικότερα ορόσημα της εταιρείας, αναδείχθηκαν οι Αξίες που αποτέλεσαν τον πυρήνα της επιτυχίας της Δ. Μασούτης όλα αυτά τα χρόνια: η συνέπεια, η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα, ο σεβασμός προς τον καταναλωτή και η σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Διαμαντής Μασούτης, μιας εταιρείας που ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα και κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ελληνικού λιανεμπορίου, με πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό και υψηλή θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών». Παράλληλα, συνεχάρη τη διοίκηση, τα στελέχη και τους εργαζομένους της εταιρείας για την επιτυχημένη πορεία της.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: «Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Διαμαντής Μασούτης συμπληρώνει 50 χρόνια συνεχούς προσφοράς προς το καταναλωτικό κοινό και τους εργαζομένους της, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής επιχείρησης με σταθερή αναπτυξιακή πορεία». Ο κ. Θεοδωρικάκος ευχήθηκε στη διοίκηση, τα στελέχη και τους εργαζομένους της εταιρείας ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης | Γιάννης Μασούτης, Πρόεδρος της «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Γιάννης Μασούτης, ο άνθρωπος που με το όραμά, την στρατηγική και την επιμονή του οδηγεί την εταιρεία σε μια πορεία διαρκούς εξέλιξης και ανάπτυξης αναφέρθηκε στη διαδρομή μισού αιώνα, αποδίδοντας ξεχωριστή αξία στους ανθρώπους του, στους συνεργάτες και στους καταναλωτές που στάθηκαν δίπλα στη Διαμαντής Μασούτης όλα αυτά τα χρόνια.

«Γιορτάζουμε μαζί τα 50 χρόνια Μασούτης και η επέτειος αυτή για εμένα έχει πολύ βαθιά συναισθηματική διάσταση. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης παρέμεινε μισό αιώνα σταθερά εδώ γιατί κράτησε την ταυτότητά της.

Παρέμεινε μια ελληνική εταιρεία με οικογενειακό χαρακτήρα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με πραγματικές σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που η Διαμαντής Μασούτης έγινε κάτι περισσότερο από μια αλυσίδα supermarket.

Έγινε μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων και σημείο αναφοράς και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη απόδειξη εμπιστοσύνης. Αυτή η εταιρεία δεν είναι απλώς μια επιχείρηση. Είναι μια διαδρομή γενεών, μια οικογενειακή παρακαταθήκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νέο όραμα της Μασούτης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, παρουσίασε το νέο αναπτυξιακό όραμα της Μασούτης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγικής σημασίας απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, που ενισχύει σημαντικά την παρουσία της εταιρείας και σηματοδοτεί μια νέα εποχή πανελλαδικής εδραίωσης.

Ο κ. Γεροστεργιούδης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η Διαμαντής Μασούτης μετά από 50 χρόνια ανάπτυξης περνά σε νέα εποχή. Με τη στρατηγική ένωση με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός δημιουργούμε πλέον το μεγαλύτερο δίκτυο στο ελληνικό λιανεμπόριο, με περισσότερα από 1.400 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, επενδύουμε δυναμικά στην επόμενη ημέρα, με νέες τεχνολογίες, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονα μοντέλα καταστημάτων.

Προχωράμε με σχέδιο, ισχυρές υποδομές και ξεκάθαρο όραμα, με στόχο έναν οργανισμό με κύκλο εργασιών άνω των 2 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια».

Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, CEO της «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.».

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Μαρία Μπεκατώρου, δίνοντας τον τόνο σε μια εκδήλωση υψηλής αισθητικής και συναισθηματικής φόρτισης, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εταιρείας ενώθηκαν σε μια ενιαία αφήγηση προόδου και προοπτικής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ειδικό βίντεο αφιερωμένο στη συνεργασία της Διαμαντής Μασούτης με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποτελεί Ambassador της εταιρείας.

Μέσα από το βίντεο αναδείχθηκαν οι κοινές αξίες που συνδέουν τον ίδιο με τη Διαμαντής Μασούτης, όπως η ασφάλεια, η έμπνευση, η εξέλιξη και η ομαδικότητα αξίες που αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες τόσο της προσωπικής του πορείας όσο και της φιλοσοφίας της εταιρείας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό, δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί στην εκδήλωση, ωστόσο την οικογένεια Αντετοκούνμπο εκπροσώπησε ο αδελφός του, Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην επετειακή βραδιά και συμμετείχε στον εορτασμό των 50 χρόνων της εταιρείας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο και ζωντανή μουσική ψυχαγωγία, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, υπερηφάνειας και συγκίνησης, επισφραγίζοντας έναν ιστορικό σταθμό για τη Διαμαντής Μασούτης και ανοίγοντας το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο μιας πορείας που συνεχίζει να εξελίσσεται με τόλμη, δυναμισμό και όραμα για το μέλλον.

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