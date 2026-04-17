Dark Web: Το παράλληλο και ολοζώντανο Σκοτεινό Διαδίκτυο

Τα τεχνάσματα, οι ιδιαιτερότητες και οι κίνδυνοι του παράλληλου ιδιότυπου σύμπαντος του Dark Web

Τεχνολογία 17.04.2026, 06:31
Σχολιάστε
Μιχάλης Γελασάκης

Συνήθως το Σκοτεινό Διαδίκτυο συνοδεύεται από ειδήσεις για απάτη, κυβερνοεπιθέσεις, νεαρούς χάκερ, ανεξέλεγκτες αγορές κρυπτονομισμάτων, λαθρεμπόριο και εσχάτως από νέα που αφορούν τον εν εξελίξει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο πρώτος πόλεμος κατά τον οποίο έγινε αναφορά σε αυτό το Δίκτυο ήταν εκείνος της Ουκρανίας. Πέρα από τις αναφορές για εμπόριο όπλων, υπήρξαν αναφορές από τη ρωσική πλευρά ότι γίνεται μέσω αυτού παράνομη διακίνηση ζωτικών οργάνων των νεκρών στρατιωτών.

Η πρόσβαση στο Dark Web προϋποθέτει ότι ο χρήστης θα μπει μέσα σε ένα κρυπτογραφημένο Δίκτυο

Το λεγόμενο Σκοτεινό Διαδίκτυο (Dark Web) είναι ένα παράλληλο ψηφιακό σύμπαν, τα αποτελέσματα του οποίου δεν είναι ορατά στις γνωστές μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο λεγόμενο Surface Web.

Ενα «υπόστρωμα» του Surface Web είναι το λεγόμενο Deep Web, το οποίο περιλαμβάνει μη προσβάσιμο περιεχόμενο μέσω των γνωστών μηχανών αναζήτησης, όπως ιδιωτικές βάσεις δεδομένων, εταιρικά δίκτυα και ακαδημαϊκά αρχεία. Το Dark Web είναι ένα μικρό τμήμα αυτού, που έχει όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το βασικότερο είναι ότι η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο μέσω ειδικών εργαλείων και πρωτοκόλλων που εξασφαλίζουν την ανωνυμία. Οι διαχειριστές των σελίδων εκεί αλλά και οι χρήστες/επισκέπτες τους μπορούν να παραμείνουν μη ανιχνεύσιμοι. Οπως είναι επόμενο, αφού παρέχεται αυτή η δυνατότητα, στον σκοτεινό ψηφιακό κόσμο συναντιέται ένα μέρος του σκοτεινού αναλογικού κόσμου.

Δεν μπορεί να λειτουργήσει στις γνωστές μηχανές αναζήτησης, ούτε λειτουργεί στα επίσης γνωστά προγράμματα περιήγησης, όπως Chrome, Safari, Firefox, Opera κ.λπ. Για να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτό, πρέπει να μπει μέσα σε ένα κρυπτογραφημένο Δίκτυο. Σενάρια μέχρι πρότινος κινηματογραφικών ταινιών εκεί μέσα γίνονται απλά πραγματικότητα. Σχεδιασμός επιθέσεων, απαγωγές ανθρώπων, λαθρεμπόριο κάθε είδους, εκβιασμοί κι ένα σωρό άλλες παράνομες δραστηριότητες βρίσκουν πεδίον (ανώνυμης) δόξης λαμπρόν.

Ο browser Tor

Η είσοδος στον σκοτεινό αυτό κόσμο, που κινείται στη σκιά της γενικευμένης χρήσης, γίνεται με ένα πρόγραμμα περιήγησης που ονομάζεται Τor και για την εγκατάστασή του απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τor αρχικά δημιουργήθηκε για την ασφάλεια και την προστασία της ψηφιακής επικοινωνίας. Με την εγκατάσταση του Τor, ακόμα και για όσους έχουν καλή κι εξειδικευμένη γνώση, αυτός ο ψηφιακός χώρος εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας. Τι κάνει όμως ο Tor; Κάθε επίσκεψη σελίδας μέσω αυτού «μπερδεύεται» μέσα σε ένα αχανές Δίκτυο κόμβων, κρυπτογραφώντας κάθε κίνηση της διαδρομής, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, πριν από το άνοιγμα του Tor, συνίσταται από τους ειδικούς ειδικό λογισμικό VPN (Virtual Private Network).

Οι ιστοσελίδες .onion

Η μορφή των σελίδων στη σκοτεινή πλευρά του Διαδικτύου δεν είναι όπως αυτών που ξέρουμε με τις γνωστές καταλήξεις – .gr, .com, .eu, .net κ.λπ.

Οι καταλήξεις των σελίδων, οι οποίες δεν είναι ορατές στις μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούμε καθημερινά, έχουν κατάληξη .onion και ανοίγουν μόνο μέσω του Tor.

eBay του υποκόσμου

Μία από τις διασημότερες περιπτώσεις εκμετάλλευσης μέσω του Σκοτεινού Διαδικτύου και από τις πρώτες που απασχόλησαν την επικαιρότητα, στρέφοντας τα βλέμματα στο Dark Web, έρχεται ήδη από το 2013 και ακούει στο όνομα Silk Road ή αλλιώς το eBay του υποκόσμου. Από εκεί γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, παράνομων εμπορευμάτων, μέχρι και παροχή υπηρεσιών εκτελέσεων!

Ο αμερικανός διαχειριστής του, ονόματι Ross William Ulbricht, είχε έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τη διαχείρισή του και οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του, δύο χρόνια μετά την εμφάνιση της πλατφόρμας. Μια άλλη αντίστοιχη μεγάλη υπόθεση αφορούσε τον ιστότοπο Wall Street Market, που κατάφερε να εντοπίσει και να κλείσει η γερμανική αστυνομία το 2019.

Aνωνυμία

Αν στον αναλογικό κόσμο μιλάμε κατά καιρούς για «μαύρη» αγορά, όταν μιλάμε για το Dark Web, είναι σαν να κάνουμε λόγο για το μεγαλύτερο «μαύρο» παζάρι του κόσμου.

Ωστόσο, η ανωνυμία εκεί είναι πρωτίστως για την ασφάλεια του χρήστη κατά την περιήγηση. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και τα κακόβουλα λογισμικά συνδεδεμένα με την «καθημερινότητά» του. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι ειδικοί θεωρούν απαγορευτική τη χρήση σε αυτό προσωπικών κωδικών για λογαριασμούς, υπηρεσίες, social media κ.λπ

Από την άλλη, η ανωνυμία μπορεί να προσφέρει απόλυτη ελευθερία έκφρασης, κάτι που φαίνεται να είναι ένας από τους λόγους χρήσης, πέρα από τα κάθε είδους κυκλώματα, ειδικά από χρήστες που βρίσκονται σε χώρες όπου φοβούνται ακόμα και για τη ζωή τους αν μιλήσουν επωνύμως δημόσια.

Οπως και να έχει, η χρήση του δεν συνίσταται από κανέναν που γνωρίζει καλά τα διαδικτυακά κατατόπια. Η χρήση του από ανίδεους ή μη προσεκτικούς χρήστες, ακόμα και από απλή περιέργεια, μπορεί να οδηγήσει σε νομικές περιπέτειες, αφού το περιεχόμενο πολλών σελίδων του είναι από ελεγχόμενο μέχρι παράνομο και ο εντοπισμός του από τις Αρχές μπορεί να σε στείλει στα δικαστήρια.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων
Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Τεχνολογία
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

Apple: Άλμα 20% στις εξαγωγές iPhone στην Κίνα το πρώτο τρίμηνο
Τεχνολογία

Άλμα 20% στις εξαγωγές iPhone στην Κίνα

Η Huawei διατήρησε την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Apple με μερίδιο 19%

Dark Web: Το παράλληλο και ολοζώντανο Σκοτεινό Διαδίκτυο
Τεχνολογία

Dark Web: Το παράλληλο και ολοζώντανο Σκοτεινό Διαδίκτυο

Τα τεχνάσματα, οι ιδιαιτερότητες και οι κίνδυνοι του παράλληλου ιδιότυπου σύμπαντος του Dark Web

Μιχάλης Γελασάκης
Google: Θα επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν τις φωτογραφίες τους με Gemini και Nano Banana
Τεχνολογία

Πράσινο φως Google στη σύνδεση φωτογραφιών με Gemini και Nano Banana

Η Google ανακοίνωσε τη δυνατότητα «εξατομικευμένης» δημιουργίας εικόνων

Κίνα: Πιθανό μπλόκο σε εξαγωγές ηλιακής τεχνολογίας – Πλήγμα για Tesla και επενδύσεις
World

Ο «ηλιακός πόλεμος» απειλεί την πράσινη επέκταση των ΗΠΑ

Η Κίνα εξετάζει περιορισμούς σε κρίσιμη τεχνολογία ηλιακής ενέργειας, απειλώντας τα σχέδια αμερικανικών κολοσσών και εντείνοντας τον τεχνολογικό ανταγωνισμό

Νατάσα Σινιώρη
Snap: Μαζικές περικοπές και στροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Κέρδη για τη μετοχή
Tεχνητή νοημοσύνη

Snap: Άλμα στη μετοχή μετά τις απολύσεις 16% του προσωπικού λόγω AI

Η Snap εκτινάσσει τη μετοχή της μετά την ανακοίνωση περικοπής 16% του προσωπικού, ποντάροντας στην τεχνητή νοημοσύνη για μείωση κόστους και αύξηση κερδοφορίας

ΓΕΕΘΑ: Ρώσοι χάκερ παραβίασαν λογαριασμούς email
Πολιτική

Ρώσοι χάκερ παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Latest News
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies