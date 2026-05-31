Διαδικτυακή τοξικότητα: Ποιες χώρες έχουν τα υψηλότερα επίπεδα και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι χρήστες το 2025 αντιμετώπισαν εχθρικά και εξευτελιστικά μηνύματα online, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά στη διαδικτυακή τοξικότητα

Τεχνολογία 31.05.2026, 18:29
Σχολιάστε
Διαδικτυακή τοξικότητα: Ποιες χώρες έχουν τα υψηλότερα επίπεδα και τι ισχύει στην Ελλάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα τοξικά μηνύματα στο διαδίκτυο εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένα στην Ευρώπη, στοχεύοντας άτομα με βάση τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, τη φυλή και την ταυτότητά τους. Ποιες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα επίπεδα εχθρικού περιεχομένου;

Το 2025, σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου σε 20 χώρες της ΕΕ συνάντησαν μηνύματα στο διαδίκτυο τα οποία θεώρησαν εχθρικά και εξευτελιστικά προς συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία, την Ουγγαρία, την Φινλανδία και την Σλοβακία, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Λετονία, την Ελλάδα, την Γερμανία και την Λιθουανία.

Τα μηνύματα απευθύνονταν σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων και ατόμων. Οι περισσότεροι χρήστες είδαν εχθρικό περιεχόμενο που στόχευε άλλους, λόγω των πολιτικών ή κοινωνικών τους απόψεων, της φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της θρησκείας και των πεποιθήσεών τους.

Τα εχθρικά μηνύματα στόχευαν επίσης άτομα με βάση το φύλο, την αναπηρία, την ηλικία ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature, οι νεαροί άνδρες αποτελούν σταθερά την πιο εχθρική ομάδα στις διαδικτυακές πολιτικές συζητήσεις.

«Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται επίσης να συνδέονται με ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές εντάσεις, οι οποίες δημιουργούνται εκτός των πλατφορμών», επισημαίνεται στην έρευνα του Nature.

Ποια είναι τα πιο τοξικά social media στην Ευρώπη;

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Μίσους στο Διαδίκτυο (EOOH – European Observatory of Online Hate), κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε σταθερά τα υψηλότερα επίπεδα διαδικτυακής τοξικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Νότια Ευρώπη ακολούθησε παρόμοια πορεία σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με αύξηση προς τα τέλη Δεκεμβρίου που αντικατόπτριζε τις τάσεις στη Δυτική Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, η Ανατολική Ευρώπη κατέγραψε τα χαμηλότερα επίπεδα τοξικότητας συνολικά.

Το αντισημιτικό περιεχόμενο συνδέονταν συχνά με ρατσιστικά θέματα, επικαλύπτοντας σημαντικά τη θρησκεία και την πολιτική, υπογραμμίζοντας τον βαθιά ιδεολογικό και συνωμοτικό χαρακτήρα αυτού του λόγου.

Ακολουθεί το αντιμουσουλμανικό, το αντι-LGBTQ+ και το αντιπροσφυγικό περιεχόμενο.

Μεταξύ των μεγάλων πλατφορμών κοινωνικών μέσων, το X διαπιστώθηκε ότι ήταν το πιο τοξικό, περνώντας μπροστά από το YouTube, το Facebook, το Instagram και το TikTok, αν και τα επίπεδα τοξικότητας παρέμειναν σταθερά ή ακόμη και μειώθηκαν.

Για παράδειγμα, το 2024, το X έκλεισε με βαθμολογία 0,24, που αντιστοιχεί σε μέτρια τοξικότητα στην κλίμακα EOOH – μια διαφορά μόλις 0,01 μονάδων σε σχέση με το 2025.

Πηγή: in.gr 

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστούς πλέον μια ανόητη επιλογή
World

Πώς η τεχνολογία αλλάζει το πεδίο των μαχών
«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Economy

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 σε ΜμΕ
Greece’s Holy Spirit Monday Holiday Brings Mixed Opening Hours
English Edition

Greece’s Holy Spirit Monday Holiday Brings Mixed Opening Hours
Barilla: Επένδυση 170 εκατ. δολάρια στη Νέα Υόρκη – Επέκταση εργοστασίου και 90 νέες θέσεις
Business

Η Barilla «ρίχνει» 170 εκατ. δολάρια στο εργοστάσιό της στη Νέα Υόρκη
ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο
Διαδικτυακή τοξικότητα: Ποιες χώρες έχουν τα υψηλότερα επίπεδα και τι ισχύει στην Ελλάδα
Τεχνολογία

Η σκοτεινή πλευρά των social media στην Ευρώπη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Sephora: Με δύναμη από τη Βραζιλία – Ποιο best seller αλλάζει
World

Το best seller της Sephora αλλάζει με άρωμα Βραζιλίας

Μόλις πριν από ένα χρόνο, το brand σημείωε τις καλύτερες πωλήσεις στη Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Τεχνολογία
Διαδικτυακή τοξικότητα: Ποιες χώρες έχουν τα υψηλότερα επίπεδα και τι ισχύει στην Ελλάδα
Τεχνολογία

Η σκοτεινή πλευρά των social media στην Ευρώπη

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι χρήστες το 2025 αντιμετώπισαν εχθρικά και εξευτελιστικά μηνύματα online, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά στη διαδικτυακή τοξικότητα

SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center
Tεχνητή νοημοσύνη

Η SoftBank επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank

Tesla: Γιατί η συγχώνευση με SpaceX θα μπορούσε να είναι αρνητική για τους μετόχους της
World

Γιατί η συγχώνευση με SpaceX ίσως... ρίξει τους μετόχους της Tesla

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ίλον Μασκ προωθεί μια συγχώνευση μεταξύ της Tesla και της SpaceX, η οποία πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Σάτια Ναντέλα: Ο νέος, μικρότερος επιχειρηματικός κύκλος στη Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί αλλάζει τα πάντα το αφεντικό της Microsoft

Ο Σάτια Ναντέλα προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση στον τομέα της AI, αφού πρώτα έκανε μερικές μεγάλες αλλαγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Blue Origin: Πισωγύρισμα μηνών μετά την έκρηξη στην εξέδρα εκτόξευσης
Τεχνολογία

«Πόνεσε» την Blue Origin η έκρηξη πυραύλου - Κερδισμένη η SpaceX

Οι επενδυτές θεωρούν το εμπόδιο αυτό προσωρινό για την Blue Origin, η SpaceX αποκομίζει μόνο βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Επένδυσε 6,5 δισ. δολάρια στη φωτονική τεχνολογία – Τι αλλαγές θα φέρει στις υποδομές AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia: Ποντάρει σε νέα τεχνολογία για υποδομές ΑΙ

Η φωτονική θεωρείται αποτελεσματικότερη από την «κλασική» χρήση ηλεκτρικής ενέργειας - Ποιες είναι οι τεχνικές προκλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστούς πλέον μια ανόητη επιλογή
World

Πώς η τεχνολογία αλλάζει το πεδίο των μαχών

Μικρότερες και ασθενέστερες χώρες μπορούν να αμυνθούν ευκολότερα με φθηνό, αλλά θανατηφόρο εξοπλισμό, εκτιμά ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Economy

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 σε ΜμΕ

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 2 Ιουλίου 2026 για τη Δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα» - Ποια σχέδια χρηματοδοτούνται

Greece’s Holy Spirit Monday Holiday Brings Mixed Opening Hours
English Edition

Greece’s Holy Spirit Monday Holiday Brings Mixed Opening Hours

Government offices, banks, schools, and private tutoring centers will be closed

Barilla: Επένδυση 170 εκατ. δολάρια στη Νέα Υόρκη – Επέκταση εργοστασίου και 90 νέες θέσεις
Business

Η Barilla «ρίχνει» 170 εκατ. δολάρια στο εργοστάσιό της στη Νέα Υόρκη

Η Barilla επενδύει 170 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη, επεκτείνοντας το εργοστάσιό της και ενισχύοντας την παραγωγή, την απασχόληση και τη βιωσιμότητα στην περιοχή

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο

Στόχος της ΔΥΠΑ είναι η ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία

Διαδικτυακή τοξικότητα: Ποιες χώρες έχουν τα υψηλότερα επίπεδα και τι ισχύει στην Ελλάδα
Τεχνολογία

Η σκοτεινή πλευρά των social media στην Ευρώπη

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι χρήστες το 2025 αντιμετώπισαν εχθρικά και εξευτελιστικά μηνύματα online, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά στη διαδικτυακή τοξικότητα

Greek Holiday Weekend Travel Down 5 Percent as Rising Costs Dampen Demand
English Edition

Greek Holiday Weekend Travel Down 5 Percent as Rising Costs Dampen Demand

Interest in travel remained, but had weakened compared with 2025, primarily because the cost of short breaks had risen across the board

United Airlines: Από τα μεγάλα deals στη στρατηγική αυτοσυγκράτηση
Business

Η United Airlines «παγώνει» τις συγχωνεύσεις μετά το «όχι» της American Airlines

Η United Airlines βάζει «φρένο» στα σχέδια συγχωνεύσεων, μετά την άρνηση της American Airlines, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στην κερδοφορία

Smartphones: Έρχονται αλλαγές από την 1η Ιουνίου
Τεχνολογία

Ποιες αλλαγές έρχονται από 1η Ιουνίου στα smartphones

Νέα ρύθμιση της ΕΕ διευκολύνει τους χρήστες smartphones Apple και Android

Ινδο-Ειρηνικός: Ενίσχυση αμυντικών συμμαχιών απέναντι στη στρατιωτική άνοδο της Κίνας και τις επιφυλάξεις για τον ρόλο των ΗΠΑ
World

Η μεγάλη «ασπίδα» του Ινδο-Ειρηνικού σε έναν κόσμο που αλλάζει

Στον Ινδο-Ειρηνικό, οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται με ρυθμούς που επιταχύνουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια ασφάλεια

Νατάσα Σινιώρη
Ένδυση – κλωστοϋφαντουργία: Υπό πίεση με μικρή αύξηση πωλήσεων και πτώση εξαγωγών
Business

Υποχώρηση εξαγωγών σε ένδυση - κλωστοϋφαντουργία

Μείωση 8% στις εξαγωγές στην ένδυση- κλωστοϋφαντουργία - Προβληματισμός για την πορεία των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά

Μαρία Σιδέρη
Asda: Στρατηγική συνεργασία με Ocado για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου
Business

Asda & Ocado: Συμμαχία-ορόσημο που επαναπροσδιορίζει το μέλλον του online grocery

Ocado και Asda σε συνεργασία για την επόμενη μέρα του ηλεκτρονικόυ εμπορίου

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Τα κριτήρια και το ύψος της επιδότησης

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από Βομβάη έως Καλαμάτα η νέα ακτίνα δράσης του τουρισμού

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ οι πλούσιοι γίνονται χρόνο με τον χρόνο πλουσιότεροι - Οχι απαραίτητα περισσότεροι - Πώς το καταφέρνουν

ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
World

Πώς οι ΗΠΑ εξάγουν την κουλτούρα του φιλοδωρήματος

Αντιδράσεις προκαλεί η κουλτούρα του φιλοδωρήματος που «εξάγεται» από τις ΗΠΑ σε κάθε γωνιά του κόσμου - Πού εδράζεται η αυξητική τάση;

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies