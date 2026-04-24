Delphi Economic Forum XI: Το μεγάλο στοίχημα της εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Business 24.04.2026, 13:59
Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που διεξάγεται μεταξύ 22 και 25 Απριλίου στους Δελφούς, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την στρατηγική διεθνούς επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο συντόνισε ο Yossi Arouch, Managing Director & Partner, Head of BCG’s Athens Office, Boston Consulting Group (BCG).

Η συζήτηση ανέδειξε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στις επενδύσεις σε υποδομές, τη στρατηγική εξωστρέφειας, τη μετάβαση σε πιο σύνθετα επιχειρηματικά μοντέλα και την προσαρμογή στις νέες παγκόσμιες συνθήκες ανταγωνισμού.

Υποδομές και δίκτυα

Ο Στέλιος Φράγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Innovation & Infrastructure Fund, εστίασε στη σημασία των υποδομών και των δικτύων ως βασικός παράγοντα ανταγωνιστικότητας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να επενδύσει έγκαιρα και αποτελεσματικά προκειμένου να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Για να αξιοποιήσουμε πραγματικά και να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πρέπει πραγματικά να επενδύσουμε στο δίκτυό μας. Και αυτό είναι το βασικό σημείο». Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των λιμενικών υποδομών και της επαναχάραξης των εφοδιαστικών αλυσίδων, σημειώνοντας: «Η πραγματική πρόκληση είναι να γίνουμε κόμβος, όχι σημείο διέλευσης».

Παρουσία στις διεθνείς αγορές

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Olympia Group, ανέδειξε τα διαφορετικά επίπεδα εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ουσιαστική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Όπως ανέφερε: «Η Ελλάδα ήταν μια χώρα όπου η εξωστρέφεια περιορίστηκε λίγο πολύ στις εξαγωγές», περιγράφοντας τρεις πυλώνες ανάπτυξης, με τον πιο απαιτητικό να είναι η φυσική παρουσία στο εξωτερικό.

Αναφερόμενος στις διεθνείς ανισορροπίες, σημείωσε: «Λυπάμαι που το παραδέχομαι, αλλά για εμάς είναι πολύ πιο οικονομικό να παράγουμε στις ΗΠΑ και να εξάγουμε στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, παρά το αντίθετο». Τόνισε επίσης τις δυσκολίες χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι «δεν επιδοτούμαστε από την κινεζική κυβέρνηση, όπως επιδοτούνται οι Κινέζοι ανταγωνιστές μας».

Η μετάβαση από το παραδοσιακό βιομηχανικό μοντέλο

Ο Marcel Cobuz, Chair of the Group Executive Committee & Executive Director της TITAN, παρουσίασε την πορεία διεθνοποίησης του ομίλου, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση από ένα παραδοσιακό βιομηχανικό μοντέλο σε ένα πιο σύνθετο, βασισμένο στην καινοτομία και την τεχνολογία.

Όπως ανέφερε: «Η Titan δεν αφορά πλέον μια ιστορία τσιμέντου. Αφορά περισσότερο προηγμένα υλικά. Αφορά προηγμένες τεχνολογίες». Αναδεικνύοντας τη στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συνεργασιών, σημείωσε: «Τα τελευταία τρία χρόνια, κάναμε πάνω από 15 bolt-ons», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική διεθνούς επέκτασης του ομίλου.

Ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας

Ο Αντώνης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, αναφέρθηκε στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο, αλλά και στις χαμένες ευκαιρίες της χώρας στον τομέα της ναυπήγησης μεγάλων πλοίων.

Τόνισε ότι η ναυτιλία παραμένει ο αποδοτικότερος τρόπος μεταφοράς χύδην εμπορευμάτων, τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά, σημειώνοντας: «Η ναυτιλία παράγει μόνο το 3% του CO2 παγκοσμίως. Ωστόσο, είναι ο φθηνότερος τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην. Τόσο σε δολάρια, όσο και σε εκπομπές CO2».

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα της ελληνικής προστιθέμενης αξίας στη ναυτιλία, υπενθυμίζοντας την ιστορική παρουσία των ναυπηγείων στην Ελλάδα και επισημαίνοντας: «Είχαμε Έλληνες ιδιοκτήτες. Αλλά πολύ λίγα πλοία κατασκευάστηκαν στην πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το 1960, ο κ. Νιάρχος ίδρυσε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Το 1960, η Κορέα ναυπηγούσε μηδέν πλοία. Σήμερα, δεν κατασκευάζουμε κανένα πλοίο, σχεδόν κανένα. Μιλάω για τα μεγάλα πλοία. Αλλά η Κορέα κατασκευάζει το 30% των συνολικών πλοίων παγκοσμίως. Αν και υπάρχουν Κορεάτες εφοπλιστές, δεν είναι τόσο πολλοί όσο οι Έλληνες εφοπλιστές. Τι συνέβη εκεί;».

