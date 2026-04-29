Παπασταύρου: Μέχρι μέσα Μαΐου η παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παρουσιαστεί για δημόσια διαβούλευση, ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Με όρους διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Τοποθετούμενος στο κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – Πολεοδομικές ρυθμίσεις – Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας – Ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του», ο κ. Παπασταύρου είπε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα διότι πρέπει να γίνει με όρους διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος, και βεβαίωσε ότι ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός θα παρουσιαστεί για δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Μαΐου.

Αναφορικά με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου για πολεοδομική επέκταση σε προστατευόμενες περιοχές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι απετέλεσε σημείο έντονης συζήτησης το «εάν κάνουμε έναν de facto αποχαρακτηρισμό της περιοχής Natura με το νομοσχέδιο που φέρνουμε, και ότι ουσιαστικά ερχόμαστε …να εκχερσώσουμε, να μπαζώσουμε τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος». «Δεν ισχύει αυτό» τόνισε ο κ. Παπασταύρου και συνέχισε: «το 28% του χερσαίου τμήματος της χώρας είναι ενταγμένο στο Natura. Μιλάμε για 425.000 μόνιμους κατοίκους. Ακούσαμε τους ίδιους τους δημάρχους. Ακούσαμε τους ίδιους τους ανθρώπους να λένε ότι, «αυτό που έχουμε τώρα δημιουργεί αναρχία. Αυτό που έχουμε τώρα προσβάλλει το περιβάλλον». Ναι, ακούγεται πιο καλά να λες δεν κάνω τίποτα αλλά, στην πραγματικότητα, βάζεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί..».

Οι περιοχές Natura

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον εισηγητή της μειοψηφίας και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντυ Παρασύρη, είπε ότι «δεν αποτελεί οριζόντια διάταξη, με την έννοια ότι δεν εφαρμόζεται αυτοτελώς. Διότι θα πρέπει να φιλτραριστεί από τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια και άρα θα μπει στη διαδικασία της στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και σίγουρα, θα έχουμε την ασφαλιστική δικλίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας».

«’Αρα», συμπλήρωσε, «για μένα είναι ξεκάθαρο το δίλημμα: Ή θα λέμε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, ποιά είναι η πραγματικότητα, ότι τα Γιάννινα, το Ναύπλιο, νησιά ολόκληρα, δεν θα επεκτείνονται, αλλά στην πραγματικότητα θα επεκτείνονται, χωρίς κανένα χωροταξικό σχεδιασμό. Ή, θα βάλουμε κάποιους κανόνες [. . .] Αν, δηλαδή, θα μείνουμε σε μια κακώς εννοούμενη πολιτική ορθότητα, αδιαφορώντας για την ουσιαστική προστασία της φύσης ή αν θα δούμε τα πραγματικά δεδομένα και θα ικανοποιήσουμε, ορθολογικά, τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού με κανόνες, οι οποίοι διατηρούν το φυσικό κεφάλαιο και την βιοποικιλότητα. Εμείς προφανώς επιλέγουμε το δεύτερο».

Νωρίτερα, ο κ. Παρασύρης είχε πει ότι η πολεοδομική επέκταση έως και 20% σε περιοχές Νατούρα, «δεν τεκμαίρεται από καμιά επιστημονική μελέτη [. . .] Αυτό το 20% θα μπορούσε να είναι και 30% σε κάποιες περιοχές, θα μπορούσε να είναι και 10%.. Γιατί πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε ένα ποσοστό το οποίο δεν το γνωρίζουμε και αναγκαστικά να πρέπει να υποβάλουμε τις περιοχές αυτές σε μία ενδεχόμενη ταλαιπωρία και να μην πάμε πολύ πιο εστιασμένα».

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ενώ εισάγεται για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026.