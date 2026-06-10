Copernicus: Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται σε «κανόνα»

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Τα ακραία φαινόμενα μετατρέπονται πλέον στον «κανόνα», προειδοποιεί το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο του κλίματος Copernicus, τονίζοντας σε έκθεσή του που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνον του 2024.

Στην Ευρώπη, «ασυνήθιστα πρόωρο και έντονο κύμα ζέστης δείχνει με ποια ταχύτητα τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται στη νέα ομαλότητα μάλλον, παρά σε εξαίρεση», υπογραμμίζει η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Κοπέρνικου, σύμφωνα με το κείμενο.

Τον Μάιο καταγράφτηκαν αρκετά ρεκόρ σε μηναία βάση στη Γηραιά Ήπειρο, με συνέπεια «εξαιρετικά δύσκολες» καταστάσεις στη Γαλλία, στη Βρετανία, στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία, σημειώνει το παρατηρητήριο.

«Αν και αξιοσημείωτο, το φαινόμενο αυτό εγγράφεται στο πλαίσιο της ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας στην Ευρώπη και στη μακροπρόθεσμη τάση προς πιο συχνά, πιο εντατικά και πιο πρόωρα κύματα ζέστης», εξηγεί.

Σε παγκόσμια κλίμακα, ο Μάιος του 2026 παρέμεινε πάντως ελαφρά κάτω από εκείνον του 2024 σε όρους θερμοκρασιών.

Συνυπολογιζόμενων των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της γης και σε αυτή των θαλασσών, η μέση θερμοκρασία ήταν 15,81° Κελσίου, ή αλλιώς 1,42° Κελσίου πάνω από τις εκτιμώμενες τιμές της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900), προτού αρχίσει η μαζική καύση πετρελαίου, άνθρακα και αερίου, η οποία αύξησε εκθετικά και μόνιμα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προκαλώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Το κλίμα έχει τεθεί υπό πίεση λόγω «εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών» στη θάλασσα στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ στο τμήμα του ισημερινού, ο Ειρηνικός «συνεχίζει τη μετάβαση προς συνθήκες Ελ Νίνιο, που αναμένεται τους μήνες που έρχονται», αναφέρει ο Κοπέρνικος.

Το Ελ Νίνιο συγκαταλέγεται στις φάσεις του φυσικού κύκλου στον Ειρηνικό· εκδηλώνεται κάποιες χρονιές, αρχίζοντας συνήθως άνοιξη και προοδευτικά, τους μήνες που ακολουθούν, επηρεάζοντας τις θερμοκρασίες, τους ανέμους και το κλίμα στην υπόλοιπη υφήλιο.

Σε κάποιες περιοχές, μεταφράζεται σε ξηρασίες, όπως στην Ινδονησία. Άλλες, όπως το Περού, πρέπει να προετοιμάζονται για καταρρακτώδεις βροχές.

Η πιο πρόσφατη εκδήλωση του φαινομένου αυτού καταγράφτηκε το 2023-2024. Η πιθανότητα να εκδηλωθεί ξανά μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου εκτιμάται πως ανέρχεται σε 80%, προειδοποιούσε στις αρχές του μήνα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ).