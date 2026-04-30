Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους

Την πεποίθηση του ότι η Εθνική Τράπεζα θα πετύχει και το 2026 αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους της, τόσο με την ανάπτυξη των εργασιών της, όσο και με μη οργανικές κινήσεις, εξέφρασε ο CEO της, Παύλος Μυλωνάς.

Μιλώντας την Πέμπτη το πρωί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ομίλου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στόχο παραμένει η συνεχής ενίσχυση της επιβράβευσης των μετόχων, αλλά και η διαμόρφωσή της σε επίπεδα υψηλότερα του ανταγωνισμού.

Αυτό κατέστη δυνατό στη χρήση του 2025, με την πρόταση της διοίκησης για έκτακτη διανομή 300 εκατ. ευρώ, που ανεβάζει τη συνολική ανταμοιβή τους στα επίπεδα ρεκόρ του 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι η τράπεζα ολοκληρώνει ένα σημαντικό κύκλο μετασχηματισμού, κάνοντας λόγο για «αναβαθμισμένη τεχνολογία, ευέλικτες διαδικασίες και ενδυναμωμένο ανθρώπινο δυναμικό».

Όπως είπε, εάν τα παραπάνω συνδυαστούν με τα υγιή οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας και το πλεονάζον κεφάλαιο, «μας επιτρέπει να μεγαλώσουμε, πέραν της οργανικής ανάπτυξης και μέσω ευκαιριών για εξαγορές που παρουσιάζονται, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων».

Μυλωνάς: Υπέρβαση στόχων

Αναφερόμενος στις επιδόσεις του ομίλου κατά την περυσινή χρήση, ο CEO του υπογράμμισε πως «υπερβήκαμε τους στόχους του προϋπολογισμού σε μία κρίσιμη χρονιά κατά την οποία τα επιτόκια μειώθηκαν συνολικά κατά 200 μονάδες βάσης».

Συγκεκριμένα, επεσήμανε πως «καταφέραμε να απορροφήσουμε τα 2/3 της αρνητικής επίδρασης από τη μείωση του κόστους χρήματος στα καθαρά έσοδα από τόκους, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης του ενεργητικού μας και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, που έφτασε το 10%».

Ο κ. Μυλωνάς έκανε ιδιαίτερα μνεία στην ολοκλήρωση στα τέλη Μαΐου του μεγαλύτερου, όπως είπε χαρακτηριστικά, έργου πληροφορικής που έχει πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό κλάδο, η οποία σηματοδοτεί τη μετάβαση στο νέο core banking σύστημα

Αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων και προϊόντων / υπηρεσιών, ενώ θα μειώσει το λειτουργικός κόστος, εξήγησε ο ίδιος.

Επίσης τη χαρακτήρισε κρίσιμη για την ασφάλεια της τράπεζας στη νέα εποχή μεγαλύτερης εξάρτησης από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Mythos.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης εκτίμησε ότι παρά την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση ακόμη και στο κακό σενάριο «οι επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία θα είναι σχετικά ήπιες», κάτι που όπως είπε προεξοφλούν και οι αγορές.

Συμπλήρωσε δε πως η τρέχουσα αναταραχή βρίσκει την Ελλάδα σε ανοδική τροχιά, με επαρκή δημοσιονομικό χώρο, πόρους για επενδύσεις μέσω του ΤΑΑ και ισχυρό τραπεζικό σύστημα που είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει επαρκώς την πραγματική οικονομία.

Ο κ. Χαρδούβελης διατύπωσε την πρόβλεψη πως λόγω της ανόδου των ενεργειακών τιμών η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερη κατά τουλάχιστον 0,50% και η άνοδος του πληθωρισμού κατά 1,5 μονάδα.