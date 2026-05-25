Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την κυκλική οικονομία

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την κυκλική οικονομία έρχονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύμφωνα με τη διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το Τμήμα «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον», για τη νέα «Πράξη για την Κυκλική Οικονομία» στο πλαίσιο της μεταστροφής σε ένα πιο υπεύθυνο μοντέλο κατανάλωσης πόρων εντός των ορίων του πλανήτη.

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε από τον Cilian Lohan, και στη συνεδρίαση συμμετείχε ο γενικός διευθυντής της ΕΘΕΑΣ και μέλος της ΕΟΚΕ, Μόσχος Κορασίδης. Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει σε πρακτικές ορθότερης διαχείρισης πόρων, στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στην ανακατασκευή προϊόντων και στην καλύτερη αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών υψηλής ποιότητας. Η κυκλική οικονομία θα πρέπει να καταστεί στρατηγικό μέσο για την ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη σταδιακή αυτονομία της Ευρώπης, μέσω της μείωσης εξάρτησης από την εισαγωγή κρίσιμων πρώτων υλών.

Oι συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις κυκλικές αλυσίδες αξίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αγροτικό και συνεταιριστικό χώρο παρουσιάζει η αναφορά στον ρόλο των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και των συνεταιρισμών και της κοινωνικής οικονομίας, ως βασικών παραγόντων της κυκλικής μετάβασης. Η γνωμοδότηση αναγνωρίζει ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις κυκλικές αλυσίδες αξίας, μέσω τοπικών συνεργασιών, αξιοποίησης υποπροϊόντων, βιοοικονομίας και ανάπτυξης κυκλικών οικοσυστημάτων.

Τα κίνητρα

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας κινήτρων και ειδικών ελαφρύνσεων ή ενισχύσεων για να επιτευχθεί μία μαζικότερη συμμετοχή επιχειρηματιών και παραγωγών στη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

Ειδικότερα, προτάθηκαν:

Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

Φορολογικά κίνητρα.

Αξιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση κυκλικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνολικά, η πράξη για την κυκλική οικονομία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη μεταποίηση, τη διαχείριση αποβλήτων, τη βιοοικονομία και τη λειτουργία των συνεταιρισμών, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης, καινοτομίας και ανάπτυξης για τον αγροτικό τομέα.