Αγρότες: Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές

Αγρότες και συνεταιριστικές οργανώσεις στην ΕΕ απαιτούν επείγουσες ενέργειες και μέτρα για τη διασφάλιση μιας ανθεκτικής αλυσίδας τροφίμων

AGRO 30.04.2026, 12:39
Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι αγρότες και οι αγροτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις της ΕΕ για τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεσα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και ο εφοδιασμός τροφίμων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, με κοινή ανακοίνωσή τους οι οργανώσεις ΕΕ CEJA, Copa-Cogeca, CELCAA, Food Drink Europe και Euro Commerce καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν άμεση δράση, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του τομέα αγροτικών προϊόντων διατροφής της Ευρώπης θα έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση για ενέργεια και βασικές εισροές σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του εφοδιασμού και η προσιτότητα των τροφίμων για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Οι διαρκείς πιέσεις στο κόστος θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές, ιδίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά

«Η συνεχιζόμενη κρίση ασκεί σημαντική πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, τις μεταφορές και τις εμπορικές ροές. Αν και οι αγρότες της Ευρώπης και οι αλυσίδες εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων και τροφίμων συνεχίζουν να λειτουργούν, η σύγκρουση δημιουργεί αυξημένη αβεβαιότητα και αστάθεια στις αγορές ενέργειας, logistics και εισροών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές», επισημαίνεται.

Εμφανείς οι επιπτώσεις στους αγρότες

Οι σοβαρές επιπτώσεις – σημειώνεται – είναι ήδη εμφανείς «υπό τη μορφή υψηλότερου και πιο ασταθούς κόστους εισροών. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όσον αφορά τα λιπάσματα, την ενέργεια, τα υλικά συσκευασίας, την εφοδιαστική και τις μεταφορές, καθώς και διάφορες αγροτικές πρώτες ύλες.

Αυτές οι πιέσεις επιδεινώνονται σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας. Με τη συνέχιση της σύγκρουσης και ελλείψει επείγουσας δράσης από την ΕΕ, αυτό θα μεταφραστεί σε διαρκείς πιέσεις στο κόστος, οι οποίες με τη σειρά τους θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις τιμές των τροφίμων για τους ευρωπαίους καταναλωτές, ιδίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Γι’ αυτό τον λόγο «τονίζουμε ότι η αλυσίδα αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Ευρώπης πρέπει να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί ως κρίσιμη. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι βασικοί φορείς του αγροδιατροφικού τομέα – συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών, των μεταποιητών και κατασκευαστών τροφίμων και ποτών, των εμπόρων, των λιανοπωλητών και των χονδρεμπόρων – έχουν προτεραιότητα πρόσβασης στην ενέργεια και σε επαρκείς βασικές πρώτες ύλες σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της συνέχειας του εφοδιασμού, τη διατήρηση της προβλέψιμης παραγωγής και διανομής, καθώς και την προστασία της οικονομικής προσιτότητας των τροφίμων σε ολόκληρη την Ένωση».

Απαιτούνται στοχευμένα μέτρα

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και αβέβαιο περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις απαιτούν στοχευμένα, αναλογικά και προσωρινά μέτρα για τους φορείς σε ολόκληρη την αλυσίδα που είναι πιο εκτεθειμένοι, ιδίως τους πιο ευάλωτους, όπως οι αγρότες, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ.

Τα μέτρα αυτά, όπως τονίζουν, θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά, να τεθούν σε εφαρμογή επειγόντως, να έχουν επαρκή διάρκεια και εύρος, να συντονίζονται πλήρως σε επίπεδο ΕΕ και να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να αποφεύγει τις στρεβλώσεις της αγοράς και να διαφυλάσσει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς.

«Υπάρχει σαφής ανάγκη για μια επείγουσα, ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση που να στοχεύει στη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων, να εξασφαλίζει την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια και να αποτρέπει μια κρίση πληθωρισμού των τροφίμων. Οι εξαιρετικές καταστάσεις απαιτούν εξαιρετικά μέτρα μέσω συγκεκριμένων και άμεσων ενεργειών», τονίζουν οι οργανώσεις.

