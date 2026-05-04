ΔΑΑ: Στα 9,62 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Tην τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που εκδίδονται στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, η τιμή διάθεσης καθορίστηκε βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2026.

Η τιμή υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής (VWAP) της μετοχής κατά τις πρώτες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος, ήτοι από 24 έως 30 Απριλίου 2026, μειωμένος κατά ποσοστό 3%.

Με βάση τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε σε 9,62 ευρώ ανά νέα μετοχή, μετά και τη σχετική στρογγυλοποίηση.