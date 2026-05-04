ΤΙΤΑΝ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Keystone Cement

Ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της η εταιρεία Titan SA, αφού η θυγατρική της Titan America SA ολοκλήρωσε την εξαγορά της Keystone Cement, εταιρίας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Ολοκληρώνεται η τριπλέτα εξαγορών της ΤΙΤΑΝ

Με την ανωτέρω συμφωνία έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι τρεις εξαγορές που ανακοινώθηκαν από τον Όμιλο από τον Νοέμβριο 2025, και είναι οι εξής:

• Vracs de l’ Estuaire (λιμάνι Le Havre, Γαλλία) -εργοστάσιο άλεσης με ετήσια δυναμικότητα άλεσης κλίνκερ 0,6 εκατ. τόνων– η οποία ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026

• Traçim Çimento (Ευρύτερης περιοχή Κωνσταντινούπολης, Τουρκία) -εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων, καθώς και δικαιώματα άδειας για δεύτερη γραμμή παραγωγής 2,5 εκατ. τόνων- η οποία ανακοινώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2026

• Keystone Cement (Πενσυλβάνια, Ηνωμένες Πολιτείες) -εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής κλίνκερ 990.000 τόνων (short tons) και με εμπορικές ευκαιρίες στον τομέα των αδρανών υλικών- η οποία ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 1 Μαΐου 2026.

Η συνεισφορά των εξαγορών στη θέση της εταιρείας καθώς και η ευρύτερη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, θα παρουσιαστούν κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.

Το προφίλ της Τitan America

Υπενθυμίζεται ότι η Titan America είναι κορυφαίος, καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών, με ισχυρή παρουσία στις δυναμικά αναπτυσσόμενες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Η εταιρεία κατέχει ηγετικές θέσεις στην αγορά στη Φλόριντα, στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, καθώς και στη μητροπολιτική περιοχή Νέας Υόρκης – Νιου Τζέρσεϊ. Το εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών της Titan America περιλαμβάνει τις Essex Cement, Roanoke Cement, Keystone Cement, Titan Florida, Titan Virginia Ready-Mix, S&W Ready-Mix, Powhatan Ready Mix, Titan Mid-Atlantic Aggregates και Separation Technologies.

Οι δραστηριότητες της Titan America καλύπτουν το πλήρες φάσμα της παραγωγικής αλυσίδας και περιλαμβάνουν εργοστάσια τσιμέντου, λατομεία, μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και τσιμεντόλιθων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, καθώς και θαλάσσιους σταθμούς εισαγωγής, σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς και κέντρα διανομής.