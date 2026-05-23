Επενδύσεις: Νέα μονάδα παραγωγής pet food στα Ιωάννινα

Μέρος από τις επενδύσεις 15,7 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. θα αφορά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Business 23.05.2026, 19:58
Σε δημόσια διαβούλευση έως και την 1η Ιουνίου έχει τεθεί το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. για την επέκταση του υφιστάμενου εργοστασίου ζωοτροφών και την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς (pet food) στην περιοχή της Πεδινής του δήμου Ιωαννιτών.

Αίτημα για ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις

Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας κατατέθηκε στην Enterprise Greece A.E., με στόχο την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του νόμου 4864/2021 περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας της επιχείρησης στη θέση «Φτέρη», στην Τ.Κ. Πεδινής, μέσω της κατασκευής νέου μεταλλικού κτιρίου και της εγκατάστασης πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής ξηρών τροφών για ζώα συντροφιάς νέας τεχνολογίας.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος

Η νέα γραμμή παραγωγής θα διαθέτει δυνατότητα παραγωγής 15.000 κιλών ξηρού pet food ανά ώρα και θα περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα extrusion, vacuum coating, αυτοματοποιημένης συσκευασίας και ρομποτικής παλετοποίησης. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων και εγκαταστάσεων logistics για την υποστήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της επένδυσης προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 999,70 kWp, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 1.935 kWh, με στόχο την κάλυψη των ιδιοκαταναλωτικών αναγκών της μονάδας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ERP για την υποστήριξη της παραγωγικής και εμπορικής λειτουργίας της εταιρείας.

Νέες θέσεις εργασίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15,7 εκατ. ευρώ, ενώ με την πλήρη ανάπτυξή του αναμένεται να δημιουργηθούν 15 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

Η ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ζωοτροφών και τροφών για ζώα συντροφιάς, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες τεχνολογικές λύσει στις εγκαταστάσεις της, ενώ παράλληλα αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων και ευρωπαϊκών χωρών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή premium τροφών για ζώα συντροφιάς, περιορίζοντας την εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από εισαγόμενα προϊόντα, ενώ παράλληλα προωθεί τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου εκτείνεται από τον Ιούνιο του 2026 έως τον Ιούνιο του 2028, ενώ ο φορέας της επένδυσης αιτείται την ένταξή του στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας», διεκδικώντας φορολογικά κίνητρα, ταχεία αδειοδότηση και ενίσχυση δαπανών, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

