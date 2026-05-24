Βιομηχανία τροφίμων: Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση

Στόχος των επενδύσεων της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, η καλύτερη διαχείριση των πρώτων υλών και η παραγωγή προϊόντων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Τρόφιμα – ποτά 24.05.2026, 10:33
Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της,  τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, η ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συνεχίζει να επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της εγχώριας μεταποίησης, με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ και σημαντική συμβολή στην απασχόληση, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης με 376.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους, ενώ διατηρεί ισχυρή εξαγωγική παρουσία, με εξαγωγές που αγγίζουν τα 7 δισ. ευρώ.

Παρά τις προκλήσεις που προκαλούν οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών συνεχίζει να επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ειδικότερρα, οι επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν κυρίως στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων, στην αυτοματοποίηση της παραγωγής και στην υιοθέτηση «πράσινων» τεχνολογιών.

Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, η καλύτερη διαχείριση των πρώτων υλών και η παραγωγή προϊόντων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, σημαντικά κεφάλαια κατευθύνονται στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, με έμφαση στις υγιεινές επιλογές, τα βιολογικά προϊόντα και τις καινοτόμες συσκευασίες. Ταυτόχρονα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα για πολλές εταιρείες. Επενδύσεις σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και ψηφιακής ιχνηλασιμότητας συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας των προϊόντων.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενδεικτικά της επενδυτικής κινητικότητας που καταγράφεται σε όλο το φάσμα της ελληνικής βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών είναι τα παραδείγματα συγκεκριμένων επιχειρήσεων που υλοποιούν νέα projects, χωρίς η αναφορά να εξαντλεί το σύνολο των επενδύσεων του κλάδου.

Επενδυτική ώθηση σε αναψυκτικά και νερό

Την τελευταία πενταετία η Coca Cola Τρία Έψιλον έχει επενδύσει στην Ελλάδα πάνω από 180 εκατ. ευρώ. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται η επένδυση των 20 εκατ. ευρώ στη νέα γραμμή παραγωγής PET στο εργοστάσιο στο Σχηματάρι, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, καθώς και επιπλέον επένδυση 31 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία μέχρι το 2028 ενός νέου, σύγχρονου Κέντρου Logistics στην Αττική. Σημειώνεται ότι η νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής PET συνιστά σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας για το εργοστάσιο Σχηματαρίου.

Η παραγωγική δυναμικότητα διπλασιάζεται σε όλες τις συσκευασίες – και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερδιπλασιάζεται – καθιστώντας τη γραμμή μια από τις ταχύτερες του Ομίλου Coca-Cola ΗΒC. Eνδεικτικά, για τις συσκευασίες 1 λίτρου, η παραγωγή αυξάνεται από 21.000 φιάλες/ώρα σε 50.000 φιάλες/ώρα. Παράλληλα, ενσωματώνει καινοτόμα τεχνολογία που αντικαθιστά το πλαστικό περιτύλιγμα με χάρτινη λαβή, ενώ σε συνδυασμό με τον νέο, ελαφρύτερο σχεδιασμό φιάλης, καπακιού και ετικέτας, μειώνεται το πλαστικό κατά 520 τόνους ετησίως. Η ενεργειακή κατανάλωση περιορίζεται κατά 52% και οι εκπομπές CO₂e κατά 2.239 τόνους ετησίως. Η επένδυση στο υπερσύγχρονο κέντρο Logistics στην Αττική εντάσσεται στο πλαίσιο του τεχνολογικού μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και AI εξασφαλίζει έξυπνες, αποδοτικές και αξιόπιστες λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την ευελιξία και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με χωρητικότητα 33.000 παλέτες και δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 350 φορτηγών ημερησίως, θα αναβαθμίσει σημαντικά την εξυπηρέτηση πελατών σε ταχύτητα και ακρίβεια, ενώ θα αποτελέσει – μετά από τα αντίστοιχα κέντρα εταιριών λιανικής – το μεγαλύτερο κέντρο Logistics εταιρείας καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση θα απασχολεί 50 εργαζόμενους, με νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης σε εργασιακό περιβάλλον με υψηλά πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας.

H ΧΗΤΟΣ, μέλος του Ομίλου Green Beverages, ολοκλήρωσε πρόσφατα στρατηγική επένδυση ύψους άνω 7 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της, στη Ζήρεια Κορινθίας, εισάγοντας τη νέα εποχή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΗΡΕΙΑ, με αιχμή την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Η νέα επένδυση αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας κατά 554%, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση σε 40.000 φιάλες/ώρα και ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας στην ελληνική αγορά. Οι νέες γραμμές λειτουργούν με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξοικονομώντας πάνω από 20% υλικό ανά φιάλη PET.

Παράλληλα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας διπλασιάστηκαν, από 1.800 σε 4.000 τ.μ., ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης αυξήθηκε σημαντικά, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομία της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της νέας «πράσινης» εποχής για την ΧΗΤΟΣ, προχωρά και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη μονάδα Ζήρειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στην ενεργειακή της αυτονομία.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, με ισχυρό αποτύπωμα στους κλάδους εμφιάλωσης νερού, παραγωγής φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών, φιαλών και πωμάτων και γνωστή για το brand Βίκος, δρομολογεί επένδυση ύψους 76,8 εκατ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας στα Ιωάννινα. Η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας βάσει του νόμου για στρατηγικές επενδύσεις. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής r-PET από ανακυκλωμένες φιάλες, καθώς και την αναβάθμιση γραμμών προπλασμάτων, φιαλών και πωμάτων και την ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων συστημάτων logistics για τη διαχείριση αποθηκών και την επιτάχυνση της ροής υλικών.

Η επένδυση σχεδιάζεται σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην Ήπειρο και δη στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας, σε έκταση 54 στρεμμάτων, στη μονάδα της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων σε έκταση 22 στρεμμάτων, καθώς και σε νέα ιδιόκτητη έκταση στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, έκτασης 40 στρεμμάτων, όπου θα εγκατασταθεί η νέα μονάδα ανακύκλωσης. Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 20 νέες θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 η εταιρεία προχώρησε σε μια στρατηγική επένδυση ύψους 8,63 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση μιας νέας υπερσύγχρονης, hyper speed γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στα Ιωάννινα.

Η νέα γραμμή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενσωματώνοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την εμφιάλωση έως την παλετοποίηση, ενώ χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) διασφαλίζεται ο αυτόματος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Οι νέες επενδύσεις  στη βιομηχανία τροφίμων

Η Γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ υλοποιεί επενδύσεις που στοχεύουν στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας, στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, στην αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και την αύξηση δυνατότητας παραγωγής νέων προϊόντων. Την τελευταία δεκαετία ολοκληρώθηκαν επενδύσεις ύψους 58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν στην υπερσύχρονη μονάδα παραγωγής φέτας και λευκών μαλακών τυριών.

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και δρομολογεί την υλοποίηση νέου εργοστασίου παραγωγής γιαουρτιού και εμφιάλωσης, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυναμικότητα της ΜΕΒΓΑΛ και να ανταποκριθεί στην αυξανόµενη ζήτηση. Θεωρείται µια στρατηγική επένδυση, καθώς είναι από τις µεγαλύτερες στον κλάδο των τροφίµων στην Ελλάδα, και έχει υποβληθεί αίτηµα υπαγωγής στις «Εµβληµατικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σηµασίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Ένα πολυετές επενδυτικό πλάνο που ενισχύει τόσο την παραγωγική της δυναμική όσο και τη διεθνή της παρουσία υλοποιεί η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας ζυμαρικών στην Ελλάδα. Το επενδυτικό πλάνο της EURIMAC, το οποίο ξεκίνησε το 2020, αναμένεται έως το τέλος του 2026 να φτάσει συνολικά τα 26 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας καθοριστικά τις υποδομές, την τεχνολογία και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος δημιουργήθηκε, μεταξύ άλλων, έβδομη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Κιλκίς.

Στόχος των επενδύσεων είναι η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής ζυμαρικών προκειμένου να ικανοποιηθούν η εγχώρια ζήτηση αλλά και η ανάπτυξη των εξαγωγών. Την ίδια στιγμή, σημαντικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας αφορά τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά σε πρακτικές περιβαλλοντικής ευθύνης, ήδη από το 2013, όταν προχώρησε στην κατασκευή μονάδας καύσης βιομάζας για την παραγωγή θερμικής ενέργειας του εργοστασίου της. Παράλληλα, αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας και εφαρμόζει τη φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων προς ταφή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην καινοτομία των προϊόντων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα σειρά ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη, η οποία αναπτύχθηκε ύστερα από πενταετή επιστημονική έρευνα και κλινικές μελέτες.

Επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ 26-30 εκατ. ευρώ δρομολογεί για τη χρήση 2026, η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ. Σύμφωνα με την διοίκηση, η ΚΡΙ-ΚΡΙ έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Σημειώνεται ότι το 2025 οι επενδύσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ ξεπέρασαν τα 25 εκατ. ευρώ.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων. Κύρια αντικείμενα της αποτελούν η παραγωγή και διάθεση παγωτού, γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος. Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιείται από ευρύ πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων, αποτελούμενο από super markets και μικρά σημεία. Επίσης, πραγματοποιούνται εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες του εξωτερικού. Η έδρα της εταιρείας και η κύρια παραγωγική μονάδα της βρίσκεται στις Σέρρες.

Επένδυση ύψους 21,91 εκατ. ευρώ με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας κατεψυγμένης ζύμης στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης δρομολογεί η ARZYBAKE ΑΕ που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων. Ο σχετικός επενδυτικός φάκελος της ARZYBAKΕ κατατέθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Enterprise Greece, με στόχο την ένταξη στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η επένδυση που δρομολογείται αφορά στη δημιουργία νέας βιομηχανικής μονάδας κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. Το έργο περιλαμβάνει πέντε γραμμές παραγωγής, τέσσερις για προϊόντα πίτας και μπουγάτσας και μία για σφολιατοειδή και κρουασάν, καθώς επίσης την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που καλύπτει τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τη ζύμωση και την επεξεργασία έως την κατάψυξη, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων, με βασικό στάδιο την ταχεία κατάψυξη. Την ίδια στιγμή, προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου, παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της παραγωγής, καθώς και η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία της μονάδας.

Η επένδυση συνοδεύεται από πρόβλεψη δημιουργίας 55 νέων θέσεων εργασίας και ενσωματώνει τεχνολογίες αυτοματοποίησης και ψηφιακής παρακολούθησης της παραγωγής.

